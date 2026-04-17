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हिमाचल में आज बारिश-बर्फबारी का ऑरेंज अलर्ट, इन 8 जिलों में जमकर बरसेंगे बादल!

हिमाचल में बारिश-बर्फबारी ( ETV Bharat )

शिमला: हिमाचल प्रदेश में आज से मौसम ने करवट ले ली है. मौसम विभाग ने आज प्रदेश में भारी बारिश और बर्फबारी को लेकर ऑरेंज अलर्ट जारी किया है. जबकि अगले दो दिन तक प्रदेश में बारिश और बर्फबारी को लेकर येलो अलर्ट जारी किया गया है. प्रदेश में बारिश का दौर फिर से शुरू होने से लोगों को गर्मी से राहत मिलेगी और तापमान में भी कमी आएगी. हालांकि किसानों-बागवानों के लिए फिर से दिक्कतें बढ़ने वाली हैं, क्योंकि अप्रैल महीने में ज्यादा बारिश और बर्फबारी से कृषि और बागवानी बुरी तरह से प्रभावित हो रही है. 8 जिलों में मौसम का अलर्ट मौसम विज्ञान केंद्र शिमला ने आज प्रदेशभर में भारी बारिश और बर्फबारी को लेकर पूर्वानुमान जारी किया है. कांगड़ा, कुल्लू, मंडी और शिमला जिले में भारी बारिश-बर्फबारी को लेकर ऑरेंज अलर्ट जारी है, जबकि ऊना, हमीरपुर, बिलासपुर और चंबा में भारी बारिश का येलो अलर्ट है. इसके अलावा इन जगहों पर बिजली कड़कने के साथ आंधी और 40 से 50 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से तेज हवाएं चलने के भी आसार हैं. कब-कब होगी बारिश-बर्फबारी