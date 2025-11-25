ETV Bharat / state

हिमाचल में ठंड का कहर! -6.9 डिग्री लुढ़का तापमान, जानिए बारिश-बर्फबारी का अपडेट

हिमाचल में नवंबर महीने में शुरुआती दिनों के बाद बारिश-बर्फबारी नहीं हुई है.

Himachal Weather Update
हिमाचल मौसम अपडेट (File Photo)
By ETV Bharat Himachal Pradesh Team

Published : November 25, 2025 at 10:12 AM IST

शिमला: हिमाचल प्रदेश में कड़कती ठंड के बीच मौसम साफ बना हुआ है. प्रदेश में बारिश और बर्फबारी के फिलहाल कोई आसार नहीं है, लेकिन कड़ाके की ठंड जारी है. प्रदेश में तापमान माइनस में पहुंच गया है, जिससे प्रदेशभर में शीतलहर जारी है. ताबो में सबसे कम -6.9 डिग्री सेल्सियस न्यूनतम तापमान दर्ज किया गया है. वहीं, 25.4 डिग्री सेल्सियस अधिकतम तापमान के साथ ऊना सबसे गर्म रहा. नवंबर महीने में सिर्फ 4 और 5 नवंबर को ही हल्की बारिश और बर्फबारी दर्ज की गई है. बाकी पूरे महीने अभी तक सूखा पड़ा हुआ है. जिससे किसानों और बागवानों की मुश्किलें बढ़ गई हैं.

बारिश-बर्फबारी का कोई आसार नहीं

मौसम विज्ञान केंद्र शिमला के मुताबिक प्रदेश में आगामी 30 नवंबर तक बारिश और बर्फबारी की संभावना नहीं है. पूरे हफ्ते मौसम साफ बना रहेगा. प्रदेश में 4-5 दिनों में न्यूनतम तापमान में भी कोई बड़ा बदलाव होने की संभावना नहीं है. वहीं, बारिश-बर्फबारी के पूर्वानुमान न होने से किसानों-बागवानों के चेहरे भी मुरझा गए हैं. जहां बारिश न होने से किसान गेहूं सहित अन्य रबी फसलों की बिजाई नहीं कर पा रहे हैं, क्योंकि जमीन में पर्याप्त नमी नहीं है. वहीं, बर्फबारी न होने से बागवानों को भी खासा नुकसान हो रहा है. हालांकि ऊपरी इलाकों में ठंड से पानी के स्त्रोत, नाले और झरने जमने लगे हैं. सड़कों पर ब्लैक आइस के चलते फिसलन बढ़ गई है.

हिमाचल में माइनस में गिर रहा पारा

हिमाचल में -6.9 डिग्री सेल्सियस न्यूनतम तापमान के साथ ताबो सबसे ठंडा रहा है. इसके अलावा कुकुमसेरी में भी -4.7 और कल्पा में -0.3 डिग्री सेल्सियस न्यूनतम तापमान रहा. वहीं, शिमला में 6.4, सुंदरनगर में 4.2, भुंतर में 3.2, धर्मशाला में 7.2, ऊना में 7.5, नाहन में 9.3, पालमपुर में 4.5, सोलन में 3.4, मनाली में 1.3, कांगड़ा में 6.0, मंडी में 5.8, बिलासपुर में 8.4, हमीरपुर में 5.6, जुब्बरहट्टी में 7.5, कुफरी में 4.0, नारकंडा में 2.2, भरमौर में 4.9, रिकांगपिओ में 2.3, सेओबाग में 2.2, बरठीं में 6.4, कसौली में 8.8, पांवटा साहिब में 11.0, सराहन में 5.0, देहरा गोपीपुर में 8.0 और नेरी में 11.1 डिग्री सेल्सियस न्यूनतम तापमान दर्ज किया गया है.

ये भी पढ़ें: हिमाचल के मौसम में बदलाव, जानें क्यों नवंबर महीने में कम हो रही बारिश?

