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हिमाचल में इस दिन से फिर शुरू होगी बारिश-बर्फबारी, मौसम विभाग ने जारी किया 3 दिन का येलो अलर्ट

हिमाचल प्रदेश में एक बार फिर बारिश-बर्फबारी का दौर शुरू होने वाला है. जिससे कृषि-बागवानी प्रभावित हो सकती है.

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हिमाचल में मौसम का हाल (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Himachal Pradesh Team

Published : April 15, 2026 at 11:24 AM IST

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Updated : April 15, 2026 at 1:43 PM IST

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शिमला: हिमाचल प्रदेश में बीते 24 घंटों से मौसम साफ रहा. अभी कुछ दिनों तक प्रदेश के लोगों को बारिश और बर्फबारी से राहत मिलेगी, लेकिन 17 अप्रैल के बाद मौसम एक बार फिर करवट लेने वाला है. जिसके चलते प्रदेश में फिर से भारी बारिश और बर्फबारी का दौर शुरू हो जाएगा, जिसका सबसे ज्यादा खामियाजा किसानों और बागवानों को भुगतना पड़ रहा है.

हिमाचल में कैसा रहेगा मौसम ?

मौसम विज्ञान केंद्र शिमला के मुताबिक प्रदेश में भारी बारिश-बर्फबारी को लेकर 3 दिन लगातार येलो अलर्ट जारी किया गया है. प्रदेश में 20 अप्रैल तक मौसम खराब रहेगा और बारिश-बर्फबारी के आसार हैं, जबकि 16 अप्रैल तक प्रदेश में मौसम शुष्क और साफ बना रहेगा. मौसम विभाग ने प्रदेश में बारिश और बर्फबारी को लेकर 17, 18 और 19 अप्रैल को येलो अलर्ट जारी किया है.

  • 17 अप्रैल को ऊंचाई वाले इलाकों में कुछ जगहों पर हल्की से मध्यम बारिश-बर्फबारी होने की संभावना है, जबकि निचले व मैदानी और मध्यम पर्वतीय इलाकों में एक-दो स्थानों पर हल्की बारिश होने के आसार हैं.
  • 18 अप्रैल को ऊंचाई वाले और मध्यम पर्वतीय इलाकों में कुछ स्थानों पर हल्की से मध्यम बारिश-बर्फबारी हो सकती है, जबकि निचले व मैदानी इलाकों में एक-दो स्थानों पर हल्की बारिश होने की संभावना है.
  • 19 अप्रैल को ऊंचाई वाले और मध्य पहाड़ी इलाकों में कुछ जगहों पर हल्की से मध्यम बारिश होने के आसार हैं, जबकि निचले व मैदानी इलाकों में एक-दो स्थानों पर हल्की बारिश हो सकती है.
  • 20 अप्रैल को निचले व मैदानी इलाकों में मौसम साफ रहेगा, जबकि ऊंचाई वाले और मध्य पहाड़ी इलाकों में एक-दो स्थानों पर हल्की बारिश-बर्फबारी होने की संभावना है.

प्रदेश में न्यूनतम तापमान

हिमाचल प्रदेश में केलांग में सबसे कम 1.3 डिग्री सेल्सियस न्यूनतम तापमान दर्ज किया गया है. इसके अलावा शिमला में 13.4, सुंदरनगर में 12.2, भुंतर में 10.5, कल्पा में 4.6, ऊना में 14.6, नाहन में 15.7, पालमपुर में 14.0, सोलन में 11.0, मनाली में 11.9, कांगड़ा में 14.7, मंडी में 13.6, बिलासपुर में 15.0, चंबा में 11.8, जुब्बड़हट्टी में 14.8, कुफरी में 7.9, कुकुमसेरी में 3.5, सेउबाग में 9.8, बरठीं में 11.4, पांवटा साहिब में 18.0, सराहन में 8.8, देहरा गोपीपुर में 18.0 और ताबो में 3.0 डिग्री सेल्सियस न्यूनतम तापमान दर्ज किया गया है.

ऊना रहा सबसे गर्म

वहीं, बात करें अधिकतम तापमान की तो 34.2 डिग्री सेल्सियस अधिकतम तापमान के साथ सबसे ज्यादा गर्म रहा. जबकि शिमला में 23.0, सुंदरनगर में 28.6, भुंतर में 29.5, कल्पा में 19.4, धर्मशाला में 27.0, नाहन में 30.0, केलांग में 13.5, सोलन में 28.0, मनाली में 23.0, कांगड़ा और मंडी में 31.0, बिलासपुर में 30.5, चंबा में 28.5, जुब्बड़हट्टी में 25.4, कुफरी में 17.7, बरठीं में 31.6, कसौली में 24.3 और ताबो में 15.5 डिग्री सेल्सियस अधिकतम तापमान दर्ज किया गया.

ये भी पढ़ें: हिमाचल में मानसून को लेकर बड़ा अपडेट, मौसम विभाग ने बताया जून से सितम्बर तक कैसी होगी बारिश
Last Updated : April 15, 2026 at 1:43 PM IST

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