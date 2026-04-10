हिमाचल में इस दिन से साफ होगा मौसम, आज भी बारिश-बर्फबारी के आसार
हिमाचल प्रदेश में हल्की से मध्यम बारिश का पूर्वानुमान लगाया गया है. भारी बारिश से कृषि-बागवानी को खासा नुकसान पहुंचा है.
By ETV Bharat Himachal Pradesh Team
Published : April 10, 2026 at 1:54 PM IST
शिमला: हिमाचल प्रदेश में बीते कुछ दिनों से हो रही भारी बारिश से आज प्रदेशवासियों को राहत मिली है. हालांकि ऊंचाई वाले पहाड़ी इलाकों में आज भी बारिश और बर्फबारी के आसार जताए गए हैं, लेकिन मध्यम पर्वतीय इलाकों और निचले व मैदानी क्षेत्रों में लोगों को आज बारिश से राहत मिली है. भारी बारिश के बाद का ये साफ मौसम लोगों के लिए थोड़ी राहत लेकर आया है.
इस दिन के बाद मिलेगी राहत
मौसम विभाग शिमला के मुताबिक प्रदेश में अभी 12 अप्रैल तक मौसम खराब रहेगा. 11 और 12 अप्रैल को ऊंचे व मध्य पर्वतीय इलाकों में कुछ स्थानों पर हल्की से मध्यम बारिश और बर्फबारी होने की संभावना है. जबकि निचले व मैदानी इलाकों में मौसम साफ बना रहेगा. वहीं, 13 अप्रैल के बाद मौसम साफ हो जाएगा और 15 अप्रैल तक प्रदेशभर में मौसम शुष्क बना रहेगा. जिससे किसानों-बागवानों को राहत मिलेगी और वो कृषि और बागवानी के काम कर पाएंगे.
कृषि-बागवानी को नुकसान
गौरतलब है कि प्रदेश में अप्रैल माह में हुई भारी बारिश और बर्फबारी ने सबसे ज्यादा नुकसान कृषि और बागवानी को हुआ है. निचले व मैदानी इलाकों में जहां बारिश के चलते गेहूं की फसल खराब हुई है, तो वहीं, ऊंचाई वाले इलाकों में सेब और नाशपाती समेत अन्य फलों की फसलें बारिश-बर्फबारी और ओलावृष्टि से बुरी तरह प्रभावित हुई हैं. जिससे किसानों-बागवानों को खासा नुकसान झेलना पड़ रहा है. ऐसे में मौसम साफ होने के बाद ही किसान और बागवान राहत की सांस ले पाएंगे.
हिमाचल में न्यूनतम तापमान
प्रदेश में न्यूनतम तापमान की बात करें तो -1.4 डिग्री सेल्सियस के साथ केलांग सबसे ठंडा रहा. इसके अलावा शिमला में 6.8 डिग्री सेल्सियस न्यूनतम तापमान, सुंदरनगर में 7.6, भुंतर में 6.4, कल्पा में 0.2, धर्मशाला में 7.7, ऊना में 10.5, नाहन में 10.1, पालमपुर में 6.5, सोलन में 6.8, मनाली में 2.9, कांगड़ा में 8.2, मंडी में 10.3, बिलासपुर में 10.0, डलहौजी में 6.6, जुब्बरहट्टी में 9.0, कुफरी में 1.0, कुकुमसेरी में 1.3, भरमौर में 2.0, सेओबाग में 4.4, बरठीं में 7.9, पांवटा साहिब में 14.0, सराहन में 5.7, देहरा गोपीपुर में 15.0 और ताबो में 0.1 डिग्री सेल्सियस न्यूनतम तापमान दर्ज किया गया.
हिमाचल में अधिकतम तापमान
वहीं, प्रदेश में 27.6 डिग्री सेल्सियस अधिकतम तापमान के साथ ऊना सबसे गर्म रहा. जबकि शिमला में 14.8 डिग्री सेल्सियस अधिकतम तापमान, सुंदरनगर में 23.3, भुंतर में 22.4, कल्पा में 11.8, धर्मशाला में 16.0, नाहन में 21.7, सोलन में 20.0, मनाली में 11.2, कांगड़ा में 24.4, मंडी में 23.4, जुब्बरहट्टी में 18.8, सेओबाग में 19.3, बरठीं में 23.2, कसौली में 17.4 और ताबो में 9.7 डिग्री सेल्सियस अधिकतम तापमान दर्ज किया गया.