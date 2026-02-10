ETV Bharat / state

हिमाचल में आज 7 जिलों में बारिश-बर्फबारी का येलो अलर्ट

शिमला: हिमाचल में आज मौसम विभाग ने प्रदेशभर में बारिश-बर्फबारी होने की संभावना जताई है. प्रदेश के ऊंचाई और मध्यम पर्वतीय इलाकों में कुछ स्थानों पर हल्की से मध्यम बारिश-बर्फबारी होने का पूर्वानुमान है. वहीं, निचले व मैदानी इलाकों में एक-दो जगहों पर हल्की बारिश होने के आसार हैं. जिससे प्रदेश में तापमान में एक बार फिर कमी आ सकती है, जिससे ठंड में इजाफा होगा. खासकर ऊंचाई वाले इलाकों में बर्फबारी होने से यातायात बाधित होने, बिजली-पानी से संबंधित दिक्कतें आ सकती है.

हिमाचल में कल से कैसा रहेगा मौसम ?

मौसम विज्ञान केंद्र शिमला ने आज प्रदेश में चंबा, कांगड़ा, कुल्लू, मंडी, शिमला, किन्नौर और लाहौल-स्पीति में बारिश-बर्फबारी होने को लेकर येलो अलर्ट जारी किया है. जबकि बाकी जगहों पर हल्की बारिश होने की संभावना है. हालांकि कल से मौसम साफ रहने वाला है. 11 फरवरी से 13 फरवरी तक प्रदेशभर में मौसम शुष्क बना रहेगा. जबकि 14 और 15 फरवरी को प्रदेश के ऊंचाई वाले इलाकों में एक-दो जगहों पर हल्की बारिश-बर्फबारी होने की संभावना है.