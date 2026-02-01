हिमाचल में आज बारिश-बर्फबारी का येलो अलर्ट, तेज हवाएं चलने की चेतावनी
हिमाचल प्रदेश में आज मौसम विभाग ने भारी बारिश और बर्फबारी होने को लेकर चेतावनी जारी की है.
By ETV Bharat Himachal Pradesh Team
Published : February 1, 2026 at 9:16 AM IST|
Updated : February 1, 2026 at 9:34 AM IST
शिमला: हिमाचल प्रदेश में आज से मौसम करवट लेने वाला है. प्रदेश में आज ऊंचाई और मध्यम पहाड़ी इलाकों में भारी बारिश-बर्फबारी और निचले व मैदानी इलाकों में भारी बारिश होने की संभावना है. मौसम विभाग ने आज प्रदेश में मौसम खराब रहने को लेकर येलो अलर्ट जारी किया है. वहीं, भारी बर्फबारी के चलते तापमान में गिरावट आ सकती है और ऊंचाई वाले क्षेत्रों में जनजीवन भी प्रभावित हो सकता है. जिससे लोगों को रोजमर्रा के काम करने में दिक्कत हो सकती है. गौरतलब है कि 23 और 27 जनवरी को भी प्रदेश में भारी बर्फबारी हुई थी. जिसके चलते कई सड़कें बंद हो गई थी और बिजली-पानी की परियोजनाएं ठप पड़ गई थी.
कैसा रहेगा आगामी दिनों में मौसम ?
मौसम विज्ञान केंद्र शिमला के मुताबिक आज प्रदेशभर में मौसम खराब रहेगा. ऊंचे और मध्यम पर्वतीय इलाकों में अनेक स्थानों पर हल्की से मध्यम बर्फबारी होने और निचले व मैदानी इलाकों में अनेक जगहों पर हल्की से मध्यम बारिश होने के आसार हैं. वहीं, 2 और 3 फरवरी को ऊंचाई वाले कुछ इलाकों में हल्की से मध्यम बारिश-बर्फबारी हो सकती है, जबकि मध्यम पहाड़ी इलाकों में एक दो स्थानों पर हल्की बारिश-बर्फबारी होने की संभावना है. वहीं, निचले व मैदानी इलाकों में मौसम शुष्क बना रहेगा. इसी तरह 4 और 5 फरवरी पूरे प्रदेश में मौसम साफ रहने वाला है. जबकि 6 फरवरी को फिर से ऊंचाई वाले इलाकों में हल्की बर्फबारी होने का पूर्वानुमान है.
बिजली और तेज हवाएं चलने का अलर्ट
वहीं, मौसम विभाग ने आज प्रदेश में बारिश-बर्फबारी के साथ-साथ कहीं-कहीं पर गरज के साथ बिजली चमकने को लेकर भी येलो अलर्ट जारी किया है. इसके साथ ही प्रदेश में कुछ जगहों पर 40 से 50 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से तेज हवाएं चलने को चेतावनी दी है. वहीं, कुछ जगहों पर हवा की रफ्तार 60 किलोमीटर प्रति घंटा भी हो सकती है. मौसम विज्ञान केंद्र शिमला ने प्रदेश में तूफान और अंधड़ चलने को लेकर अलर्ट जारी किया है.
हिमाचल में न्यूनतम तापमान
वहीं, बात करें प्रदेश में न्यूनतम तापमान की तो ताबो में सबसे कम -10.2 डिग्री सेल्सियस न्यूनतम तापमान दर्ज किया गया. जबकि कुकुमसेरी में -6.3, कल्पा में -0.4 और सराहन में -0.3 डिग्री सेल्सियस न्यूनतम तापमान रहा. इसके अलावा शिमला में 6.5, सुंदरनगर में 5.8, भुंतर में 4.8, धर्मशाला में 3.4, ऊना में 6.2, नाहन में 8.5, पालमपुर में 5.0, सोलन में 3.4, मनाली में 0.4, कांगड़ा में 7.5, मंडी में 7.0, बिलासपुर में 8.0, जुब्बरहट्टी में 5.0, सेओबाग में 4.5, बरठीं में 5.6, कसौली में 8.9, पांवटा साहिब में 9.0 और देहरा गोपीपुर में 10.0 डिग्री सेल्सियस न्यूनतम तापमान दर्ज किया गया है.