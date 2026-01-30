ETV Bharat / state

हिमाचल में फिर से बारिश बर्फबारी का अलर्ट, इस दिन तक खराब रहेगा मौसम, अभी तक 652 सड़कें बंद

शिमला: हिमाचल प्रदेश में एक बार फिर से पश्चिमी विक्षोभ के सक्रिय होने से मौसम बिगड़ने वाला है. प्रदेश में आगामी दिनों में भारी बारिश और बर्फबारी होने की संभावना को देखते हुए मौसम विभाग ने येलो अलर्ट जारी किया है. हालांकि इस बार पश्चिमी विक्षोभ का असर ऊंचाई वाले इलाकों में ज्यादा देखने को मिलेगा. 1 फरवरी को पश्चिमी विक्षोभ प्रदेश में ज्यादा एक्टिव होगा. जिसके चलते कुल्लू, चंबा और लाहौल-स्पीति समेत अन्य ऊंचाई वाले इलाकों में भारी बर्फबारी और अन्य मध्यम ऊंचाई वाले और निचले व मैदानी इलाकों में बारिश होने की संभावना है. जिसे लेकर मौसम विभाग ने चेतावनी जारी की है.

"आज 30 जनवरी से प्रदेश को एक नया पश्चिमी विक्षोभ प्रभावित कर सकता है. जिसका असर 31 जनवरी और 1 फरवरी को ज्यादा होगा. 1 फरवरी को पूरे प्रदेश में बारिश और ऊंचाई वाले इलाकों में भारी बर्फबारी हो सकती है. इसके साथ प्रदेश में कहीं-कहीं गरज के साथ बिजली चमकने और 40 से 50 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से तेज हवाएं चलने की भी आशंका है. जिससे चलते प्रदेश में येलो अलर्ट जारी किया गया है. मौसम में बदलाव के चलते तापमान में भी गिरावट दर्ज की जा सकती है." - संदीप कुमार शर्मा, मौसम वैज्ञानिक, मौसम विज्ञान केंद्र शिमला

कैसा रहेगा हिमाचल में मौसम?