ETV Bharat / state

हिमाचल में इस दिन से फिर बिगड़ेगा मौसम! भारी बर्फबारी से 889 सड़कें बंद, कई जगहों पर बिजली गुल

हिमाचल में मौसम विभाग ने अगले महीने से कई जगहों पर फिर से बारिश-बर्फबारी होने के आसार जताए हैं.

Himachal Weather Update
हिमाचल मौसम अपडेट (ETV Bharat)
author img

By ETV Bharat Himachal Pradesh Team

Published : January 29, 2026 at 9:21 AM IST

|

Updated : January 29, 2026 at 9:39 AM IST

3 Min Read
Choose ETV Bharat

शिमला: हिमाचल में हो रही बर्फबारी के बाद अभी जनजीवन पटरी पर भी नहीं लौटा है. इस बीच सर्फ आज का दिन साफ रहने के बाद प्रदेश में 3 फरवरी तक बर्फबारी की संभावना जताई गई है. खासकर प्रदेश में 1 फरवरी को पश्चिमी विक्षोभ फिर से अधिक प्रभावी रहने वाला है. जिस कारण प्रदेश के मैदानी इलाकों में कई स्थानों पर हल्की से मध्यम बारिश के आसार जताए गए हैं. वहीं, मध्यम और अधिक ऊंचाई वाले क्षेत्रों में अधिकतर स्थानों पर हल्की से मध्यम बारिश और बर्फबारी होने की संभावना है. ऐसे में लोगों की मुश्किलें कम वाली वाली नहीं है.

Himachal Weather Update
प्रदेश में भारी बर्फबारी से 889 सड़कें बंद (ETV Bharat)

सड़कें बंद, बिजली-पानी आपूर्ति ठप

हालांकि पहाड़ी राज्य में लगातार हो रही बर्फबारी और बारिश ने जहां वादियों को सफेद चादर से ढक कर खूबसूरत बना दिया है. वहीं, लोगों की मुश्किलें भी कई गुना बढ़ गई हैं. राज्य के ऊंचाई वाले इलाकों में भारी हिमपात के चलते 4 नेशनल हाईवे सहित कुल 889 सड़कें अभी भी बंद पड़ी हैं, जिससे कई गांवों का संपर्क जिला मुख्यालयों से कट गया है. जगह-जगह बर्फ जमने के कारण यातायात पूरी तरह से ठप है. वहीं, लंबे जाम में फंसे यात्रियों को घंटों परेशान होना पड़ रहा है. बर्फबारी का असर बिजली और पानी की आपूर्ति पर भी साफ दिखाई दे रहा है. प्रदेश में 3237 ट्रांसफार्मर ठप पड़े हैं. जिस कारण कई इलाकों में बिजली गुल होने से लोग ठंड के बीच अंधेरे में रहने को मजबूर हैं. मोबाइल नेटवर्क और इंटरनेट सेवाएं भी बाधित हैं. इसके अलावा प्रदेश भर में बर्फबारी के कारण 121 पेयजल योजनाएं भी प्रभावित चल रही है.

Himachal Weather Update
बर्फबारी के बाद कुल्लू-मनाली में खूबसूरत नजारा (ETV Bharat)

आज और कल कैसा रहेगा मौसम?

हिमाचल में आज मौसम साफ रहेगा, लेकिन प्रदेश में 30 और 31 जनवरी को अधिक ऊंचाई वाले क्षेत्रों में हल्की बारिश और बर्फबारी होने की संभावना है. वहीं, इस दौरान मैदानी और मध्यम ऊंचाई वाले क्षेत्रों में मौसम साफ रहेगा. इसी तरह से 1 फरवरी को प्रदेश के मैदानी इलाकों में कई स्थानों पर हल्की से मध्यम बारिश के आसार जताए गए हैं. वहीं, मध्यम और अधिक ऊंचाई वाले क्षेत्रों में अधिकतर स्थानों पर हल्की से मध्यम बारिश और बर्फबारी होने की संभावना है. इसके अलावा 2 फरवरी को प्रदेश के मैदानी क्षेत्रों में कुछेक स्थानों पर हल्की बारिश हो सकती है. वहीं, मध्यम और अधिक ऊंचाई वाले क्षेत्रों में कुछ स्थानों पर हल्की बारिश और बर्फबारी की संभावना जताई गई है. 3 फरवरी को मैदानी और मध्यम ऊंचाई वाले क्षेत्रों में मौसम साफ रहेगा, लेकिन ऊंचाई वाले क्षेत्रों में कुछेक स्थानों पर हल्की बारिश और बर्फबारी की संभावना जताई गई है.

ये भी पढ़ें: खूबसूरत दिखता शिमला, मुश्किल होती जिंदगी, जानिए बर्फबारी के बाद की हकीकत

ये भी पढ़ें: भारी बर्फबारी से हिमाचल की रफ्तार पर लगी ब्रेक, कुल्लू जिले में 90 सड़के बंद, NH 5 भी बाधित

Last Updated : January 29, 2026 at 9:39 AM IST

TAGGED:

HIMACHAL WEATHER UPDATE
RAIN AND SNOWFALL IN HIMACHAL
HIMACHAL WEATHER FORECAST
HIMACHAL 889 ROADS CLOSED
HIMACHAL SNOWFALL FORECAST

Quick Links / Policies

संपादक की पसंद

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.