ETV Bharat / state

हिमाचल में कब-कब होगी बारिश-बर्फबारी? मौसम विभाग ने दी अपडेट, कोल्ड वेव का अलर्ट जारी

हिमाचल में मौसम का हाल ( File ETV Bharat )

शिमला: हिमाचल प्रदेश में आज से मौसम करवट ले रहा है. आज प्रदेश के अधिक ऊंचाई वाले पहाड़ी इलाकों में हल्की बारिश और बर्फबारी हो सकती है. मौसम विभाग ने ऊंचाई वाले पर्वतीय इलाकों में एक-दो स्थानों पर हल्की बारिश-बर्फबारी की संभावना जताई है. ऐसे में किसानों-बागवानों और पर्यटन कारोबारियों के लिए राहत भरी खबर है. हालांकि मध्यम ऊंचाई वाले इलाकों में और निचले व मैदानी क्षेत्रों में आज मौसम साफ रहेगा, लेकिन आगामी दिनों में पूरे प्रदेश में बारिश और बर्फबारी होने का पूर्वानुमान है. शीतलहर की चेतावनी वहीं, प्रदेश में अभी कड़ाके की ठंड पड़ रही है. प्रदेश में मौसम विभाग ने आज और कल प्रदेश में शीतलहर चलने को लेकर येलो अलर्ट जारी किया है. मौसम विज्ञान केंद्र शिमला के अनुसार 19 और 20 जनवरी को सुबह और शाम के समय ऊना, बिलासपुर, हमीरपुर, कांगड़ा और मंडी में कोल्ड वेव चलेगी. जिससे आम जनजीवन प्रभावित हो सकता है. हिमाचल में बारिश-बर्फबारी मौसम विज्ञान केंद्र शिमला के मुताबिक 19 और 20 जनवरी को प्रदेश के ऊंचाई वाले इलाकों में एक-दो स्थानों पर हल्की बारिश-बर्फबारी होने के आसार हैं. वहीं, 21 जनवरी को प्रदेश में मौसम साफ रहने वाला है. जबकि 22, 23 और 24 जनवरी को मौसम के मिजाज पूरी तरह से बदलने के आसार हैं. इन तीनों में प्रदेशभर में बारिश-बर्फबारी होने की संभावना जताई गई है.