हिमाचल में कब-कब होगी बारिश-बर्फबारी? मौसम विभाग ने दी अपडेट, कोल्ड वेव का अलर्ट जारी

हिमाचल में मौसम विभाग ने बारिश और बर्फबारी होने का पूर्वानुमान जताया है और शीतलहर की चेतावनी जारी की है.

Himachal Weather Update
हिमाचल में मौसम का हाल (File ETV Bharat)
By ETV Bharat Himachal Pradesh Team

Published : January 19, 2026 at 7:24 AM IST

शिमला: हिमाचल प्रदेश में आज से मौसम करवट ले रहा है. आज प्रदेश के अधिक ऊंचाई वाले पहाड़ी इलाकों में हल्की बारिश और बर्फबारी हो सकती है. मौसम विभाग ने ऊंचाई वाले पर्वतीय इलाकों में एक-दो स्थानों पर हल्की बारिश-बर्फबारी की संभावना जताई है. ऐसे में किसानों-बागवानों और पर्यटन कारोबारियों के लिए राहत भरी खबर है. हालांकि मध्यम ऊंचाई वाले इलाकों में और निचले व मैदानी क्षेत्रों में आज मौसम साफ रहेगा, लेकिन आगामी दिनों में पूरे प्रदेश में बारिश और बर्फबारी होने का पूर्वानुमान है.

शीतलहर की चेतावनी

वहीं, प्रदेश में अभी कड़ाके की ठंड पड़ रही है. प्रदेश में मौसम विभाग ने आज और कल प्रदेश में शीतलहर चलने को लेकर येलो अलर्ट जारी किया है. मौसम विज्ञान केंद्र शिमला के अनुसार 19 और 20 जनवरी को सुबह और शाम के समय ऊना, बिलासपुर, हमीरपुर, कांगड़ा और मंडी में कोल्ड वेव चलेगी. जिससे आम जनजीवन प्रभावित हो सकता है.

हिमाचल में बारिश-बर्फबारी

मौसम विज्ञान केंद्र शिमला के मुताबिक 19 और 20 जनवरी को प्रदेश के ऊंचाई वाले इलाकों में एक-दो स्थानों पर हल्की बारिश-बर्फबारी होने के आसार हैं. वहीं, 21 जनवरी को प्रदेश में मौसम साफ रहने वाला है. जबकि 22, 23 और 24 जनवरी को मौसम के मिजाज पूरी तरह से बदलने के आसार हैं. इन तीनों में प्रदेशभर में बारिश-बर्फबारी होने की संभावना जताई गई है.

  • 22 जनवरी को ऊंचाई और मध्यम पर्वतीय इलाकों में कुछ स्थानों पर हल्की से मध्यम बारिश-बर्फबारी हो सकती है. जबकि निचले व मैदानी इलाकों में एक-दो स्थानों पर ही हल्की बारिश होने की संभावना है.
  • 23 जनवरी को ऊंचाई वाले पर्वतीय इलाकों में अधिकांश स्थानों पर हल्की से मध्यम बारिश-बर्फबारी और एक दो स्थानों पर भारी बारिश-बर्फबारी को लेकर येलो अलर्ट जारी किया गया है. वहीं, मध्यम पर्वतीय इलाकों में अनेक स्थानों पर हल्की से मध्यम बारिश-बर्फबारी होने के आसार हैं. जबकि निचले व मैदानी इलाकों में कुछेक स्थानों पर हल्की से मध्यम बारिश हो सकती है.
  • 24 जनवरी को ऊंचे पर्वतीय इलाकों में अधिकांश स्थानों पर हल्की से मध्यम बारिश-बर्फबारी होने की संभावना है. जबकि मध्यम पर्वतीय इलाकों में अनेक स्थानों पर हल्की से मध्यम बारिश-बर्फबारी हो सकती है. वहीं निचले व मैदानी इलाकों में एक-दो स्थानों पर हल्की बारिश होने के आसार हैं.

बारिश-बर्फबारी की कमी का कृषि-बागवानी पर असर

गौरतलब है कि इस बार पोस्ट मानसून और सर्दियों के मौसम में प्रदेश में बारिश की भारी कमी रही है. प्रदेश भर में लोग बारिश और बर्फबारी की कमी से जूझ रहे हैं. जिसका सीधा असर कृषि और बागवानी पर पड़ रहा है. बारिश की कमी के चलते कई क्षेत्रों में गेहूं की बिजाई प्रभावित हुई है. जबकि बर्फबारी की कमी सेब और अन्य फलों के बागवानों के लिए भी चिंता का विषय बना हुआ है. वहीं, बर्फबारी की कमी से पर्यटन सेक्टर भी प्रभावित हो रहा है. ऐसे में अब लोग आसमान की ओर आस लगाए बैठे हैं कि कब इंद्र देव मेहरबान होंगे और प्रदेश में बारिश और बर्फबारी होगी.

प्रदेश में न्यूनतम तापमान

बात करें प्रदेश में न्यूनतम तापमान की तो -2.5 डिग्री सेल्सियस तापमान के साथ कुकुमसेरी सबसे ठंडा रहा. वहीं, ताबो में -0.9 डिग्री सेल्सियस न्यूनतम तापमान दर्ज किया गया. इसके अलावा शिमला में 5.5, सुंदरनगर में 2.8, भुंतर में 3.5, कल्पा में 2.0, धर्मशाला में 3.2, ऊना में 2.7, नाहन में 6.0, पालमपुर में 3.0, सोलन में 3.8, मनाली में 2.1, कांगड़ा में 4.8, मंडी में 3.9, बिलासपुर में 5.0, हमीरपुर में 2.1, जुब्बरहट्टी में 6.2, कुफरी में 5.3, नारकंडा में 3.9, रिकांगपिओ में 5.0, सेओबाग में 8.0, बरठीं में 1.7, चौपाल में 5.9, कसौली में 7.1, पांवटा साहिब में 9.0, सराहन में 7.7, देहरा गोपीपुर में 8.0, नेरी में 10.0 और बजौरा में 5.0 डिग्री सेल्सियस न्यूनतम तापमान दर्ज किया गया.

