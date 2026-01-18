ETV Bharat / state

हिमाचल में मौसम लेने वाला है खतरनाक मोड़! इस दिन भारी बारिश और बर्फबारी का येलो अलर्ट

शिमला: हिमाचल में मौसम एक बार फिर करवट लेने जा रहा है और यह बदलाव आम जनजीवन से लेकर पर्यटन तक गहरा असर डाल सकता है. पहाड़ों पर मंडराते घने बादल, ठंडी हवाओं की तेज रफ्तार और गिरते तापमान के बीच प्रदेश के अधिक ऊंचाई वाले इलाकों में मौसम खतरनाक तेवर दिखा सकता है. मौसम विभाग की चेतावनी के अनुसार 23 जनवरी को पश्चिमी विक्षोभ अधिक सक्रिय होने वाला है. प्रदेश के अधिक ऊंचाई वाले जिलों लाहौल स्पीति और किन्नौर जिले में अधिकतर स्थानों पर हल्की से मध्यम बारिश और बर्फबारी की संभावना जताई गई है. इस दौरान कुछेक स्थानों पर भारी बारिश और बर्फबारी का येलो अलर्ट भी जारी किया गया है. वहीं, प्रदेश के मध्यम ऊंचाई वाले क्षेत्रों में कई स्थानों पर हल्की से मध्यम बारिश और बर्फबारी के आसार हैं. इसी तरह से प्रदेश के मैदानी क्षेत्रों में कुछ स्थानों पर हल्की बारिश हो सकती है.

इस दिन तक ऊंचाई वाले इलाकों में बर्फबारी

प्रदेश में अभी अधिक ऊंचाई वाले क्षेत्रों में ही 21 जनवरी तक हल्की बारिश और बर्फबारी की संभावना जताई गई है. मध्यम ऊंचाई वाले और मैदानी इलाकों में बारिश के कोई आसार नहीं हैं. हालांकि इस दौरान कुछ स्थानों पर बादल छाए रह सकते हैं. वहीं, 22 जनवरी को मौसम का मिजाज बिगड़ना शुरू हो जाएगा. इस दौरान प्रदेश के अधिक ऊंचाई वाले क्षेत्रों में कुछ स्थानों पर हल्की से मध्यम बारिश और बर्फबारी हो सकती है. वहीं मध्यम ऊंचाई वाले क्षेत्रों में कुछेक स्थानों पर हल्की बारिश और बर्फबारी के आसार जताए गए हैं. वहीं, मैदानी क्षेत्रों में एक या दो स्थानों पर हल्की बारिश हो सकती है.