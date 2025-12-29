ETV Bharat / state

हिमाचल में टूटेगा ड्राई स्पेल, इस दिन बारिश-बर्फबारी से होगा नए साल का स्वागत

शिमला: हिमाचल में फिर से मौसम का मिजाज बदलने वाला है. प्रदेश में कल से अगले चार दिनों तक मौसम खराब रहेगा. जिससे करीब 85 दिनों से चला आ रहा ड्राई स्पेल टूटने के आसार है. लंबे समय से बारिश और बर्फबारी का इंतजार कर रहे पहाड़ी राज्य के लोगों के लिए यह बड़ी राहत की खबर मानी जा रही है. लगातार शुष्क मौसम से सेब समेत अन्य नकदी फसलों और जल स्रोतों पर भी इसका नकारात्मक प्रभाव पड़ने लगा है.

इन इलाकों में होगी बारिश-बर्फबारी

मौसम विभाग के पूर्वानुमान के अनुसार प्रदेश में कल से पश्चिमी विक्षोभ के सक्रिय हो रहा है. जिसके असर से प्रदेश के कई हिस्सों में बारिश और ऊंचाई वाले इलाकों में बर्फबारी हो सकती है. खासतौर पर लाहौल-स्पीति, किन्नौर, चंबा, कांगड़ा और कुल्लू के ऊंचाई वाले क्षेत्रों में अगले चार दिनों में हल्की से मध्यम बर्फबारी हो सकती है. वहीं, मध्यम ऊंचाई वाले क्षेत्रों में हल्की बारिश और बर्फबारी की संभावना बनी हुई है. पश्चिमी विक्षोभ का ज्यादा प्रभाव 31 दिसंबर और 1 जनवरी को रहेगा. इस दौरान प्रदेश के मैदानी क्षेत्रों में भी हल्की बारिश के आसार जताए गए हैं.

किसानों-बागवानों के लिए संजीवनी

ऐसे में लंबे ड्राई स्पेल के बाद संभावित बारिश और बर्फबारी को किसानों, बागवानों और पर्यटन कारोबार से जुड़े लोगों के लिए संजीवनी के रूप में देखा जा रहा है. वहीं, प्रशासन भी मौसम को लेकर अलर्ट मोड में हैं. बर्फबारी और बारिश से ऊंचाई वाले क्षेत्रों में फिसलन, सड़कें बंद होने और तापमान में गिरावट जैसी चुनौतियां सामने आ सकती हैं.