ETV Bharat / state

हिमाचल घूमने आ रहे पर्यटकों के लिए गुड न्यूज, क्रिसमस से पहले इस दिन होगा बर्फबारी से स्वागत!

हिमाचल में फिर मौसम करवट लेने वाला है. मौसम विभाग ने बर्फबारी का पूर्वानुमान लगाया है.

Himachal Weather Update
हिमाचल में मौसम का हाल (ETV Bharat)
author img

By ETV Bharat Himachal Pradesh Team

Published : December 16, 2025 at 9:23 AM IST

|

Updated : December 16, 2025 at 9:49 AM IST

3 Min Read
Choose ETV Bharat

शिमला: पहाड़ों की रानी हिमाचल में सर्दियों की दस्तक के साथ ही सैलानियों के चेहरे खिलने वाले हैं. देशभर के विभिन्न राज्यों से हिमाचल घूमने का प्लान बना रहे पर्यटकों का स्वागत क्रिसमस से ठीक पहले बर्फबारी से हो सकता है. प्रदेश में 20 और 21 दिसंबर को फिर से एक पश्चिमी विक्षोभ के सक्रिय होने से प्रदेश के ऊंचाई वाले इलाकों में मौसम करवट लेने जा रहा है. खास तौर पर प्रदेश के ऊंचाई वाले क्षेत्रों में कुछेक स्थानों पर क्रिसमस से पहले बर्फ गिरने के आसार जताए जा रहे हैं. ऐसे में क्रिसमस और नववर्ष के मौके पर हिमाचल आने वाले पर्यटकों के लिए मौसम ये बड़ी खुशखबरी दे सकता है.

लंबे समय से बर्फबारी का इंतजार

साल के आखिर में पर्यटन सीजन के चरम पर पहुंचते ही यह संभावित बर्फबारी न केवल पहाड़ों की खूबसूरती में चार चांद लगाएगी, बल्कि होटल कारोबार, एडवेंचर टूरिज्म और स्थानीय व्यवसायों के लिए भी संजीवनी साबित हो सकती है. लंबे समय से बर्फबारी का इंतजार कर रहे सैलानी एक बार फिर सफेद चादर से ढकी वादियों का दीदार कर सकेंगे. गौरतलब है कि मौसम विभाग ने 14 और 15 दिसंबर को भी ऊपरी इलाकों में बर्फबारी होने को लेकर संभावना जताई थी, लेकिन दोनों ही दिन बर्फबारी नहीं हुई.

इन जिलों में बर्फबारी के आसार

हिमाचल में एक नए पश्चिमी विक्षोभ के सक्रिय होने से प्रदेश के ऊंचाई वाले क्षेत्रों में बारिश और बर्फबारी के आसार हैं. हालांकि अभी ये वेस्टर्न डिस्टरबेंस कमजोर नजर आ रहा है. जिसके चलते इसका दायरा कम रहेगा. ऐसे में 20 और 21 दिसंबर को राज्य के ऊंचाई वाले जिलों लाहौल-स्पीति, चंबा, कांगड़ा, कुल्लू और मंडी के ऊंचाई वाले क्षेत्रों में एक या दो स्थानों पर हल्की बारिश और बर्फबारी के आसार हैं. वहीं, इस सप्ताह बाकी दिन में मौसम शुष्क रहेगा. इस दौरान अगले 2 से 3 दिनों में न्यूनतम तापमान में 2 से 4 डिग्री सेल्सियस की गिरावट आने के आसार है. वहीं, दिन में धूप खिलने से अगले 3 से 4 दिनों में अधिकतम तापमान में 2 से 3 डिग्री सेल्सियस की बढ़ोतरी होने की संभावना है. ऐसे में अगले 3 से 4 दिनों न्यूनतम तापमान गिरने से सुबह के समय और अधिक ठंड का बढ़ने की संभावना है.

क्रिसमस और नववर्ष पर बढ़ती है पर्यटकों की संख्या

क्रिसमस और नववर्ष के आगमन के अवसर पर हिमाचल के पर्यटन स्थलों में 20 दिसंबर के बाद रौनक बढ़ने लगती है. इन दिनों में पहाड़ों की रानी शिमला सहित मनाली, कुफरी और डलहौजी में पर्यटकों की संख्या दिन-ब-दिन बढ़ती जाती है. ऐसे में अगर इस दौरान मौसम करवट बदलता है तो बर्फबारी की उम्मीद, ठंडी वादियों का आकर्षण और उत्सवों की उमंग पर्यटकों के कदमों को पहाड़ों की ओर खींच लेता है. यही नहीं बर्फबारी से हिमाचल घूमने आने वाले पर्यटकों का स्टे भी बढ़ जाता है. जिससे होटल, रेस्तरां और स्थानीय बाजारों में चहल-पहल बढ़ जाती है. जिससे पर्यटन कारोबारियों के चेहरों पर मुस्कान लौट आती है.

ये भी पढ़ें: नए साल से पहले दिल्ली से भुंतर का हवाई किराया हुआ सस्ता, सप्ताह में 5 दिन उड़ान
Last Updated : December 16, 2025 at 9:49 AM IST

TAGGED:

HIMACHAL WEATHER UPDATE
RAIN AND SNOWFALL IN HIMACHAL
HIMACHAL WEATHER FORECAST
HIMACHAL WINTER SEASON
HIMACHAL SNOWFALL FORECAST

Quick Links / Policies

संपादक की पसंद

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.