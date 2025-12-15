ETV Bharat / state

हिमाचल के इन 5 जिलों में आज बर्फबारी के आसार, इस जिले में छाए रहेंगे बादल

हिमाचल मौसम अपडेट ( ETV Bharat )

शिमला: हिमाचल में आज ठंड की आहट के साथ पहाड़ी इलाकों में मौसम ने एक बार फिर करवट ली है. प्रदेश के ऊंचाई वाले क्षेत्रों में आज मौसम का मिजाज आज फिर बदला-बदला नजर आ रहा है. मौसम विभाग के पूर्वानुमान के अनुसार हिमाचल के पांच जिलों चंबा, लाहौल स्पीति, कांगड़ा, कुल्लू और मंडी में ऊंचाई वाले क्षेत्रों में बहुत हल्की बारिश और बर्फबारी के आसार जताए गए हैं, जिससे पहाड़ों पर सर्दी और ठिठुरन और बढ़ सकती है. बादल छाए रहने से तापमान में गिरावट वहीं, प्रदेश की राजधानी में अगले कुछ घंटों तक बादल छाए रहेंगे. हालांकि यहां बर्फबारी की उम्मीद नहीं है, लेकिन बादलों की मौजूदगी से ठंड और दिन के तापमान में गिरावट दर्ज की जा सकती है. साल 2025 को समाप्त होने में अब दिसंबर महीने के आखिरी दो सप्ताह बचे हैं. ऐसे में 20 दिसंबर से प्रदेश के विभिन्न पर्यटन स्थलों में सैलानियों की संख्या बढ़नी शुरू हो जाती है. इस बीच मौसम में इस बदलाव का असर पर्यटन गतिविधियों से लेकर आम जनजीवन तक देखने को मिल सकता है. सैलानी बर्फबारी की उम्मीद में पहाड़ों का रुख कर रहे हैं. इस दिन फिर बर्फबारी के आसार