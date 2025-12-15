हिमाचल के इन 5 जिलों में आज बर्फबारी के आसार, इस जिले में छाए रहेंगे बादल
मौसम विभाग ने हिमाचल में बर्फबारी को लेकर पूर्वानुमान जताया है.
By ETV Bharat Himachal Pradesh Team
Published : December 15, 2025 at 10:21 AM IST
शिमला: हिमाचल में आज ठंड की आहट के साथ पहाड़ी इलाकों में मौसम ने एक बार फिर करवट ली है. प्रदेश के ऊंचाई वाले क्षेत्रों में आज मौसम का मिजाज आज फिर बदला-बदला नजर आ रहा है. मौसम विभाग के पूर्वानुमान के अनुसार हिमाचल के पांच जिलों चंबा, लाहौल स्पीति, कांगड़ा, कुल्लू और मंडी में ऊंचाई वाले क्षेत्रों में बहुत हल्की बारिश और बर्फबारी के आसार जताए गए हैं, जिससे पहाड़ों पर सर्दी और ठिठुरन और बढ़ सकती है.
बादल छाए रहने से तापमान में गिरावट
वहीं, प्रदेश की राजधानी में अगले कुछ घंटों तक बादल छाए रहेंगे. हालांकि यहां बर्फबारी की उम्मीद नहीं है, लेकिन बादलों की मौजूदगी से ठंड और दिन के तापमान में गिरावट दर्ज की जा सकती है. साल 2025 को समाप्त होने में अब दिसंबर महीने के आखिरी दो सप्ताह बचे हैं. ऐसे में 20 दिसंबर से प्रदेश के विभिन्न पर्यटन स्थलों में सैलानियों की संख्या बढ़नी शुरू हो जाती है. इस बीच मौसम में इस बदलाव का असर पर्यटन गतिविधियों से लेकर आम जनजीवन तक देखने को मिल सकता है. सैलानी बर्फबारी की उम्मीद में पहाड़ों का रुख कर रहे हैं.
इस दिन फिर बर्फबारी के आसार
प्रदेश में 20 और 21 दिसंबर को फिर से पश्चिमी विक्षोभ सक्रिय हो रहा है. हालांकि ये भी अभी अधिक प्रभावी नजर नहीं आ रहा है. ऐसे में मौसम विभाग ने 20 और 21 दिसंबर को सिर्फ अधिक ऊंचाई वाले जिलों में ही एक या दो स्थानों पर हल्की बारिश और बर्फबारी की संभावना जताई है. वहीं, प्रदेश के मैदानी और मध्यम ऊंचाई वाले क्षेत्रों में बादल छाए रहने के आसार हैं. इन क्षेत्रों में बारिश की संभावना नहीं है.
अभी तक मेहरबान नहीं हुआ मौसम
हिमाचल प्रदेश में दिसंबर महीना अभी तक सूखा ही बीत गया है. इस महीने 1 से 14 दिसंबर तक प्रदेश में 12.9 मिलीमीटर बारिश होनी चाहिए थी, लेकिन इस अवधि में दो से तीन बार पश्चिमी विक्षोभ सक्रिय तो हुआ, लेकिन आसमान पर उमड़े बादलों से बारिश की बूंद तक नहीं टपकी. ऐसे में इस दौरान प्रदेश में बारिश का आंकड़ा सामान्य से 100 फीसदी कम रहा है.