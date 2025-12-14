ETV Bharat / state

हिमाचल में आज यहां होगी बारिश-बर्फबारी! मौसम विभाग ने दी अपडेट

हिमाचल में मौसम विभाग ने बारिश-बर्फबारी की संभावना जताई है, साथ ही ठंड का प्रकोप भी जारी है.

Himachal Weather Update
हिमाचल में कैसा रहेगा मौसम ? (File Photo)
By ETV Bharat Himachal Pradesh Team

Published : December 14, 2025 at 7:51 AM IST

शिमला: हिमाचल प्रदेश में लंबे समय से बारिश और बर्फबारी का इंतजार हो रहा है. हालांकि बीते रोज प्रदेशभर में कुछ हिस्सों में हल्के बादल छाए रहे, लेकिन बारिश-बर्फबारी का नामोनिशान नहीं था. बीते कल भी मौसम शुष्क रहा. हालांकि ठंड का प्रकोप जारी है. प्रदेश में न्यूनतम तापमान -6.2 डिग्री सेल्सियस से 11.2 डिग्री सेल्सियस के बीच रहा.

आज कैसा रहेगा मौसम?

लंबे समय के इंतजार के बाद मौसम विभाग ने आज प्रदेश में हल्की बारिश-बर्फबारी की संभावना जताई है. मौसम विज्ञान केंद्र शिमला के मुताबिक आज, 14 दिसंबर को प्रदेश के ऊंचाई वाले इलाकों में हल्की बारिश और बर्फबारी होने के आसार हैं. हालांकि मध्य पर्वतीय और निचले व मैदानी इलाकों में मौसम शुष्क बना रहेगा. वहीं, कल, 15 दिसंबर से फिर से मौसम साफ रहने वाला है. फिलहाल नवंबर महीने की तरह ही दिसंबर महीना भी सूखा ही जा रहा है.

इन शहरों में रहा माइनस तापमान

प्रदेश में -6.2 डिग्री सेल्सियस न्यूनतम तापमान के साथ ताबो सबसे ठंडा रहा. इसके अलावा कुकुमसेरी में -3.5 और समदो में -2.4 डिग्री सेल्सियस न्यूनतम तापमान दर्ज किया गया. वहीं, शिमला में 10.0, सुंदरनगर में 4.1, भुंतर में 2.6, कल्पा में 2.8, धर्मशाला में 7.2, ऊना में 6.4, नाहन में 10.0, पालमपुर में 5.0, सोलन में 3.8, मनाली में 4.4, कांगड़ा में 7.4, मंडी में 5.3, बिलासपुर में 6.0, हमीरपुर में 6.2, जुब्बरहट्टी में 8.4, कुफरी में 9.4, नारकंडा में 6.3, भरमौर में 8.9, रिकांगपिओ में 4.9, सेओबाग में 1.2, बरठीं में 5.6, पांवटा साहिब में 10.0, सराहन में 5.7, देहरा गोपीपुर में 8.0, नेरी में 11.2 और बजौरा में 3.2 डिग्री सेल्सियस न्यूनतम तापमान दर्ज किया गया.

नवंबर की तरह सूखा जा रहा दिसंबर!

गौरतलब है कि हिमाचल में नवंबर महीने में शुरुआत में ही हल्की बारिश और बर्फबारी हुई थी. जबकि बाकी पूरा महीना शुष्क रहा. इसी तरह दिसंबर महीने में भी सिर्फ रोहतांग में एक दिन हल्की बर्फबारी हुई, जबकि बाकी समय यहां मौसम साफ बना रहा. जिससे सबसे ज्यादा निराश किसान और बागवान हो रहे हैं, क्योंकि बारिश और बर्फबारी न होने से वे समय पर अपनी फसलों की बिजाई नहीं कर पा रहे हैं. वहीं, बर्फबारी न होने से पर्यटन क्षेत्र भी प्रभावित हो रहा है. पहाड़ों पर बर्फ न होने के चलते सैलानी निराश हो रहे हैं, जिससे उनकी संख्या में कमी आ रही है. जिसका खामियाजा पर्यटन कारोबारियों को भुगतना पड़ रहा है.

