हिमाचल में आज कैसे रहेगा मौसम? कब होगी बारिश-बर्फबारी? जानें वेदर अपडेट

मौसम विभाग शिमला में हिमाचल में बारिश-बर्फबारी को लेकर पूर्वानुमान जताया है.

Himachal Weather Update
हिमाचल मौसम अपडेट (ETV Bharat)
By ETV Bharat Himachal Pradesh Team

Published : December 8, 2025 at 7:36 AM IST

4 Min Read
शिमला: हिमाचल प्रदेश में नवंबर महीने की तरह दिसंबर माह भी सूखा ही जा रहा है. हालांकि मौसम विभाग ने बीती 5 और 7 दिसंबर को ऊंचाई वाले इलाकों में हल्की बारिश-बर्फबारी की संभावना जताई थी, लेकिन कमजोर पश्चिमी विक्षोभ होने के चलते न तो बारिश हुई है और न ही बर्फबारी हुई है. मैदानी इलाकों से लेकर पहाड़ी क्षेत्रों तक, सभी जगह मौसम शुष्क बना हुआ है. मौसम विभाग के पूर्वानुमान के बाद भी बारिश-बर्फबारी नहीं हुई है.

आज कैसा रहेगा मौसम ?

हालांकि मौसम विज्ञान केंद्र शिमला ने आज, 8 दिसंबर को भी हल्की बारिश-बर्फबारी का संभावना जताई है. मौसम विभाग के मुताबिक ऊंचाई वाले पहाड़ी इलाकों और मध्य पर्वतीय क्षेत्रों में आज हल्की बारिश और बर्फबारी होने के आसार हैं. खासकर लाहौल-स्पीति और चंबा के ऊंचाई वाले इलाकों में मौसम के करवट लेने की संभावना है. वहीं, प्रदेश में बीते एक महीने से बारिश और बर्फबारी नहीं हुई है, जिससे प्रदेश में कई जगहों पर सूखे जैसी स्थिति बनने को है. वहीं, मंडी के बल्ह में और बिलासपुर में भाखड़ा बांध के आसपास घना कोहरा रहने का अलर्ट है.

फसलों पर मौसम की मार

बारिश-बर्फबारी न होने से किसानों-बागवानों को खासा नुकसान उठाना पड़ रहा है. किसानों गेहूं समेत रबी फसलों की बिजाई नहीं कर पा रहे हैं. मिट्टी में नमी नहीं है, ऐसे में जिन किसानों के पास सिंचाई की सुविधा नहीं है, वो किसान बिजाई नहीं कर पा रहे हैं. हिमाचल में अधिकांश कृषि खेती पर ही निर्भर है. बागवान भी फलों के पौधे नहीं लगा पा रहे हैं, क्योंकि उसके लिए बर्फबारी का होना जरूरी है. अगर बर्फबारी समय पर नहीं होती है तो आगामी समय में सेब समेत अन्य फलों को पर्याप्त चिलिंग आवर्स नहीं मिल पाएंगे, जिससे उत्पादन पर भी असर पड़ेगा.

शीतलहर की चपेट में प्रदेश

भले ही प्रदेश में बारिश और बर्फबारी न हो रही हो, लेकिन ठंड का कहर जारी है. पूरा प्रदेश शीतलहर की चपेट में है. ऊंचाई वाले क्षेत्रों, जैसे लाहौल-स्पीति में नदी-नाले और झरने ठंड से जमने लगे हैं. जिससे लोगों को पेयजल संबंधी दिक्कतें भी आ रही है. इसके अलावा सड़कों पर भी बर्फ जमने लगी है, जिससे ब्लैक आइस की स्थिति पैदा हो रही है. हालांकि दिन में धूप निकलने पर ये साफ हो जाती है, लेकिन सुबह और रात के समय स्थिति बदतर हो जाती है. ऐसे में यहां से सफर करना किसी खतरे से खाली नहीं है.

कुकुमसेरी रहा सबसे ठंडा

हिमाचल में बढ़ती ठंड के साथ पारा भी माइनस में पहुंचा हुआ है. कुकुमसेरी -5.9 डिग्री सेल्सियस न्यूनतम तापमान के साथ सबसे ठंडा रहा. जबकि ताबो में भी -2.7 डिग्री सेल्सियस न्यूनतम तापमान दर्ज किया गया. इसके अलावा शिमला में 8.5, सुंदरनगर में 3.1, भुंतर में 3.6, कल्पा में 0.4, धर्मशाला में 7.8, ऊना में 5.6, नाहन में 10.0, पालमपुर में 5.5, सोलन में 3.2, मनाली में 3.7, कांगड़ा में 6.6, मंडी में 4.1, बिलासपुर में 7.6, हमीरपुर में 4.0, जुब्बरहट्टी में 8.2, कुफरी में 6.5, नारकंडा में 3.9, भरमौर में 5.0, रिकांगपिओ में 2.6, बरठीं में 6.2, कसौली में 10.5, पांवटा साहिब में 9.0, सराहन में 4.6, देहरा गोपीपुर में 7.0, नेरी में 10.5 और बजौरा में 3.8 डिग्री सेल्सियस न्यूनतम तापमान दर्ज किया गया है.

