हिमाचल में कल से बदलेगा मौसम! जानें किन जिलों में होगी बर्फबारी और कहां छाए रहेंगे सिर्फ बादल

हिमाचल में बारिश और बर्फबारी को लेकर मौसम विज्ञान केंद्र शिमला के साइंटिस्ट ने पूर्वानुमान जताया है.

Himachal weather update
हिमाचल मौसम अपडेट (ETV Bharat)
By ETV Bharat Himachal Pradesh Team

Published : December 4, 2025 at 9:35 AM IST

Updated : December 4, 2025 at 12:51 PM IST

शिमला: हिमाचल प्रदेश में मानसून की औपचारिक विदाई के बाद मौसम के मिजाज में बड़ा बदलाव देखने को मिल रहा है. पोस्ट मानसून सीजन के दौरान लंबे समय से बारिश न होने से राज्य के कई क्षेत्रों में सूखे जैसी स्थिति पनपने लगी है. तापमान में अपेक्षित गिरावट न होने और शुष्क हवाओं के चलते सूखी ठंड पड़ रही है. जिससे प्रदेश वासियों की परेशानियां बढ़ गई हैं. हालांकि प्रदेश में कल से सक्रिय हो रहे पश्चिमी विक्षोभ के असर के तहत मौसम एक बार फिर करवट लेने वाला है. मौसम विभाग के अनुसार ऊंचाई वाले जिलों में बर्फबारी की संभावना बनी हुई है, जबकि विक्षोभ के अधिक प्रबल न होने के कारण मैदानी और मध्य पर्वतीय क्षेत्रों में केवल बादल छाए रहने की स्थिति रहेगी. इन इलाकों में बारिश की संभावना बेहद कम है, हालांकि पश्चिमी विक्षोभ के सक्रिय होते ही प्रदेश के न्यूनतम तापमान में बढ़ोतरी हो सकती है.

हिमाचल में मौसम का पूर्वानुमान (ETV Bharat)

कल इन जिलों में बर्फबारी

मौसम विज्ञान केंद्र शिमला के सीनियर साइंटिस्ट संदीप शर्मा ने बताया कि आज पूरे प्रदेश में मौसम साफ बना रहेगा. हालांकि 5 दिसंबर को एक पश्चिमी विक्षोभ प्रदेश में इफेक्ट करेगा. जिससे चंबा, लाहौल-स्पीति, किन्नौर व कुल्लू के ऊंचाई वाले क्षेत्रों में हल्की बर्फबारी हो सकती है और कांगड़ा के कुछ ऊंचाई वाले क्षेत्रों में हल्की बर्फबारी की संभावना है. वहीं, लाहौल-स्पीति और चंबा में एक या दो स्थानों पर बारिश और बर्फबारी भी हो सकती है. इसका अधिक प्रभाव ऊंचाई वाले क्षेत्रों में रहेगा. इसमें जैसे लाहौल-स्पीति, चंबा, कल्लू के कुछ क्षेत्रों बाकी किन्नौर और कांगड़ा में भी ऊंचाई वाले क्षेत्रों में एक या दो स्थानों पर हल्की बर्फबारी हो सकती है, क्योंकि यह पश्चिमी विक्षोभ इतना स्ट्रांग नहीं है.

7 दिसंबर को यहां होगी बर्फबारी

मौसम विज्ञान केंद्र शिमला के सीनियर साइंटिस्ट संदीप शर्मा ने बताया कि 7 दिसंबर को फिर संभावना है कि ऊंचाई वाले जिलों लाहौल-स्पीति, चंबा, किन्नौर और कुल्लू के ऊंचाई वाले कुछेक क्षेत्रों में हल्की से मध्यम बर्फबारी हो सकती है. कुछेक स्थानों पर हल्की बर्फबारी हो सकती है. उन्होंने कहा कि मैदानी क्षेत्रों ऊना, बिलासपुर, हमीरपुर और मध्यवर्ती जिला सोलन, शिमला, सिरमौर व मंडी में पश्चिमी विक्षोभ का कोई खास इंपैक्ट नहीं होगा. मंडी और शिमला में बादल छाए रहेंगे, लेकिन यहां बारिश की संभावना नहीं है.

"5 दिसंबर को पश्चिमी विक्षोभ एक्टिव होगा तो न्यूनतम तापमान थोड़े राइज हो सकते हैं. जैसे 7 दिसंबर से मौसम खुलेगा तो न्यूनतम तापमान में गिरावट दर्ज की जा सकती है. ओवरऑल पूरे प्रदेश के तापमान में अभी कोई खास बदलाव नहीं आएगा. अभी प्रदेश में तापमान सामान्य के आसपास ही चल रहे हैं. हालांकि 7 दिसंबर को पश्चिमी विक्षोभ जब वापस लौट जाएगा तो मैदानी और मध्य ऊंचाई वाले क्षेत्रों में न्यूनतम और अधिकतम तापमान में बढ़ोतरी हो सकती है." - संदीप शर्मा, सीनियर साइंटिस्ट, मौसम विज्ञान केंद्र शिमला

8 दिसंबर से मौसम होगा साफ

मौसम विज्ञान केंद्र शिमला के सीनियर साइंटिस्ट संदीप शर्मा ने बताया कि 8 और 9 दिसंबर को मौसम साफ रहेगा. उन्होंने कहा कि हल्की-फुल्की एक्टिविटी केवल ऊंचाई वाले क्षेत्रों में रहेगी. वर्तमान में न्यूनतम तापमान पूरे प्रदेश में सामान्य चल रहा है. कुछ एक स्थान है, जैसे पालमपुर जहां न्यूनतम तापमान सामान्य से दो डिग्री कम है.

संपादक की पसंद

