हिमाचल में कल से बदलेगा मौसम! जानें किन जिलों में होगी बर्फबारी और कहां छाए रहेंगे सिर्फ बादल

शिमला: हिमाचल प्रदेश में मानसून की औपचारिक विदाई के बाद मौसम के मिजाज में बड़ा बदलाव देखने को मिल रहा है. पोस्ट मानसून सीजन के दौरान लंबे समय से बारिश न होने से राज्य के कई क्षेत्रों में सूखे जैसी स्थिति पनपने लगी है. तापमान में अपेक्षित गिरावट न होने और शुष्क हवाओं के चलते सूखी ठंड पड़ रही है. जिससे प्रदेश वासियों की परेशानियां बढ़ गई हैं. हालांकि प्रदेश में कल से सक्रिय हो रहे पश्चिमी विक्षोभ के असर के तहत मौसम एक बार फिर करवट लेने वाला है. मौसम विभाग के अनुसार ऊंचाई वाले जिलों में बर्फबारी की संभावना बनी हुई है, जबकि विक्षोभ के अधिक प्रबल न होने के कारण मैदानी और मध्य पर्वतीय क्षेत्रों में केवल बादल छाए रहने की स्थिति रहेगी. इन इलाकों में बारिश की संभावना बेहद कम है, हालांकि पश्चिमी विक्षोभ के सक्रिय होते ही प्रदेश के न्यूनतम तापमान में बढ़ोतरी हो सकती है.

हिमाचल में मौसम का पूर्वानुमान (ETV Bharat)

कल इन जिलों में बर्फबारी

मौसम विज्ञान केंद्र शिमला के सीनियर साइंटिस्ट संदीप शर्मा ने बताया कि आज पूरे प्रदेश में मौसम साफ बना रहेगा. हालांकि 5 दिसंबर को एक पश्चिमी विक्षोभ प्रदेश में इफेक्ट करेगा. जिससे चंबा, लाहौल-स्पीति, किन्नौर व कुल्लू के ऊंचाई वाले क्षेत्रों में हल्की बर्फबारी हो सकती है और कांगड़ा के कुछ ऊंचाई वाले क्षेत्रों में हल्की बर्फबारी की संभावना है. वहीं, लाहौल-स्पीति और चंबा में एक या दो स्थानों पर बारिश और बर्फबारी भी हो सकती है. इसका अधिक प्रभाव ऊंचाई वाले क्षेत्रों में रहेगा. इसमें जैसे लाहौल-स्पीति, चंबा, कल्लू के कुछ क्षेत्रों बाकी किन्नौर और कांगड़ा में भी ऊंचाई वाले क्षेत्रों में एक या दो स्थानों पर हल्की बर्फबारी हो सकती है, क्योंकि यह पश्चिमी विक्षोभ इतना स्ट्रांग नहीं है.