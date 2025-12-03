हिमाचल में इस दिन आसमान से बरसेगी राहत, -8.0 तक लुढ़का पारा, सीजन की सबसे ठंडी रात
हिमाचल में तापमान गिरने से प्रदेशभर में शीतलहर जारी है. मौसम विभाग ने बताया कब होगी बारिश-बर्फबारी.
By ETV Bharat Himachal Pradesh Team
Published : December 3, 2025 at 10:52 AM IST
शिमला: हिमाचल प्रदेश में अब जल्द ही लोगों को शुष्क मौसम से राहत मिलने वाली है. मौसम विभाग के पूर्वानुमान के मुताबिक प्रदेश में बारिश-बर्फबारी के लिए काउंटडाउन शुरू हो गया है. आगामी दिनों में बारिश और बर्फबारी होने की संभावना है. वहीं, प्रदेश के कई हिस्सों में घना कोहरा रहने का अलर्ट है. प्रदेशभर में शीतलहर जारी है. इस सीजन में ताबो में सबसे ज्यादा ठंड दर्ज की गई. ताबो में पारा -8.0 तक गिर गया है. प्रदेशभर में न्यूनतम तापमान में कमी आई है, जिससे ठंड काफी ज्यादा बढ़ गई है. प्रदेश में न्यूनतम तापमान -8.0 से 10.3 के बीच दर्ज किया गया है.
कब होगी बारिश-बर्फबारी
हिमाचल प्रदेश में बीते एक महीने से बारिश-बर्फबारी नहीं हुई है और मौसम पूरी तरह से शुष्क रहा. अब मौसम विभाग के अनुसार 5 दिसंबर को एक नया पश्चिमी विक्षोभ हिमालयी क्षेत्रों को प्रभावित कर सकता है. मौसम विज्ञान केंद्र शिमला ने प्रदेश में 5 दिसंबर और 7 दिसंबर को बारिश-बर्फबारी होने का पूर्वानुमान लगाया है. मौसम विभाग के मुताबिक 5 और 7 दिसंबर को प्रदेश ऊंचाई वाले और मध्यपर्वीय इलाकों में हल्की बर्फबारी और बारिश होने की संभावना है. हालांकि निचले व मैदानी इलाकों को अभी भी बारिश का इंतजार करना होगा. निचले व मैदानी इलाकों में मौसम शुष्क बना रहेगा. वहीं, 6 दिसंबर को भी मौसम साफ रहने की संभावना है.
घने कोहरे का अलर्ट
वहीं, प्रदेश में शीतलहर के साथ-साथ कोहरे का कहर भी जारी है. मौसम विभाग ने घना कोहरा छाए रहने को लेकर अलर्ट जारी किया है. मौसम विभाग के मुताबिक 3 और 4 दिसंबर को, खासकर सुबह के समय बिलासपुर में भाखड़ा बांध के आसपास के इलाकों में और मंडी जिले के बल्ह में घना कोहरा छाया रहेगा. जिसके चलते यहां पर लोगों को दिक्कतों का सामना करना पड़ सकता है. घना कोहरा छाने की वजह से विजिबिलिटी भी कमजोर रहेगी. ऐसे में वाहन चालकों को परेशानी हो सकती है.
हिमाचल में अब तक की सबसे ठंडी रात
हिमाचल में ताबो में इस सीजन का सबसे कम तापमान दर्ज किया गया है. -8.0 डिग्री न्यूनतम तापमान के साथ ताबो सबसे ठंडा रहा. जबकि कुकुमसेरी में भी -2.7 डिग्री सेल्सियस न्यूनतम तापमान दर्ज किया गया है. इसके अलावा शिमला में 5.0, सुंदरनगर में 3.7, भुंतर में 3.0, कल्पा में 0, ऊना में 5.2, नाहन में 10.3, पालमपुर में 4.0, सोलन में 2.4, मनाली में 2.7, कांगड़ा में 5.5, मंडी में 5.1, बिलासपुर में 7.5, हमीरपुर में 4.0, जुब्बरहट्टी में 6.0, कुफरी में 3.1, नारकंडा में 2.4, रिकांगपिओ में 2.2, सेओबाग में 3.5, बरठीं में 4.5, पांवटा साहिब में 10.0, सराहन में 5.0, देहरा गोपीपुर में 6.0, नेरी में 9.7 और बजौरा में 3.5 डिग्री सेल्सियस न्यूनतम तापमान दर्ज किया गया है.