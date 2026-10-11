ETV Bharat / state

हिमाचल में मौसम ने बदली करवट, चंबा में हल्की बारिश-बर्फबारी शुरू, तापमान में गिरावट से बढ़ी ठंड

चंबा में बारिश-बर्फबारी का दौर ( ETV Bharat )

चंबा: हिमाचल प्रदेश में मौसम ने एक बार फिर करवट ली है. प्रदेश के पहाड़ी जिलों में ठंड का असर धीरे-धीरे बढ़ने लगा है. जिला के कई ऊंचाई वाले क्षेत्रों में आज सुबह से ही हल्का ताजा हिमपात होने से मौसम में ठंडक बढ़ गई है, जबकि निचले और मैदानी इलाकों में हल्की बारिश का दौर शुरू होने से तापमान में गिरावट दर्ज की जा रही है. मौसम में आए इस बदलाव के चलते जिले में ठंड बढ़ गई है. वहीं, ऊंचाई वाले क्षेत्रों में रहने वाले लोगों ने गर्म कपड़ों का सहारा लेना शुरू कर दिया है.

आगामी दिनों में मौसम का हाल