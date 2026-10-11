हिमाचल में मौसम ने बदली करवट, चंबा में हल्की बारिश-बर्फबारी शुरू, तापमान में गिरावट से बढ़ी ठंड
ऊंचाई वाले इलाकों में हल्की बर्फबारी और निचले इलाकों में हल्की बारिश का दौर जारी, पहाड़ी इलाकों में लोगों ने निकाले गर्म कपड़े.
By ETV Bharat Himachal Pradesh Team
Published : October 11, 2026 at 2:54 PM IST
चंबा: हिमाचल प्रदेश में मौसम ने एक बार फिर करवट ली है. प्रदेश के पहाड़ी जिलों में ठंड का असर धीरे-धीरे बढ़ने लगा है. जिला के कई ऊंचाई वाले क्षेत्रों में आज सुबह से ही हल्का ताजा हिमपात होने से मौसम में ठंडक बढ़ गई है, जबकि निचले और मैदानी इलाकों में हल्की बारिश का दौर शुरू होने से तापमान में गिरावट दर्ज की जा रही है. मौसम में आए इस बदलाव के चलते जिले में ठंड बढ़ गई है. वहीं, ऊंचाई वाले क्षेत्रों में रहने वाले लोगों ने गर्म कपड़ों का सहारा लेना शुरू कर दिया है.
आगामी दिनों में मौसम का हाल
मौसम विज्ञान केंद्र शिमला के पूर्वानुमान के अनुसार आगामी पांच दिनों के दौरान हिमाचल प्रदेश के विभिन्न हिस्सों में मौसम खराब रहने की संभावना है. इस दौरान मैदानी और निचले क्षेत्रों में बारिश, जबकि ऊंचाई वाले पहाड़ी इलाकों में हल्की बर्फबारी हो सकती है. मौसम में होने वाले इस बदलाव का असर प्रदेश के जनजीवन पर भी देखने को मिल सकता है. हालांकि, अलग-अलग क्षेत्रों में मौसम की स्थिति में अंतर रह सकता है.
चंबा में बदला मौसम का मिजाज
चंबा जिले के ऊंचाई वाले इलाकों में मौसम ने ठंड का एहसास करवाना शुरू कर दिया है. सुबह से ही कई ऊंचाई वाले इलाकों में हल्की बर्फबारी होने से तापमान में गिरावट आई है. वहीं, निचले क्षेत्रों में बारिश के चलते वातावरण में ठंडक बढ़ गई है. मौसम के इस बदलाव से लोगों की दिनचर्या भी प्रभावित होने लगी है. सुबह और शाम के समय ठंड का असर ज्यादा महसूस किया जा रहा है. ग्रामीण क्षेत्रों में लोग ठंड से बचने के लिए गर्म कपड़ों का इस्तेमाल कर रहे हैं. वहीं, ऊंचाई वाले इलाकों में रहने वाले लोगों को मौसम में अचानक आए बदलाव के कारण अतिरिक्त सावधानी बरतनी पड़ रही है. चंबा जिले के कई क्षेत्र पहले से ही अपनी भौगोलिक परिस्थितियों और ज्यादा ऊंचाई के कारण सर्दियों में कठिन मौसम का सामना करते हैं.
बारिश-बर्फबारी से तापमान में गिरावट
हिमाचल प्रदेश के विभिन्न हिस्सों में बारिश और ऊंचाई वाले क्षेत्रों में बर्फबारी होने से तापमान में गिरावट आने की संभावना है. मौसम में ठंडक बढ़ने के कारण लोगों ने अपने रहन-सहन में बदलाव करना शुरू कर दिया है. अब सुबह और शाम के समय गर्म कपड़ों की जरूरत महसूस होने लगी है. ग्रामीण क्षेत्रों में रहने वाले लोगों के लिए बदलता मौसम कई तरह की चुनौतियां लेकर आता है. वहीं, पहाड़ी क्षेत्रों में बारिश और बर्फबारी के कारण सड़कों पर फिसलन बढ़ने और कुछ जगहों पर यातायात प्रभावित होने की आशंका भी बनी रहती है. ऐसे में वाहन चालकों को मौसम की स्थिति को ध्यान में रखते हुए सफर करने की जरूरत है. खासकर ऊंचाई वाले रास्तों पर यात्रा करने वाले लोगों को अतिरिक्त सतर्कता बरतनी चाहिए.
सर्दियों की आहट ने बढ़ाई लोगों की मुश्किलें
हिमाचल प्रदेश में मौसम के बदलते मिजाज को देखते हुए अब सर्दियों की आहट साफ महसूस होने लगी है. चंबा जिले के दूरदराज के ग्रामीण क्षेत्रों में सर्दियों का मौसम अक्सर लोगों के लिए परेशानी बनकर आता है. कई गांव ऊंचाई पर स्थित होने के कारण यहां तापमान तेजी से गिरता है. वहीं, भारी बर्फबारी की स्थिति में कुछ क्षेत्रों का संपर्क जिला मुख्यालय और अन्य प्रमुख स्थानों से कट जाता है. ऐसे में स्थानीय लोगों को आगामी दिनों में मौसम पर नजर रखने की जरूरत है. मौसम खराब होने की स्थिति में अनावश्यक यात्रा से बचें और जरूरी सामान की उपलब्धता भी सुनिश्चित कर लें.
आगामी दिनों में सतर्क रहने की जरूरत
मौसम विभाग के पूर्वानुमान को देखते हुए लोगों को अगले पांच दिनों के दौरान विशेष सावधानी बरतने की जरूरत है. पहाड़ी क्षेत्रों में यात्रा करने से पहले मौसम और सड़क की स्थिति की जानकारी लेना जरूरी है. अगर ऊंचाई वाले इलाकों में बर्फबारी होती है, तो वाहन चालक इन क्षेत्रों में जाने से बचें, क्योंकि बर्फबारी के बाद सड़कों पर भारी फिसलन हो जाती है. वहीं, किसानों-बागवानों की भी बदलते मौसम पर नजर है, क्योंकि आगामी दिनों में होने वाली बारिश-बर्फबारी क्षेत्र में कृषि और बागवानी को प्रभावित कर सकती है.