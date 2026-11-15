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हिमाचल के इन जिलों में आज बारिश और बर्फबारी की संभावना, माइनस 3 डिग्री के करीब पहुंचा तापमान

हिमाचल में मौसम का पूर्वानुमान ( ETV Bharat )

शिमला: हिमाचल प्रदेश में आगामी दो से तीन दिनों में ठंड में बढ़ोतरी होने वाली है. मौसम विभाग के अनुसार, बर्फबारी और वेस्टर्न डिस्टर्बेंस के असर से प्रदेश के विभिन्न जिलों में तापमान में गिरावट दर्ज की गई है. वहीं, ऊंचाई वाले इलाकों में कड़ाके की ठंड पड़ने लगी हैं. पिछले 24 घंटों के दौरान प्रदेश के अलग-अलग स्थानों पर बहुत हल्की से हल्की बारिश दर्ज की गई है. आज (रविवार, 15 नवंबर को) प्रदेश के एक-दो स्थानों पर बहुत हल्की से हल्की बारिश और कहीं-कहीं बर्फबारी की संभावना है. जनजातीय और अधिक ऊंचाई वाले क्षेत्रों में बर्फबारी की संभावना है, जबकि निचले इलाकों में आसमान में बादल छाए रह सकते हैं.

हिमाचल में मौसम का पूर्वानुमान