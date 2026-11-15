हिमाचल के इन जिलों में आज बारिश और बर्फबारी की संभावना, माइनस 3 डिग्री के करीब पहुंचा तापमान
मौसम विभाग के अनुसार, अगले दो-तीन दिनों के दौरान तापमान में गिरावट के साथ विभिन्न जिलों में ठंड में बढ़ोतरी होनेवाली है.
By ETV Bharat Himachal Pradesh Team
Published : November 15, 2026 at 7:33 AM IST|
Updated : November 15, 2026 at 7:55 AM IST
शिमला: हिमाचल प्रदेश में आगामी दो से तीन दिनों में ठंड में बढ़ोतरी होने वाली है. मौसम विभाग के अनुसार, बर्फबारी और वेस्टर्न डिस्टर्बेंस के असर से प्रदेश के विभिन्न जिलों में तापमान में गिरावट दर्ज की गई है. वहीं, ऊंचाई वाले इलाकों में कड़ाके की ठंड पड़ने लगी हैं. पिछले 24 घंटों के दौरान प्रदेश के अलग-अलग स्थानों पर बहुत हल्की से हल्की बारिश दर्ज की गई है. आज (रविवार, 15 नवंबर को) प्रदेश के एक-दो स्थानों पर बहुत हल्की से हल्की बारिश और कहीं-कहीं बर्फबारी की संभावना है. जनजातीय और अधिक ऊंचाई वाले क्षेत्रों में बर्फबारी की संभावना है, जबकि निचले इलाकों में आसमान में बादल छाए रह सकते हैं.
हिमाचल में मौसम का पूर्वानुमान
मौसम विभाग के अनुसार, आज प्रदेश के मैदानी एवं निचले पर्वतीय क्षेत्र में एक-दो स्थानों पर हल्की बारिश होने की संभावना है. वही, मध्य पर्वतीय क्षेत्र में एक-दो स्थानों पर हल्की बारिश के आसार हैं, जबकि उच्च पर्वतीय क्षेत्र में एक-दो स्थानों पर हल्की बारिश/बर्फबारी होने की संभावना है. पहाड़ों पर हो रही बर्फबारी के कारण आनेवाले दिनों में हाड़ कंपा देनेवाली ठंड पड़ने की संभावना है.
हिमाचल में बारिश-बर्फबारी
मौसम विभाग के अनुसार, आज प्रदेश के सभी 12 जिलों में कहीं हल्की बारिश और किस जिले में बारिश/बर्फबारी के आसार है. ऊना, बिलासपुर. हमीरपुर, मंडी, शिमला, सोलन और सिरमौर जिले में एक-दो स्थानों पर हल्की बारिश होने की संभावना है. वहीं, चंबा, कांगड़ा, कुल्लू, किन्नौर और लाहौल स्पीति जिले में एक-दो स्थानों पर हल्की बारिश/बर्फबारी के असार हैं. इसके बाद आगामी तीन दिनों तक प्रदेश में मौसम शुष्क रहने वाला है. किसी तरह तरह की कोई चेतावनी जारी नहीं है.
हिमाचल में मानस 3 डिग्री के करीब पहुंचा तापमान
मौसम विभाग के मुताबिक, शनिवार को सबसे कम न्यूनतम तापमान लाहौल-स्पीति के कुकुमसेरी में -2.9 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया, जो जमाव बिंदु से नीचे चला गया है. वहीं, सबसे अधिक अधिकतम तापमान ऊना में 30.6 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया. प्रदेश के कई हिस्सों में आगामी 3-4 दिनों के दौरान न्यूनतम तापमान धीरे-धीरे 2-4 डिग्री तक गिर सकता है. वहीं, प्रदेश के कई हिस्सों में अगले 24 घंटों के दौरान अधिकतम तापमान 2-3 डिग्री सेल्सियस तक बढ़ सकता है. इसके बाद अगले 2-3 दिनों में अधिकतम तापमान धीरे-धीरे 2-4 डिग्री सेल्सियस तक गिर सकता है.
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