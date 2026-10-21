हिमाचल में 2 दिन इन जिलों में होगी बारिश-बर्फबारी, जानें आने वाले दिनों में कैसा रहेगा मौसम ?
हिमाचल प्रदेश में न्यूनतम तापमान 0 से नीचे लुढ़क गया है, इसी के साथ प्रदेश में सर्दियों की एंट्री भी हो गई है.
By ETV Bharat Himachal Pradesh Team
Published : October 21, 2026 at 1:45 PM IST
शिमला: हिमाचल प्रदेश में पिछले 24 घंटों में मौसम शुष्क बना रहा है. मौसम विभाग के मुताबिक अभी प्रदेश में मौसम साफ बना रहेगा. हालांकि 24 और 25 अक्टूबर को ऊंचाई वाले और मध्यम पर्वतीय इलाकों में हल्की बारिश-बर्फबारी हो सकती है, लेकिन निचले व मैदानी इलाकों में मौसम साफ रहने वाला है. 26 अक्टूबर से फिर से प्रदेशभर में मौसम साफ रहने वाला है.
इन जिलों में मौसम फिर लेगा करवट
मौसम विज्ञान केंद्र शिमला ने 24 और 25 अक्टूबर को चंबा, कांगड़ा, कुल्लू और लाहौल-स्पीति में एक-दो जगहों पर हल्की बारिश और बर्फबारी होने का पूर्वानुमान जताया है, जबकि अधिकांश हिस्से में मौसम शुष्क बना रहेगा. वहीं, अगले 3-4 दिन में प्रदेश के कई हिस्सों में न्यूनतम और अधिकतम तापमान में कोई बड़ा बदलाव नहीं होगा. वहीं, बीते दिनों हुई बारिश-बर्फबारी से तापमान में गिरावट आई है और ठंड में भी बढ़ोतरी हुई है. इसी के साथ हिमाचल में सर्दियों की एंट्री भी हो गई है.
पहाड़ों में कैसा रहा तापमान का हाल ?
मौसम विभाग के अनुसार, प्रदेश के ऊंचाई वाले इलाकों में न्यूनतम तापमान 00 से 11 डिग्री सेल्सियस, मध्यम ऊंचाई वाले क्षेत्रों में 05 से 17 डिग्री और निचले व मैदानी क्षेत्रों में न्यूनतम तापमान 9 से 18 डिग्री सेल्सियस रहा है. वहीं, बात करें अधिकतम तापमान की तो ऊंचाई वाले इलाकों में 14 से 20 डिग्री सेल्सियस, मध्यम पहाड़ी इलाकों में 21 से 31 डिग्री और निचले व मैदानी इलाकों में 27 से 32 डिग्री सेल्सियस के बीच रहा है.
ताबो में सबसे कम न्यूनतम तापमान दर्ज
प्रदेश में सबसे कम न्यूनतम तापमान ताबो में 0.1 डिग्री सेल्सियस रहा. इसके अलावा शिमला में 12.2, सुंदरनगर में 9.6, भुंतर में 8.0, कल्पा में 4.0, धर्मशाला में 13.4, ऊना में 13.2, नाहन में 15.3, केलांग में 0.5, पालमपुर में 10.5, सोलन में 6.5, मनाली में 6.0, कांगड़ा में 13.4, मंडी में 11.1, बिलासपुर में 12.0, चंबा में 10.2, जुब्बड़हट्टी में 13.2, कुफरी में 7.0, कुकुमसेरी में 1.2, भरमौर में 13.0, बरठीं में 13.2, नेरी में 16.4 और बजौर में 7.4 डिग्री सेल्सियस न्यूनतम तापमान दर्ज किया गया है.
अधिकतम तापमान के साथ ऊना रहा सबसे गर्म
वहीं, 32.4 डिग्री सेल्सियस अधिकतम तापमान के साथ ऊना सबसे गर्म रहा. इसके अलावा शिमला में 22.0, सुंदरनगर में 28.6, भुंतर में 28.5, कल्पा में 19.2, धर्मशाला में 27.0, नाहन में 25.8, केलांग में 14.8, पालमपुर में 24.1, सोलन में 26.0, मनाली में 21.0, कांगड़ा में 28.7, मंडी में 27.6, बिलासपुर में 29.0, जुब्बड़हट्टी में 23.8, कुफरी में 16.4, बरठीं में 28.5, ताबो में 17.3, नेरी में 29.3 और बजौरा में 28.7 डिग्री सेल्सियस अधिकतम तापमान दर्ज किया गया है.