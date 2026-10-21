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हिमाचल में 2 दिन इन जिलों में होगी बारिश-बर्फबारी, जानें आने वाले दिनों में कैसा रहेगा मौसम ?

हिमाचल में मौसम का हाल ( ETV Bharat )

शिमला: हिमाचल प्रदेश में पिछले 24 घंटों में मौसम शुष्क बना रहा है. मौसम विभाग के मुताबिक अभी प्रदेश में मौसम साफ बना रहेगा. हालांकि 24 और 25 अक्टूबर को ऊंचाई वाले और मध्यम पर्वतीय इलाकों में हल्की बारिश-बर्फबारी हो सकती है, लेकिन निचले व मैदानी इलाकों में मौसम साफ रहने वाला है. 26 अक्टूबर से फिर से प्रदेशभर में मौसम साफ रहने वाला है.

इन जिलों में मौसम फिर लेगा करवट