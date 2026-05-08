हिमाचल में आज कैसा रहेगा मौसम? इस दिन से फिर शुरू होगा बारिश-बर्फबारी का दौर
हिमाचल में मौसम विभाग ने आगामी दिनों में बारिश-बर्फबारी को लेकर अलर्ट जारी किया है.
By ETV Bharat Himachal Pradesh Team
Published : May 8, 2026 at 12:05 PM IST
शिमला: हिमाचल प्रदेश में आज निचले व मैदानी इलाकों में मौसम साफ रहने वाला है. वहीं, मौसम विभाग ने ऊपरी और मध्य पर्वतीय इलाकों में एक-दो स्थानों पर हल्की बारिश-बर्फबारी होने की संभावना जताई है, जबकि 9 मई से प्रदेशभर में मौसम साफ हो जाएगा. 10 मई तक प्रदेशभर में मौसम शुष्क बना रहेगा, जबकि 11 मई से प्रदेश में फिर से बारिश-बर्फबारी का दौर शुरू होने वाला है.
प्रदेश में मौसम का हाल
मौसम विज्ञान केंद्र शिमला के मुताबिक 10 मई को प्रदेश पश्चिमी हिमालय क्षेत्र में एक नया पश्चिमी विक्षोभ आने की संभावना है. वहीं, 11, 12 और 13 मई को प्रदेश में बारिश-बर्फबारी का येलो अलर्ट जारी किया गया है. मौसम विभाग के मुताबिक 11 मई को ऊपरी और मध्य पहाड़ी इलाकों में कुछ स्थानों पर हल्की बारिश-बर्फबारी होने की संभावना है, जबकि निचले व मैदानी इलाकों में एक-दो स्थानों पर हल्की बारिश हो सकती है. वहीं, 12 मई को उच्च और मध्य पर्वतीय इलाकों में अधिकांश स्थानों पर हल्की से मध्यम बारिश-बर्फबारी होने के आसार हैं, जबकि निचले व मैदानी इलाकों में कई जगहों पर हल्की से बारिश की संभावना है. 13 मई को प्रदेशभर में अधिकांश स्थानों पर हल्की से मध्यम बारिश-बर्फबारी होने का पूर्वानुमान है.
हिमाचल में अधिकतम तापमान
वहीं, प्रदेश में 33.6 डिग्री सेल्सियस अधिकतम तापमान के साथ ऊना सबसे गर्म रहा. इसके अलावा शिमला में 21.0 डिग्री सेल्सियस अधिकतम तापमान, सुंदरनगर में 30.0, भुंतर में 28.6, कल्पा में 19.0, धर्मशाला में 27.0, नाहन में 27.6, सोलन में 27.5, मनाली में 21.5, कांगड़ा में 31.4, मंडी में 29.6, जुब्बड़हट्टी में 24.5, सेओबाग में 26.5, बरठीं में 29.1 और ताबो में 17.7 डिग्री सेल्सियस अधिकतम तापमान दर्ज किया गया है.
केलांग में सबसे कम तापमान
बात करें न्यूनतम तापमान की तो केलांग में सबसे कम 3.6 डिग्री सेल्सियस न्यूनतम तापमान दर्ज किया गया है. इसके अलावा शिमला में 12.0, सुंदरनगर में 14.5, भुंतर में 10.8, कल्पा में 4.4, धर्मशाला में 10.6, ऊना में 17.4, नाहन में 14.5, पालमपुर में 13.5, सोलन में 13.0, मनाली में 8.4, कांगड़ा में 15.7, मंडी में 14.6, बिलासपुर में 18.0, चंबा में 13.6, डलहौजी में 12.4, जुब्बड़हट्टी में 14.2, कुफरी में 6.6, कुकुमसेरी में 5.1, सेओबाग में 9.5, बरठीं में 16.1, पांवटा साहिब में 21.0, सराहन में 9.3, देहरा गोपीपुर में 19.0 और ताबो में 5.2 डिग्री सेल्सियस न्यूनतम तापमान दर्ज किया गया है.