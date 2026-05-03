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हिमाचल में बारिश-बर्फबारी शुरू, इस दिन तक जमकर बरसेंगे बादल, सराज में हुई भारी ओलावृष्टि

हिमाचल में तीन दिन तक मौसम विभाग ने भारी बारिश-बर्फबारी को लेकर जारी किया अलर्ट, शिकारी देवी मंदिर के आसपास हुई भारी ओलावृष्टि.

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शिकारी देवी पहाड़ी पर ओलावृष्टि (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Himachal Pradesh Team

Published : May 3, 2026 at 11:04 AM IST

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शिमला: हिमाचल प्रदेश में आज मानसून से पहले ही गर्मियों में झमाझम बारिश शुरू हो गई है. मौसम विभाग के मुताबिक प्रदेश में ये बारिश का दौर 8 मई तक जारी रहेगा. प्रदेश में आज बारिश-बर्फबारी को लेकर येलो अलर्ट जारी किया गया है. 4 मई को बारिश-बर्फबारी का ऑरेंज अलर्ट है, जबकि 5 मई को प्रदेश में येलो अलर्ट जारी है. आज प्रदेशभर में बारिश का दौर जारी है. साथ ही कई जगहों पर बिजली कड़कने, आंधी और 30-40 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से तूफान चलने की भी संभावना है.

प्रदेश में बारिश-बर्फबारी

मौसम विज्ञान केंद्र शिमला के मुताबिक प्रदेश में आज किन्नौर और लाहौल-स्पीति के अलावा सभी 10 जिलों में बारिश और बर्फबारी का येलो अलर्ट है. आज प्रदेशभर में कई जगहों पर आंधी और तुफान चलने को लेकर भी चेतावनी भी जारी की गई है.

  • 3 मई को प्रदेशभर में कई जगहों पर हल्की से मध्यम बारिश-बर्फबारी की संभावना है. ऊना, बिलासपुर, हमीरपुर, चंबा, कांगड़ा, कुल्लू, मंडी, शिमला, सोलन और सिरमौर में येलो अलर्ट है.
  • 4 मई को प्रदेश में ऑरेंज अलर्ट जारी है. कुल्लू, मंडी, शिमला, सोलन और सिरमौर में भारी बारिश-बर्फबारी का ऑरेंज अलर्ट है, जबकि ऊना, बिलासपुर, हमीरपुर, चंबा और कांगड़ा में येलो अलर्ट जारी है.
  • 5 मई को भी भारी बारिश-बर्फबारी को लेकर येलो अलर्ट है. ऊना, बिलासपुर, हमीरपुर, चंबा, कांगड़ा, कुल्लू, मंडी, शिमला, सोलन और सिरमौर में बारिश-बर्फबारी का येलो अलर्ट जारी है.
  • 6 मई को प्रदेशभर में कुछ जगहों पर हल्की बारिश और बर्फबारी की संभावना है.
  • 7 मई को ऊपरी और मध्य पर्वतीय इलाकों में कुछ स्थानों पर हल्की बारिश-बर्फबारी की संभावना है, जबकि निचले व मैदानी इलाकों में एक-दो जगहों पर हल्की बारिश हो सकती है.
  • 8 मई को मध्य पर्वतीय इलाकों में कुछ जगहों पर हल्की बारिश-बर्फबारी के आसार हैं. ऊपरी इलाकों में एक-दो स्थानों पर हल्की बारिश-बर्फबारी हो सकती है, जबकि निचले व मैदानी इलाकों में हल्की बारिश हो सकती है.

शिकारी देवी पहाड़ी पर भारी ओलावृष्टि

वहीं, मंडी जिले के सराज में शनिवार शाम को अचानक मौसम बदल गया और 11 हजार की ऊंचाई पर विराजमान माता शिकारी देवी पहाड़ी पर जमकर ओलावृष्टि हुई, जिसने पूरी घाटी को सफेद चादर से ढक दिया. स्थानीय लोगों ने बताया कि पहले हल्की बारिश शुरू हुई, जो कुछ ही देर में तेज ओलावृष्टि में बदल गई. करीब 20 से 30 मिनट तक लगातार ओले गिरते रहे, जिसके कारण घाटी के चारों ओर सफेद चादर जैसी बिछ गई, मानो जैसे बर्फ गिरी हो.

ओलावृष्टि से तापमान में गिरावट

इस ओलावृष्टि के कारण तापमान में भी अचानक गिरावट दर्ज की गई, जिससे ठंड का एहसास बढ़ गया. कई जगहों पर रास्ते फिसलन भरे हो गए, जिससे आवाजाही भी प्रभावित हुई. प्रशासन ने माता शिकारी की ओर ने वाले श्रद्धालुओं को सतर्कता बरतने के आदेश दिए हैं. प्रदेशभर में अधिकतम तापमान में गिरावट दर्ज की गई है.

"घाटी में अचानक मौसम के खराब होने के कारण ओलावृष्टि हुई है. लोग मौसम विभाग के आदेशानुसार माता शिकारी का कार्यक्रम बनाए, क्योंकि मौसम विभाग ने अगले कुछ दिनों में मौसम के ऐसे ही बने रहने की संभावना जताई है." - संजीत शर्मा, एसडीएम थुनाग

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