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हिमाचल में बारिश-बर्फबारी शुरू, इस दिन तक जमकर बरसेंगे बादल, सराज में हुई भारी ओलावृष्टि

मौसम विज्ञान केंद्र शिमला के मुताबिक प्रदेश में आज किन्नौर और लाहौल-स्पीति के अलावा सभी 10 जिलों में बारिश और बर्फबारी का येलो अलर्ट है. आज प्रदेशभर में कई जगहों पर आंधी और तुफान चलने को लेकर भी चेतावनी भी जारी की गई है.

शिमला: हिमाचल प्रदेश में आज मानसून से पहले ही गर्मियों में झमाझम बारिश शुरू हो गई है. मौसम विभाग के मुताबिक प्रदेश में ये बारिश का दौर 8 मई तक जारी रहेगा. प्रदेश में आज बारिश-बर्फबारी को लेकर येलो अलर्ट जारी किया गया है. 4 मई को बारिश-बर्फबारी का ऑरेंज अलर्ट है, जबकि 5 मई को प्रदेश में येलो अलर्ट जारी है. आज प्रदेशभर में बारिश का दौर जारी है. साथ ही कई जगहों पर बिजली कड़कने, आंधी और 30-40 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से तूफान चलने की भी संभावना है.

6 मई को प्रदेशभर में कुछ जगहों पर हल्की बारिश और बर्फबारी की संभावना है.

7 मई को ऊपरी और मध्य पर्वतीय इलाकों में कुछ स्थानों पर हल्की बारिश-बर्फबारी की संभावना है, जबकि निचले व मैदानी इलाकों में एक-दो जगहों पर हल्की बारिश हो सकती है.

8 मई को मध्य पर्वतीय इलाकों में कुछ जगहों पर हल्की बारिश-बर्फबारी के आसार हैं. ऊपरी इलाकों में एक-दो स्थानों पर हल्की बारिश-बर्फबारी हो सकती है, जबकि निचले व मैदानी इलाकों में हल्की बारिश हो सकती है.

शिकारी देवी पहाड़ी पर भारी ओलावृष्टि

वहीं, मंडी जिले के सराज में शनिवार शाम को अचानक मौसम बदल गया और 11 हजार की ऊंचाई पर विराजमान माता शिकारी देवी पहाड़ी पर जमकर ओलावृष्टि हुई, जिसने पूरी घाटी को सफेद चादर से ढक दिया. स्थानीय लोगों ने बताया कि पहले हल्की बारिश शुरू हुई, जो कुछ ही देर में तेज ओलावृष्टि में बदल गई. करीब 20 से 30 मिनट तक लगातार ओले गिरते रहे, जिसके कारण घाटी के चारों ओर सफेद चादर जैसी बिछ गई, मानो जैसे बर्फ गिरी हो.

ओलावृष्टि से तापमान में गिरावट

इस ओलावृष्टि के कारण तापमान में भी अचानक गिरावट दर्ज की गई, जिससे ठंड का एहसास बढ़ गया. कई जगहों पर रास्ते फिसलन भरे हो गए, जिससे आवाजाही भी प्रभावित हुई. प्रशासन ने माता शिकारी की ओर ने वाले श्रद्धालुओं को सतर्कता बरतने के आदेश दिए हैं. प्रदेशभर में अधिकतम तापमान में गिरावट दर्ज की गई है.