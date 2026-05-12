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हिमाचल में इस दिन तक खराब रहेगा मौसम, कई जिलों में आंधी-तूफान और ओलावृष्टि की चेतावनी

शिमला: हिमाचल प्रदेश में अगले कुछ दिनों तक मौसम खराब बना रहने की संभावना है. मौसम विज्ञान केंद्र शिमला के वैज्ञानिक संदीप शर्मा ने बताया कि ताजा पूर्वानुमान के अनुसार प्रदेश में 16 मई तक कई जगहों पर गरज-चमक, तेज हवाएं और हल्की से मध्यम बारिश होने के आसार हैं, जबकि 17 मई को ऊंचाई वाले इलाकों में कुछ स्थानों पर हल्की बारिश-बर्फबारी हो सकती है. वहीं, 18 मई को प्रदेश में मौसम के शुष्क बने रहने के आसार हैं. मौसम विभाग ने आज प्रदेश में बारिश-बर्फबारी को लेकर ऑरेंज अलर्ट जारी किया है.

"12 और 13 मई को प्रदेश के अलग-अलग क्षेत्रों में गरज के साथ बिजली चमकने के साथ 40 से 50 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से तेज हवाएं चलने की चेतावनी जारी की है. कुछ स्थानों पर हवा की गति 60 किलोमीटर प्रति घंटा तक पहुंच सकती है. इन दो दिनों में ओलावृष्टि की भी संभावना जताई गई है." - संदीप शर्मा, वैज्ञानिक, मौसम विज्ञान केंद्र शिमला

बारिश को लेकर येलो अलर्ट जारी

मौसम वैज्ञानिक संदीप शर्मा ने बताया कि प्रदेश में आज मौसम को लेकर ऑरेंज अलर्ट है, जबकि 13, 14 और 15 मई को प्रदेश में बारिश और बर्फबारी को लेकर येलो अलर्ट जारी किया गया है. उन्होंने बताया कि 14 से 16 मई तक भी प्रदेश के अलग-अलग क्षेत्रों में 30 से 40 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से तेज हवाओं और गर्जन के साथ बारिश की संभावना बनी रहेगी. हालांकि इन दिनों ओलावृष्टि की चेतावनी नहीं दी गई है. वहीं, 17 मई को प्रदेश में मध्यम पर्वतीय और निचले व मैदानी इलाकों में मौसम साफ बना रहेगा, जबकि ऊंचाई वाले इलाकों में मौसम खराब रहेगा.