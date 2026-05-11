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हिमाचल में आज से बदला मौसम, भारी बारिश-ओलावृष्टि का अलर्ट जारी

शिमला: हिमाचल प्रदेश में मौसम ने आज से करवट ले ली है. प्रदेशभर में बीती रात अधिकांश हिस्सों में बारिश हुई है, इसके साथ ही आंधी-तूफान और बिजली भी कड़की. मौसम विभाग ने आज प्रदेश में बारिश-बर्फबारी को लेकर येलो अलर्ट जारी किया है. राजधानी शिमला में भी बीती रात को जमकर बारिश हुई और आंधी चली. आज सुबह भी राजधानी में बादल छाए हुए हैं. मौसम विभाग ने बारिश के साथ-साथ बिजली कड़कने, आंधी-तूफान चलने, 30-40 किलोमीटर प्रतिघंटे की रफ्तार से तेज हवाएं चलने और ओलावृष्टि को लेकर भी चेतावनी जारी की है.

हिमाचल में मौसम का हाल

मौसम विज्ञान केंद्र शिमला के मुताबिक प्रदेश में 16 मई तक बारिश-बर्फबारी का दौर जारी रहेगा. 12 और 13 मई को प्रदेश में बारिश-बर्फबारी को लेकर ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया है. वहीं, 14 और 15 मई को प्रदेश में येलो अलर्ट जारी किया गया है. इस दौरान कई जगहों पर गरज के साथ बिजली गिरने के भी आसार हैं. कुछ स्थानों पर बारिश के साथ ओलावृष्टि हो सकती है, जबकि अधिकांश स्थानों पर 40 से 50 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से तेज हवाएं चल सकती हैं.