ETV Bharat / state

हिमाचल में आज भी मौसम 'बेईमान', भारी बारिश-बर्फबारी का ऑरेंज अलर्ट

हिमाचल में अभी आगामी दिनों में बारिश-बर्फबारी का दौर जारी रहेगा, प्रदेश में दो दिन तक ऑरेंज अलर्ट जारी है.

Himachal Weather Update
हिमाचल में भारी बारिश-बर्फबारी की चेतावनी (ETV Bharat File Photo)
author img

By ETV Bharat Himachal Pradesh Team

Published : May 4, 2026 at 10:35 AM IST

3 Min Read
Choose ETV Bharat

शिमला: हिमाचल प्रदेश में आज भी भारी बारिश और बर्फबारी का दौर जारी रहेगा. मौसम विभाग ने आज प्रदेश में बारिश-बर्फबारी को लेकर ऑरेंज अलर्ट जारी किया है. इसके साथ ही बिजली कड़कने, आंधी, ओलावृष्टि और 50-60 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से तेज हवाएं चलने के आसार हैं. मौसम विभाग के मुताबिक प्रदेश में 9 मई तक बारिश-बर्फबारी का दौर जारी रहने वाला है.

इस दिन ऑरेंज और येलो अलर्ट जारी

मौसम विज्ञान केंद्र शिमला ने 4 मई और 5 मई को प्रदेश में भारी बारिश को लेकर ऑरेंज अलर्ट जारी किया है, जबकि 6 और 7 मई को प्रदेश में बारिश-बर्फबारी का येलो अलर्ट है. 9 मई तक प्रदेश में बारिश-बर्फबारी का सिलसिला चलेगा, हालांकि निचले व मैदानी इलाकों में 8 मई से मौसम साफ रहने वाला है. वहीं, प्रदेश में बारिश-बर्फबारी के चलते फिर से अधिकतम तापमान में गिरावट दर्ज की गई है. जिससे लोगों को तपती गर्मी से राहत मिली है.

हिमाचल में मौसम का हाल

  • 4 मई को प्रदेशभर में अधिकांश स्थानों पर हल्की से मध्यम बारिश-बर्फबारी होने की संभावना है. मौसम विज्ञान केंद्र शिमला ने कांगड़ा, कुल्लू, मंडी, शिमला, सोलन और सिरमौर में बारिश-बर्फबारी का ऑरेंज अलर्ट जारी किया है, जबकि ऊना, हमीरपुर, बिलासपुर और चंबा में येलो अलर्ट जारी है. आज प्रदेश में कई जगहों पर बिजली कड़कने, आंधी चलने, ओलावृष्टि गिरने और 50-60 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से तेज हवाएं चलने का पूर्वानुमान है.
  • 5 मई को मध्य पर्वतीय क्षेत्रों की ज्यादातर जगहों पर हल्की से मध्यम बारिश की संभावना है, ऊपरी इलाकों में कई स्थानों पर हल्की से मध्यम बारिश-बर्फबारी हो सकती है, जबकि निचले व मैदानी इलाकों में कई जगहों पर हल्की से मध्यम बारिश होने के आसार हैं. मौसम विभाग ने मंडी और शिमला में बारिश-बर्फबारी का ऑरेंज अलर्ट जारी किया है. वहीं, ऊना, हमीरपुर, बिलासपुर, चंबा, कांगड़ा, कुल्लू, सोलन और सिरमौर में येलो अलर्ट जारी है. साथ ही 40 से 50 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से तेज हवाएं चल सकती हैं. इसके अलावा बिजली कड़कने और ओलावृष्टि होने के भी आसार हैं.
  • 6 मई को चंबा, कांगड़ा, कुल्लू, मंडी, शिमला, सोलन और सिरमौर में बारिश और बर्फबारी को लेकर येलो अलर्ट जारी है. मौसम विज्ञान केंद्र शिमला के मुताबिक 6 मई को उच्च पर्वतीय और मध्य पर्वतीय इलाकों के कुछ स्थानों पर हल्की बारिश-बर्फबारी होने की संभावना है, जबकि निचले व मैदानी इलाकों में एक-दो जगहों पर हल्की बारिश के आसार हैं. इसके अलावा बिजली कड़कने, आंधी और 30-40 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से तेज हवाएं चलने का पूर्वानुमान है.
  • 7 मई को ऊंचाई और मध्य पहाड़ी इलाकों में कुछ स्थानों पर हल्की बारिश-बर्फबारी हो सकती है, जबकि निचले व मैदानी इलाकों में एक-दो जगहों पर हल्की बारिश का पूर्वानुमान है. 7 मई को कुल्लू, मंडी, शिमला, सोलन और सिरमौर में बारिश-बर्फबारी का येलो अलर्ट है. इसके साथ ही बिजली कड़कने, आंधी और 30-40 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से तेज हवाएं की भी संभावना है.
  • 8 मई को निचले व मैदानी इलाकों में मौसम साफ हो जाएगा, जबकि उच्च पर्वतीय और मध्य पर्वतीय इलाकों में एक-दो जगहों पर हल्की बारिश-बर्फबारी की संभावना है.
  • 9 मई को सिर्फ ऊंचाई वाले इलाकों में ही हल्की बारिश-बर्फबारी के आसार हैं, जबकि बाकि प्रदेशभर में मौसम साफ बना रहेगा.
ये भी पढ़ें: अप्रैल के महीने में हिमाचल में बारिश ने बनाया रिकॉर्ड, 125 सालों में 47वां हैरान करने वाला आंकड़ा

TAGGED:

HIMACHAL WEATHER UPDATE
RAIN AND ALERT IN HIMACHAL
HIMACHAL WEATHER FORECAST
HIMACHAL RAIN SNOWFALL FORECAST
HIMACHAL RAIN ORANGE ALERT

Quick Links / Policies

संपादक की पसंद

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.