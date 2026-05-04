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हिमाचल में आज भी मौसम 'बेईमान', भारी बारिश-बर्फबारी का ऑरेंज अलर्ट

हिमाचल में भारी बारिश-बर्फबारी की चेतावनी ( ETV Bharat File Photo )

शिमला: हिमाचल प्रदेश में आज भी भारी बारिश और बर्फबारी का दौर जारी रहेगा. मौसम विभाग ने आज प्रदेश में बारिश-बर्फबारी को लेकर ऑरेंज अलर्ट जारी किया है. इसके साथ ही बिजली कड़कने, आंधी, ओलावृष्टि और 50-60 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से तेज हवाएं चलने के आसार हैं. मौसम विभाग के मुताबिक प्रदेश में 9 मई तक बारिश-बर्फबारी का दौर जारी रहने वाला है. इस दिन ऑरेंज और येलो अलर्ट जारी