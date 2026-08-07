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हिमाचल में भारी बारिश का येलो अलर्ट, प्रदेशभर में तेज हवाएं चलने की चेतावनी

शिमला: हिमाचल प्रदेश में मानसून सीजन के दौरान बारिश का दौर जारी है. पिछले 24 घंटे के दौरान प्रदेश की कई जगहों पर हल्की से मध्यम बारिश दर्ज की गई, जबकि एक-दो स्थानों पर भारी बारिश हुई है. मौसम विभाग के मुताबिक 12 अगस्त तक प्रदेश में बारिश का दौर जारी रहेगा. वहीं, 12 अगस्त तक लाहौल-स्पीति और किन्नौर में 30 से 40 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से तेज हवाएं चलने के आसार हैं, जबकि निचले व मध्यम पहाड़ी इलाकों में अलग-अलग जगहों पर आंधी-तूफान, बिजली कड़कने और तेज हवाएं चलने की संभावना है.

भारी बारिश का येलो अलर्ट

मौसम विज्ञान केंद्र शिमला ने 12 अगस्त तक प्रदेश में भारी बारिश को लेकर येलो अलर्ट जारी किया है. 7, 8 और 9 अगस्त तक मध्यम पहाड़ी और निचले व मैदानी इलाकों में अनेक स्थानों पर हल्की से मध्यम बारिश और एक-दो स्थानों पर भारी बारिश की संभावना है, जबकि ऊंचाई वाले इलाकों में कुछ स्थानों पर हल्की से मध्यम बारिश की संभावना है. वहीं, 10, 11 और 12 अगस्त को प्रदेशभर के अधिकांश स्थानों पर हल्की से मध्यम बारिश, जबकि एक-दो जगहों पर भारी बारिश होने की संभावना है.

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