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हिमाचल में भारी बारिश का येलो अलर्ट, प्रदेशभर में तेज हवाएं चलने की चेतावनी

मौसम विभाग ने हिमाचल प्रदेश में भारी बारिश को लेकर चेतावनी जारी की है, आंधी-तूफान का भी अलर्ट जारी किया गया है.

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हिमाचल में भारी बारिश का अलर्ट (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Himachal Pradesh Team

Published : August 7, 2026 at 1:26 PM IST

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शिमला: हिमाचल प्रदेश में मानसून सीजन के दौरान बारिश का दौर जारी है. पिछले 24 घंटे के दौरान प्रदेश की कई जगहों पर हल्की से मध्यम बारिश दर्ज की गई, जबकि एक-दो स्थानों पर भारी बारिश हुई है. मौसम विभाग के मुताबिक 12 अगस्त तक प्रदेश में बारिश का दौर जारी रहेगा. वहीं, 12 अगस्त तक लाहौल-स्पीति और किन्नौर में 30 से 40 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से तेज हवाएं चलने के आसार हैं, जबकि निचले व मध्यम पहाड़ी इलाकों में अलग-अलग जगहों पर आंधी-तूफान, बिजली कड़कने और तेज हवाएं चलने की संभावना है.

भारी बारिश का येलो अलर्ट

मौसम विज्ञान केंद्र शिमला ने 12 अगस्त तक प्रदेश में भारी बारिश को लेकर येलो अलर्ट जारी किया है. 7, 8 और 9 अगस्त तक मध्यम पहाड़ी और निचले व मैदानी इलाकों में अनेक स्थानों पर हल्की से मध्यम बारिश और एक-दो स्थानों पर भारी बारिश की संभावना है, जबकि ऊंचाई वाले इलाकों में कुछ स्थानों पर हल्की से मध्यम बारिश की संभावना है. वहीं, 10, 11 और 12 अगस्त को प्रदेशभर के अधिकांश स्थानों पर हल्की से मध्यम बारिश, जबकि एक-दो जगहों पर भारी बारिश होने की संभावना है.

अधिकतम-न्यूनतम तापमान

हालांकि इस दौरान न्यूनतम और अधिकतम तापमान में कोई बड़ा बदलाव नहीं हुआ है. ऊंचे पहाड़ी इलाकों में न्यूनतम तापमान 13 से 17 डिग्री सेल्सियस, मध्यम पहाड़ी इलाकों में 17 से 23 डिग्री सेल्सियस और निचले व मैदानी इलाकों में 21 से 25 डिग्री सेल्सियस न्यूनतम तापमान रहा. वहीं, ऊंचे पहाड़ी इलाकों में अधिकतम तापमान 19 से 26 डिग्री सेल्सियस, मध्यम पहाड़ी इलाकों में 23 से 32 डिग्री और निचले व मैदानी इलाकों में 30 से 34 डिग्री सेल्सियस तक अधिकतम तापमान रहा.

मौसम विभाग की एडवाइजरी

हिमाचल में भारी बारिश को देखते हुए मौसम विज्ञान केंद्र शिमला ने स्थानीय लोगों और पर्यटकों के लिए एडवाइजरी जारी की है.

  • लैंडस्लाइड और फ्लैश फ्लड की आशंका वाले इलाकों में जाने से बचें.
  • नदी-नालों, छोटी धाराओं और खड्डों से सुरक्षित दूरी बनाए रखें.
  • स्पीड लिमिट और ट्रैफिक संबंधी सलाहों का पालन करें.
  • मौसम संबंधी अलर्ट व सलाहों के बारे में जानकारी रखें.
  • राज्य सरकार द्वारा जारी सलाहों और दिशा निर्देशों का पालन करें.
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