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हिमाचल में भारी बारिश का अलर्ट, मौसम विभाग ने जारी की एडवाइजरी, जुलाई में सामान्य से ज्यादा बारिश

किन्नौर: हिमाचल प्रदेश में मानसून की रफ्तार फिलहाल धीमी पड़ गई है, लेकिन 17 जुलाई से प्रदेश में फिर से मानसून रफ्तार पकड़ने वाला है, जिससे प्रदेशभर में भारी बारिश का सिलसिला फिर से शुरू हो जाएगा. मौसम विभाग के पूर्वानुमान के मुताबिक 17 जुलाई से प्रदेश में भारी बारिश का दौर शुरू होगा, जो कि 23 जुलाई तक जारी रहेगा. इसके अलावा 18, 19 जुलाई को प्रदेश में भारी बरसात को लेकर येलो अलर्ट और 20, 21 जुलाई को ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया है.

कैसा रहेगा आगामी दिनों में मौसम ?

मौसम विज्ञान केंद्र शिमला के मुताबिक बीते रोज प्रदेश में अलग-अलग जगहों पर हल्की से मध्यम बारिश दर्ज की गई है. 18, 19, 20 और 21 जुलाई को प्रदेशभर के अधिकांश हिस्सों में हल्की से मध्यम बारिश और एक-दो जगहों पर भारी से बहुत भारी बारिश होने की संभावना है. वहीं, 17 जुलाई को प्रदेश के कई इलाकों में हल्की से मध्यम बारिश हो सकती है. मौसम विभाग के अनुसार 18, 19, 20 और 21 जुलाई को किन्नौर और लाहौल-स्पीति जिले में 30 से 40 किलोमीटर की रफ्तार से तेज हवाएं चलने की संभावना है, जबकि प्रदेश के कई हिस्सों में कुछ जगहों पर आंधी-तूफान, बिजली कड़कने और तेज हवाएं चलने के आसार हैं.

मौसम विज्ञान केंद्र शिमला के निदेशक शोभित कटियार ने बताया कि "17 जुलाई से मानसून एक बार फिर रफ्तार पकड़ेगा और आने वाले दिनों में भारी बारिश की संभावना है. 18 और 19 जुलाई के लिए प्रदेश के कई जिलों में भारी बारिश का येलो अलर्ट जारी किया है, जबकि 20 और 21 जुलाई को बारिश की तीव्रता बहुत ज्यादा बढ़ने की आशंका के चलते ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया है. भारी बारिश का यह दौर लगातार 23 जुलाई तक तक जारी रहेगा, जिसका सबसे ज्यादा असर कांगड़ा चंबा, कुल्लू, मंडी, शिमला, सिरमौर और बिलासपुर जिले में देखने को मिलेगा. किन्नौर, लाहौल-स्पीति और सोलन जिले में भी इस दौरान बारिश की गतिविधियां दर्ज की जाएंगी." - शोभित कटियार, निदेशक, मौसम विज्ञान केंद्र शिमला

प्रदेश में भारी बारिश का प्रभाव

मौसम विभाग के मुताबिक प्रदेश में भारी बारिश से लैंडस्लाइड और फ्लैश फ्लड का खतरा बढ़ गया है. इसके चलते संवेदनशील क्षेत्रों में लैंडस्लाइड और मिट्टी धंसने की संभावना है. निचले इलाकों में जलभराव हो सकता है. कमजोर संरचनाओं को आंशिक नुकसान पहुंच सकता है. फिसलन भरी सड़कों और लो विजिबिलिटी के कारण ट्रैफिक बढ़ सकता है और गाड़ियां भी फिसल सकती हैं. जरूरी सेवाएं और रेगुलर आउटडोर बिजनेस प्रभावित होने की संभावना है. भारी बारिश से कृषि और बागवानी को भी नुकसान पहुंचने की आशंका बनी हुई है. ऐसे में भारी बारिश को देखते हुए मौसम विज्ञान केंद्र शिमला ने एडवाइजरी जारी की है.