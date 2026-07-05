ETV Bharat / state

हिमाचल में इस दिन तक जारी रहेगा बारिश का दौर, आंधी-तूफान का अलर्ट जारी

शिमला: इस बार हिमाचल में जहां एक ओर मानसून की एंट्री 5 दिन की देरी से हुई है. वहीं, इस बार मानसून की शुरुआत ज्यादा अच्छी नहीं हुई है. मौसम विभाग के मुताबिक प्रदेश में सामान्य से कम बारिश दर्ज की जा रही है. हालांकि बीते रोज प्रदेश के कई जगहों पर हल्की से मध्यम बारिश हुई है, जबकि एक-दो जगहों पर भारी बारिश दर्ज की गई. मौसम विभाग के मुताबिक प्रदेश में 10 जुलाई तक बारिश का दौर जारी रहेगा.

भारी बारिश का ऑरेंज-येलो अलर्ट जारी

मौसम विज्ञान केंद्र शिमला के मुताबिक 6, 7 और 8 जुलाई को प्रदेश के ज्यादातर इलाकों में हल्की से मध्यम बारिश-बर्फबारी होने की संभावना है. साथ ही 6 और 7 जुलाई को अलग-अलग जगहों पर भारी से बहुत भारी बारिश हो सकती है, जबकि 8 जुलाई को भी अलग-अलग स्थानों पर भारी बारिश हो सकती है. 6 और 7 जुलाई को मौसम विभाग ने प्रदेश में भारी बारिश का ऑरेंज अलर्ट जारी है, जबकि 8 जुलाई को येलो अलर्ट है.

इस दिन तक तेज हवाओं का अलर्ट

वहीं, 5, 9 और 10 जुलाई को प्रदेश के कई इलाकों में हल्की से मध्यम बारिश-बर्फबारी होने की संभावना है. 5 और 9 जुलाई को मौसम विभाग ने बारिश का येलो अलर्ट जारी किया है और इस दिन अलग-अलग स्थानों पर भारी बारिश हो सकती है. इसके अलावा 10 जुलाई तक किन्नौर और लाहौल-स्पीति में 30 से 40 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से तेज हवाएं चलने के आसार हैं, जबकि राज्य के कई हिस्सों में अलग-अलग जगहों पर आंधी-तूफान, बिजली कड़कने और तेज हवाएं चलने की संभावना है.