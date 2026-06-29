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हिमाचल में इस दिन भारी बारिश का अलर्ट, आंधी-तूफान को लेकर मौसम विभाग की चेतावनी

मौसम विज्ञान केंद्र शिमला के मुताबिक प्रदेशभर में 4 जुलाई तक भारी बारिश का सिलसिला जारी रहेगा और 5 दिन तक मौसम को लेकर येलो अलर्ट जारी है.

शिमला: हिमाचल प्रदेश में बीते 24 घंटों में कई जगहों पर हल्की से मध्यम बारिश दर्ज की गई है. वहीं, मौसम विभाग के मुताबिक इस पूरे हफ्ते प्रदेश में बारिश का दौर जारी रहेगा. प्रदेश में 4 जुलाई तक बारिश का दौर जारी रहेगा. 30 जून से 4 जुलाई तक प्रदेश में भारी बारिश को लेकर येलो अलर्ट जारी किया गया है. वहीं, इस दौरान प्रदेश में आंधी-तूफान, बिजली गिरने और 30 से 40 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से तेज हवाएं चलने के आसार हैं.

ऊना रहा प्रदेश में सबसे गर्म

ऊना में सबसे ज्यादा 38.0 डिग्री सेल्सियस अधिकतम तापमान दर्ज किया गया. इसके अलावा शिमला में 27.4, सुंदरनगर में 35.5, भुंतर में 35.1, कल्पा में 26.6, धर्मशाला में 33.0, नाहन में 32.5, केलांग में 25.9, सोलन में 32.0, मनाली में 28.8, कांगड़ा में 36.8, मंडी में 35.6, बिलासपुर में 37.0, चंबा में 33.4, जुब्बड़हट्टी में 30.0, कुफरी में 21.5, नारकंडा में 22.1, रिकांगपिओ में 30.9, बरठीं में 36.5, मशोबरा में 26.8 और नेरी में 38.0 डिग्री सेल्सियस अधिकतम तापमान दर्ज किया गया.

कुकुमसेरी में सबसे कम तापमान

प्रदेश में सबसे कम तापमान कुकुमसेरी में 8.3 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया, जबकि शिमला में 18.2 डिग्री सेल्सियस न्यूनतम तापमान, सुंदरनगर में 22.5, भुंतर में 21.4, कल्पा में 15.0, धर्मशाला में 19.8, ऊना में 23.5, नाहन में 23.1, केलांग में 11.3, पालमपुर में 21.0, सोलन में 19.8, मनाली में 17.5, कांगड़ा में 24.0, मंडी में 23.5, बिलासपुर में 24.0, हमीरपुर में 23.3, चंबा में 20.6, जुब्बड़हट्टी में 21.2, कुफरी में 15.7, नारकंडा में 13.5, भरमौर में 10.0, रिकांगपिओ में 18.4, सेउबाग में 20.4, बरठीं में 23.2, पांवटा-साहिब में 29.0, सराहन में 19.7, देहरा गोपीपुर में 26.0, मशोबरा में 18.3 और नेरी में 25.4 डिग्री सेल्सियस न्यूनतम तापमान दर्ज किया गया.