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हिमाचल में भारी बारिश की चेतावनी, इन 3 दिनों के लिए येलो अलर्ट जारी, आंधी-तूफान का भी पूर्वानुमान

मौसम विज्ञान केंद्र शिमला ने आगामी दिनों में हिमाचल प्रदेश में भारी बारिश को लेकर येलो अलर्ट जारी किया है.

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हिमाचल में मौसम का हाल (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Himachal Pradesh Team

Published : June 28, 2026 at 12:53 PM IST

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शिमला: हिमाचल में बीते 24 घंटों में कई जगहों पर हल्की से मध्यम बारिश दर्ज की गई है. मौसम विभाग के मुताबिक प्रदेश में चंबा, कांगड़ा, कुल्लू और मंडी में आगामी पूरे हफ्ते में आंधी-तूफान, बिजली कड़कने और 30-40 व 50 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से तेज हवाएं चलने की संभावना है. प्रदेश में 3 जुलाई तक बारिश का दौर जारी रहेगा. वहीं, 1 जुलाई से लेकर 3 जुलाई तक प्रदेश में बारिश-बर्फबारी को लेकर येलो अलर्ट जारी किया गया है.

प्रदेश में आंधी-तूफान की चेतावनी

वहीं, मौसम विज्ञान केंद्र शिमला के मुताबिक 28 जून और 1 से 3 जुलाई को शिमला, सोलन, सिरमौर, ऊना, बिलासपुर और हमीरपुर में कुछ जगहों पर आंधी-तूफान, बिजली कड़कने और 30-40 व 50 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से तेज हवाएं चलने का पूर्वानुमान है. वहीं, 28 जून से 3 जुलाई तक किन्नौर और लाहौल-स्पीति में 30 से 40 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से तेज हवाएं चलने की संभावना है.

किस दिन कैसा रहेगा मौसम ?

  • 28 जून को ऊंचाई और मध्यम पर्वतीय इलाकों में कुछ जगहों पर हल्की से मध्यम बारिश होने के आसार हैं, जबकि निचले व मैदानी इलाकों में एक-दो जगहों पर हल्की बारिश हो सकती है.
  • 29 जून को ऊंचाई और निचले व मैदानी इलाकों में एक-दो जगहों पर हल्की बारिश होने की संभावना है, जबकि मध्यम पर्वतीय इलाकों में कुछ स्थानों पर हल्की से मध्यम बारिश होने का पूर्वानुमान है.
  • 30 जून को प्रदेशभर में कुछ जगहों पर हल्की से मध्यम बारिश होने की संभावना है.
  • 1 जुलाई को प्रदेश में बारिश को लेकर येलो अलर्ट जारी है. ऊंचे पहाड़ी इलाकों में कुछ जगहों पर हल्की से मध्यम बारिश-बर्फबारी हो सकती है, जबकि मध्य पर्वतीय और निचले व मैदानी इलाकों में अनेक जगहों पर हल्की से मध्यम और एक-दो जगहों पर भारी बारिश होने की संभावना है.
  • 2 जुलाई को भी भारी बारिश का येलो अलर्ट है. ऊंचे पर्वतीय इलाकों में कुछ जगहों पर हल्की से मध्यम बारिश-बर्फबारी का पूर्वानुमान है, जबकि मध्य पहाड़ी और निचले व मैदानी इलाकों में अनेक जगहों पर हल्की से मध्यम और एक-दो जगहों पर भारी बारिश होने के आसार हैं.
  • 3 जुलाई को भी प्रदेश में भारी बारिश को लेकर येलो अलर्ट जारी किया गया है. ऊंचाई वाले इलाकों में अनेक जगहों पर हल्की से मध्यम बारिश और बर्फबारी होने की संभावना है, जबकि मध्य पहाड़ी और निचले व मैदानी इलाकों में अधिकांश स्थानों पर हल्की से मध्यम बारिश और एक-दो जगहों पर भारी बारिश होने का पूर्वानुमान है.

प्रदेश में ऊना रहा सबसे गर्म

प्रदेश में 39.4 डिग्री सेल्सियस अधिकतम तापमान के साथ ऊना सबसे गर्म रहा. इसके अलावा शिमला में 27.8 डिग्री सेल्सियस अधिकतम तापमान, सुंदरनगर में 36.4, भुंतर में 36.0, कल्पा में 25.4, धर्मशाला में 32.0, नाहन में 35.4, केलांग में 24.8, सोलन में 31.6, मनाली में 28.8, कांगड़ा में 36.5, मंडी में 36.2, बिलासपुर में 37.5, चंबा में 33.7, जुब्बड़हट्टी में 29.6, कुफरी में 20.7, नारकंडा में 22.1, रिकांगपिओ में 30.5, बरठीं में 36.0, मशोबरा में 27.1 और नेरी में 39.1 डिग्री सेल्सियस अधिकतम तापमान दर्ज किया गया है.

कुकुमसेरी में सबसे कम तापमान

वहीं, कुकुमसेरी में सबसे कम 8.3 डिग्री सेल्सियस तापमान दर्ज किया गया, जबकि शिमला में 18.2 डिग्री सेल्सियस न्यूनतम तापमान, सुंदरनगर में 22.5, भुंतर में 21.4, कल्पा में 15.0, धर्मशाला में 19.8, ऊना में 23.5, नाहन में 23.1, केलांग में 11.3, पालमपुर में 21.0, सोलन में 19.8, मनाली में 17.5, कांगड़ा में 24.0, मंडी में 23.5, बिलासपुर में 24.0, हमीरपुर में 23.3, चंबा में 20.6, जुब्बड़हट्टी में 21.2, कुफरी में 15.7, नारकंडा में 13.5, भरमौर में 10.0, रिकांगपिओ में 18.4, सेउबाग में 20.4, बरठीं में 23.2, पांवटा साहिब में 29.0, सराहन में 19.7, देहरा गोपीपुर में 26.0, मशोबरा में 18.3 और नेरी में 25.4 डिग्री सेल्सियस तापमान दर्ज किया गया.

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