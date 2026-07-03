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हिमाचल में आज भारी बारिश का अलर्ट, अभी जारी रहेगा बरसात का दौर

मौसम विभाग ने आज भारी बारिश को लेकर ऑरेंज और येलो अलर्ट जारी किया है.

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हिमाचल में बारिश का अलर्ट (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Himachal Pradesh Team

Published : July 3, 2026 at 10:58 AM IST

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शिमला: हिमाचल में मानसून की एंट्री हो चुकी है, हालांकि इस बार मानसून ने 5 दिन की देरी से प्रदेश में प्रवेश किया है. जून के अंतिम माह की जगह इस बार मानसून जुलाई की शुरुआत में आया है. वहीं, इस बार मानसून के दौरान सामान्य से कम बारिश रहने का अनुमान है. बात करें आज की तो मौसम विभाग ने आज प्रदेश में भारी बारिश को लेकर ऑरेंज अलर्ट जारी किया है. आज कांगड़ा और मंडी में ऑरेंज अलर्ट, जबकि ऊना, कुल्लू, शिमला और सिरमौर में भारी बारिश का येलो अलर्ट है.

इस दिन प्रदेश में ऑरेंज-येलो अलर्ट

मौसम विज्ञान केंद्र शिमला के मुताबिक प्रदेश में 8 जुलाई तक बारिश का दौर जारी रहेगा. मौसम विभाग ने 3, 5 और 6 जुलाई को भारी बारिश को लेकर ऑरेंज अलर्ट जारी किया है, जबकि 4, 7 और 8 जुलाई को भारी बारिश का येलो अलर्ट जारी है. वहीं, मानसून शुरू होते ही प्रदेश में लैंडस्लाइड, जलभराव, बादल फटने और बाढ़ जैसी घटनाएं भी सामने आने लगी है, जिससे प्रदेशभर में कई सड़कें यातायात के लिए बंद हो गई हैं.

कब-कब होगी प्रदेश में भारी बारिश ?

  • 3 जुलाई को मध्य पर्वतीय और निचले व मैदानी इलाकों में अधिकांश स्थानों पर हल्की से मध्यम बारिश और एक-दो जगहों पर भारी से बहुत भारी बारिश होने की संभावना है, जबकि ऊंचाई वाले इलाकों में अनेक स्थानों पर हल्की से मध्यम बारिश-बर्फबारी के आसार हैं.
  • 4 जुलाई को ऊंचाई वाले इलाकों में कुछ स्थानों पर हल्की से मध्यम बारिश-बर्फबारी हो सकती है, जबकि मध्य पर्वतीय इलाकों में अनेक स्थानों पर हल्की से मध्यम बारिश और एक-दो जगहों पर भारी बारिश की संभावना है. वहीं, निचले व मैदानी इलाकों में कुछ जगहों पर हल्की से मध्यम, जबकि एक-दो जगहों पर भारी बारिश होने के आसार हैं.
  • 5 जुलाई मध्य पर्वतीय और निचले व मैदानी इलाकों में अधिकांश स्थानों पर हल्की से मध्यम बारिश और एक-दो जगहों पर भारी से बहुत भारी बारिश होने का पूर्वानुमान है, जबकि ऊंचाई वाले इलाकों में अनेक स्थानों पर हल्की से मध्यम बारिश-बर्फबारी हो सकती है.
  • 6 जुलाई को प्रदेशभर के अधिकांश स्थानों पर हल्की से मध्यम बारिश होने की संभावना है, जबकि कुछ जगहों पर भारी से बहुत भारी बारिश हो सकती है. ऊंचाई वाले इलाकों में बर्फबारी के भी आसार हैं.
  • 7 जुलाई को निचले व मैदानी इलाकों में अनेक स्थानों पर हल्की से मध्यम बारिश और एक-दो जगहों पर भारी बारिश के आसार हैं. वहीं, मध्य पर्वतीय इलाकों में अधिकांश स्थानों पर हल्की से मध्यम और एक-दो जगहों पर भारी से बहुत बारिश होने की संभावना है, जबकि ऊंचाई वाले इलाकों में अनेक स्थानों पर हल्की से मध्यम बारिश-बर्फबारी हो सकती है.
  • 8 जुलाई को निचले व मैदानी इलाकों में अनेक स्थानों पर हल्की से मध्यम बारिश और एक-दो जगहों पर भारी बारिश का पूर्वानुमान है, जबकि मध्य पर्वतीय इलाकों में अधिकांश स्थानों पर हल्की से मध्यम और एक-दो जगहों पर भारी से बहुत बारिश होने के आसार हैं. वहीं, ऊंचाई वाले इलाकों में अनेक स्थानों पर हल्की से मध्यम बारिश-बर्फबारी होने की संभावना है.

ऊना और कांगड़ा में रहा ज्यादा तापमान

ऊना में सबसे ज्यादा 33.0 डिग्री सेल्सियस अधिकतम तापमान दर्ज किया गया है, जबकि शिमला में 23.0, सुंदरनगर में 29.8, भुंतर में 28.6, कल्पा में 21.4, धर्मशाला में 29.0, नाहन में 29.0, केलांग में 19.7, सोलन में 28.6, मनाली में 21.7, कांगड़ा में 32.0, मंडी में 28.8, बिलासपुर में 30.5, चंबा में 27.4, जुब्बड़हट्टी में 26.4, कुफरी में 19.4, नारकंडा में 21.1, बरठीं में 31.1, ताबो में 23.7, मशोबरा में 24.2 और नेरी में 30.9 डिग्री सेल्सियस अधिकतम तापमान दर्ज किया गया है.

प्रदेश में कुकुमसेरी में सबसे कम तापमान

वहीं, प्रदेश में सबसे कम तापमान कुकुमसेरी में 9.4 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया है. शिमला में 16.4 डिग्री सेल्सियस न्यूनतम तापमान, सुंदरनगर में 23.1, भुंतर में 21.2, कल्पा में 11.4, धर्मशाला में 17.8, ऊना में 20.7, नाहन में 19.7, केलांग में 12.2, पालमपुर में 19.5, सोलन में 19.4, मनाली में 15.6, कांगड़ा में 23.5, मंडी में 23.6, बिलासपुर में 23.0, हमीरपुर में 24.0, चंबा में 22.6, डलहौजी में 18.0, जुब्बड़हट्टी में 19.0, कुफरी में 14.2, नारकंडा में 12.5, भरमौर में 13.0, सेउबाग में 20.8, बरठीं में 24.3, पांवटा साहिब में 24.0, सराहन में 18.1, देहरा गोपीपुर में 26.0, ताबो में 11.8, मशोबरा में 17.0 और नेरी में 23.7 डिग्री सेल्सियस न्यूनतम तापमान दर्ज किया गया है.

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