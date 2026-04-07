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हिमाचल बारिश से अभी नहीं मिलेगी राहत, इन जिलों में ऑरेंज अलर्ट जारी

मौसम विभाग ने जारी किया ऑरेंज अलर्ट ( ETV Bharat FILE PHOTO )

शिमला: हिमाचल प्रदेश में मौसम ने एक बार फिर करवट ले ली है. कई दिनों से बारिश और बर्फबारी का दौर जारी है. पिछले 24 घंटों के दौरान राज्य के कई हिस्सों में हल्की से मध्यम बारिश बर्फबारी दर्ज की जा रही है, जबकि तापमान में भी गिरावट देखने को मिली है. ऊंचाई वाले क्षेत्रों में ठंड का असर बना हुआ है और आने वाले दिनों में मौसम और ज्यादा सक्रिय रहने के आसार हैं. बारिश की बात करें तो 24 घंटों में कसौली, राजगढ़, धर्मपुर, सराहन और शिमला में 3-3 सेंटीमीटर वर्षा दर्ज की गई. जोगिंद्रनगर, रोहड़ू, सोलन, बिलासपुर और कंडाघाट में 2-2 सेंटीमीटर तथा मंडी, कांगड़ा, कटौला, भराड़ी और नगरोटा सूरियां में 1-1 सेंटीमीटर बारिश हुई. प्रदेश में कहीं भी हिमपात दर्ज नहीं किया गया है. इस दौरान शिमला, सुंदरनगर, जुब्बड़हट्टी, भुंतर, कांगड़ा, पालमपुर और जोगिंद्रनगर में गरज के साथ छींटे पड़े. ताबो में 39 किलोमीटर प्रति घंटा, नेगोला में 37 और सुंदरनगर में 33 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से तेज हवाएं चलीं, जबकि खदराला क्षेत्र में ओलावृष्टि भी दर्ज की गई. मौसम विभाग के मुताबिक न्यूनतम तापमान में ज्यादा बदलाव नहीं हुआ, लेकिन कई स्थानों पर यह सामान्य से 2 से 4 डिग्री सेल्सियस कम दर्ज किया गया. प्रदेश में सबसे कम न्यूनतम तापमान ताबो में 0.9 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड हुआ. शिमला में न्यूनतम तापमान 8.0 डिग्री, सुंदरनगर में 10.1, भुंतर में 8.0, कल्पा में 0.4, धर्मशाला में 11.2, ऊना में 13.7, नाहन में 12.0, मनाली में 5.5, कांगड़ा में 13.2 और मंडी में 12.1 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया. विभिन्न शहरों का तापमान