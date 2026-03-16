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मौसम बदलने से फिर लौटी ठंड, जानें आज कहां कहां होगी बारिश-बर्फबारी

हिमाचल में मौसम ने करवट बदली है. इससे कई जिलों में मौसम खराब रहा है.

बर्फबारी के बाद सड़क से गुजरते वाहन
बर्फबारी के बाद सड़क से गुजरते वाहन (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Himachal Pradesh Team

Published : March 16, 2026 at 9:08 AM IST

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शिमला: हिमाचल में मौसम ने रविवार को करवट ली. इसके बाद पूरे प्रदेश में एकदम से पूरी तस्वीर बदल गई. बारिश-बर्फबारी के बाद कई शहरों में तापमान तेजी से नीचे गिरा. लोग गर्म कपड़े निकालने पर मजबूर हो गए. वहीं, अटल टनल में बर्फबारी के कारण कई पर्यटक फंस गए, जिन्हें बाद में पुलिस की मदद से रेस्क्यू किया गया.

बर्फबारी के चलते अटल टनल में 1000 से अधिक वाहन फंस गए. दरअसल रविवार दोपहर बाद मनाली के साथ लगते विभिन्न इलाकों में बर्फबारी का दौर शुरू हुआ. इससे सड़कों पर फिसलन बढ़ गई इसके कारण टनल के नॉर्थ और साउथ पोर्टल पर गाड़ियों की कतारें लग गई.

ऊंचाई वाले क्षेत्रों में बर्फबारी

बीते 24 घंटों में प्रदेश में लाहौल-स्पीति, चंबा, किन्नौर, मंडी, शिमला, कुल्लू, कांगड़ा के ऊंचाई वाले क्षेत्रों में बर्फबारी हुई है. इससे 150 से अधिक सड़कें बंद हुई हैं. बर्फबारी से बागवानों को राहत मिली हैं. वहीं, निचले क्षेत्रों में भी अच्छी बारिश होने से किसानों को राहत मिली है. लंबे समय से बारिश न होने से किसानों के चेहरे मुरझाए हुए थे, क्योंकि गेहूं समेत अन्य फसलें पीली पड़ना शुरू हो गई थीं.

21 मार्च तक खराब रहेगा मौसम

मौसम विभाग के अनुसार 21 मार्च तक मौसम खराब रहेगा. इस दौरान कई इलाकों में बारिश बर्फबारी का दौर जारी रहेगा. आज भी हिमाचल के सभी जिलों में मौसम खराब रहने की संभावना है. वहीं, 17 मार्च को पश्चिमी विक्षोभ कमजोर होगा, लेकिन 18 मार्च से 20 मार्च तक कई इलाकों में बारिश बर्फबारी की उम्मीद है. 21 मार्च को भी कुछ स्थानों पर मौसम खराब रहने का अनुमान है.

तापमान में अचानक आई गिरावट

वहीं, बीते कल हुई बारिश बर्फबारी से कई जगहों के तापमान में अचानक से गिरावट दर्ज की गई है. शिमला का अधिकतम तापमान 17.2 डिग्री सेल्सियस पहुंच गया. यहां अधिकतम तापमान में 5.5 डिग्री सेल्सियस की गिरावट दर्ज हुई. वहीं, ऊना में तापमान 10.2 डिग्री गिरकर 23.4 डिग्री सेल्सियस पहुंच गया, जो समान्य से 4.2 डिग्री कम है. सुंदरनगर में अधिकतम तापमान 22.2 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड हुआ. यहां भी तापमान में 6.1 डिग्री की गिरावट हुई. नाहन का अधिकतम तापमान 28.7, केलंग 7.7, सोलन 22.5, मनाली 15.0, कांगड़ा 20.9, मंडी 22.6, चंबा 16.7, कुफरी (Fagu ARG) 9.8, बरठीं 22.2, कसौली 13.3, ताबो 9.1 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया.

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