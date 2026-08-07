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हिमाचल पर फिर 10 और 11 अगस्त को कहर बरपा सकता है मानसून, कई जिलों में ऑरेंज अलर्ट

हिमाचल प्रदेश में मानसून फिर रफ्तार पकड़ने वाला है. मौसम विभाग ने 10 और 11 अगस्त को कई जिलों में ऑरेंज अलर्ट जारी किया है.

हिमाचल में 10 और 11 अगस्त को बारिश का ऑरेंज अलर्ट
हिमाचल में 10 और 11 अगस्त को बारिश का ऑरेंज अलर्ट (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Himachal Pradesh Team

Published : August 7, 2026 at 5:14 PM IST

3 Min Read
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शिमला: हिमाचल प्रदेश में मानसून एक बार फिर खतरनाक तेवर दिखाने की तैयारी में है. पिछले कुछ दिनों की बारिश से भूस्खलन का खतरा लगातार बना हुआ है.वहीं, अब मौसम विभाग ने 10 और 11 अगस्त को प्रदेश के कई जिलों में भारी से बहुत भारी बारिश की चेतावनी जारी कर दी है. मौसम विज्ञान केंद्र शिमला ने इन दो दिनों के लिए ऑरेंज अलर्ट जारी करते हुए साफ संकेत दिए हैं कि प्रदेश में एक बार फिर तेज बारिश का दौर शुरू होने वाला है. इसके साथ ही फ्लैश फ्लड, भूस्खलन जैसी घटनाओं का जोखिम भी काफी बढ़ जाएगा.

मौसम विभाग ने लोगों से अनावश्यक यात्रा से बचने और नदी-खड्डों के आसपास नहीं जाने की अपील की है. मौसम विज्ञान केंद्र शिमला के निदेशक शोभित कटियार के अनुसार फिलहाल 9 अगस्त तक प्रदेश के अधिकांश हिस्सों में हल्की से मध्यम बारिश जारी रहेगी, लेकिन 10 अगस्त से मानसून फिर पूरी ताकत के साथ सक्रिय होगा. 10 अगस्त को कांगड़ा, कुल्लू, मंडी और सिरमौर जिलों में भारी से बहुत भारी बारिश की संभावना को देखते हुए ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया है. इसके अगले दिन यानी 11 अगस्त को चंबा, कुल्लू, मंडी और सिरमौर में भी इसी तरह की स्थिति बनने की आशंका जताई गई है. हालांकि 12 अगस्त के बाद बारिश की तीव्रता में कुछ कमी आ सकती है, लेकिन कई स्थानों पर भारी वर्षा का सिलसिला जारी रहने की संभावना बनी हुई है.

हिमाचल में 10 और 11 अगस्त को बारिश का ऑरेंज अलर्ट (ETV Bharat)

कई स्थानों पर जारी रहा बारिश का दौर

पिछले 24 घंटों के दौरान भी मानसून ने प्रदेश के कई इलाकों में अपनी मौजूदगी दर्ज कराई. कांगड़ा, मंडी, सिरमौर, बिलासपुर और चंबा के कई क्षेत्रों में भारी बारिश रिकॉर्ड की गई. कांगड़ा और मंडी में करीब 8 सेंटीमीटर, सोलन में लगभग 6 सेंटीमीटर और शिमला में करीब 5 सेंटीमीटर वर्षा दर्ज की गई. मौसम विभाग का कहना है कि अगले 24 घंटों के दौरान चंबा, कांगड़ा, कुल्लू, मंडी और लाहौल-स्पीति के कुछ क्षेत्रों में मध्यम से भारी बारिश हो सकती है.

भारी बारिश के इस संभावित दौर को देखते हुए प्रशासन की चिंता भी बढ़ गई है. मौसम विभाग ने चेतावनी दी है कि ऑरेंज अलर्ट वाले जिलों में नदी-नालों और खड्डों का जलस्तर तेजी से बढ़ सकता है. इसके कारण फ्लैश फ्लड, भूस्खलन, मलबा गिरने, सड़कें बंद होने और यातायात बाधित होने जैसी घटनाएं सामने आ सकती हैं. इसके अलावा बागवानी और कृषि क्षेत्र को भी नुकसान पहुंचने की आशंका है.

सामान्य से 6 फीसदी कम बारिश

लोगों से खराब मौसम के दौरान सतर्क रहने, अनावश्यक यात्रा टालने और प्रशासन और मौसम विभाग की एडवाइजरी का पालन करने की अपील की गई है. मानसून के अब तक के आंकड़े भी दिलचस्प तस्वीर पेश कर रहे हैं. 1 जून से 6 अगस्त तक हिमाचल प्रदेश में सामान्य से 6 प्रतिशत कम बारिश दर्ज की गई है. इस अवधि में प्रदेश में सामान्य वर्षा 425.4 मिलीमीटर होनी चाहिए थी, जबकि अब तक 400.1 मिलीमीटर बारिश रिकॉर्ड हुई है. जिलावार आंकड़ों के अनुसार किन्नौर, कुल्लू और शिमला में सामान्य से अधिक वर्षा हुई है, जबकि हमीरपुर और लाहौल-स्पीति में सबसे कम बारिश दर्ज की गई. मौसम विभाग का कहना है कि आगामी दिनों में मौसम की हर गतिविधि पर लगातार नजर रखी जा रही है और आवश्यकता पड़ने पर समय-समय पर नई चेतावनी जारी की जाएगी.

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