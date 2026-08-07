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हिमाचल पर फिर 10 और 11 अगस्त को कहर बरपा सकता है मानसून, कई जिलों में ऑरेंज अलर्ट

हिमाचल में 10 और 11 अगस्त को बारिश का ऑरेंज अलर्ट ( ETV Bharat )

शिमला: हिमाचल प्रदेश में मानसून एक बार फिर खतरनाक तेवर दिखाने की तैयारी में है. पिछले कुछ दिनों की बारिश से भूस्खलन का खतरा लगातार बना हुआ है.वहीं, अब मौसम विभाग ने 10 और 11 अगस्त को प्रदेश के कई जिलों में भारी से बहुत भारी बारिश की चेतावनी जारी कर दी है. मौसम विज्ञान केंद्र शिमला ने इन दो दिनों के लिए ऑरेंज अलर्ट जारी करते हुए साफ संकेत दिए हैं कि प्रदेश में एक बार फिर तेज बारिश का दौर शुरू होने वाला है. इसके साथ ही फ्लैश फ्लड, भूस्खलन जैसी घटनाओं का जोखिम भी काफी बढ़ जाएगा. मौसम विभाग ने लोगों से अनावश्यक यात्रा से बचने और नदी-खड्डों के आसपास नहीं जाने की अपील की है. मौसम विज्ञान केंद्र शिमला के निदेशक शोभित कटियार के अनुसार फिलहाल 9 अगस्त तक प्रदेश के अधिकांश हिस्सों में हल्की से मध्यम बारिश जारी रहेगी, लेकिन 10 अगस्त से मानसून फिर पूरी ताकत के साथ सक्रिय होगा. 10 अगस्त को कांगड़ा, कुल्लू, मंडी और सिरमौर जिलों में भारी से बहुत भारी बारिश की संभावना को देखते हुए ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया है. इसके अगले दिन यानी 11 अगस्त को चंबा, कुल्लू, मंडी और सिरमौर में भी इसी तरह की स्थिति बनने की आशंका जताई गई है. हालांकि 12 अगस्त के बाद बारिश की तीव्रता में कुछ कमी आ सकती है, लेकिन कई स्थानों पर भारी वर्षा का सिलसिला जारी रहने की संभावना बनी हुई है. हिमाचल में 10 और 11 अगस्त को बारिश का ऑरेंज अलर्ट (ETV Bharat) कई स्थानों पर जारी रहा बारिश का दौर