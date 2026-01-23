ETV Bharat / state

हिमाचल में टूटा 3 महीने का ड्राई स्पेल, पहाड़ों पर बिछी बर्फ की चादर, बारिश से भीगे मैदान, इन जिलों में भारी बर्फबारी का ऑरेंज अलर्ट

हिमाचल में मौसम विभाग ने भारी बर्फबारी का ऑरेंज अलर्ट जारी किया है. प्रदेश में बारिश-बर्फबारी के कारण ठंड बढ़ गई है.

Heavy snowfall in Himachal
भारी बर्फबारी से हिमाचल में टूटा ड्राई स्पेल (ETV Bharat)
By ETV Bharat Himachal Pradesh Team

Published : January 23, 2026 at 12:16 PM IST

Updated : January 23, 2026 at 12:35 PM IST

शिमला: हिमाचल में तीन महीने का लंबा ड्राई स्पेल आखिरकार टूट गया है. प्रदेश भर में आसमान से बरसी राहत की फुहारों ने न सिर्फ मैदानों को तर कर दिया, बल्कि देवदार से लदे पहाड़ों पर बर्फ की सफेद चादर बिछ गई है. लंबे इंतजार के बाद हुई बारिश व ऊंचाई और मध्यम वाले इलाकों में ताजा बर्फबारी ने किसानों, बागवानों और आम जनजीवन के चेहरों पर मुस्कान लौटा दी है. प्रदेश के मैदानी क्षेत्रों में शुक्रवार सुबह से झमाझम बारिश हो रही है.

तापमान में गिरावट, ठंड में बढ़ोतरी

वहीं शिमला, कुफरी, मनाली, लाहौल-स्पीति और किन्नौर जैसे ऊंचाई वाले क्षेत्रों में बर्फबारी ने ठंड बढ़ा दी है. लंबे सूखे स्पेल के बाद हुई बारिश और बर्फबारी सेब और गेहूं की फसलों के लिए यह बारिश किसी वरदान से कम नहीं मानी जा रही. मौसम के इस बदले मिजाज से पर्यटकों के चेहरे पर भी खुशी लौट आई है. बाहरी राज्य से शिमला, मनाली, धर्मशाला, कुफरी व नारकंडा आदि पर्यटन स्थलों में सैलानी बर्फ से खेल का मौज मस्ती कर रहे हैं. वहीं, शिमला में बर्फ जमने से सड़कें पर फिसलन बढ़ गई है. ऐसे में जगह-जगह पर वाहन चालकों को भारी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है. बारिश और बर्फबारी से प्रदेश में अधिकतम और न्यूनतम तापमान में गिरावट दर्ज की गई है.

बर्फ की सफेद चादर से ढका हिमाचल (ETV Bharat)

कब तक जारी रहेगी बारिश-बर्फबारी

मौसम विभाग के मुताबिक प्रदेश में आज देर रात तक बारिश और बर्फबारी का क्रम जारी रहेगा. वहीं, इस दौरान आज चंबा, कुल्लू और लाहौल-स्पीति में भारी बर्फबारी का ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया है. इसके अलावा ऊना, बिलासपुर, हमीरपुर, कांगड़ा, मंडी, शिमला और सोलन में कुछ जगहों पर भारी बारिश, ओले, बिजली कड़कने के साथ तेज हवाएं (40-50 किमी प्रति घंटा) चलने की संभावना जताई गई है. मौसम में कल से बारिश और बर्फबारी क्रम थम सकता है.

कहां कितनी बर्फबारी और बारिश ?

हिमाचल प्रदेश में देर रात से ही बर्फबारी और बारिश का क्रम जारी है. मौसम विभाग के मुताबिक शुक्रवार सुबह 8.30 बजे तक कोठी में 15.0 सेंटीमीटर, गोंदला में 12.0, कुकुमसेरी में 6.8, जोत में 6.0, सलोनी में 5.0, मनाली में 4.8, केलांग में 4.0, कुफरी में 4.0, भरमौर में 4.0 और शिमला में 0.6 सेंटीमीटर बर्फबारी रिकॉर्ड की गई है. वहीं, अभी बर्फबारी का दौर जारी है. इसी तरह से मैदानी इलाकों में झमाझम बारिश हो रही है. प्रदेश के भरवाईं में 25.0 मिलीमीटर, अंब में 21.0, अघार में 17.6, कंडाघाट में 17.0, पच्छाद में 15.3, राजगढ़ में 14.0, काहू में 13.5, गुलेर में 13.3 व नगरोटा सूरियां में 12.4 मिलीमीटर बारिश दर्ज की गई है.

Last Updated : January 23, 2026 at 12:35 PM IST

संपादक की पसंद

