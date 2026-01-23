ETV Bharat / state

हिमाचल में टूटा 3 महीने का ड्राई स्पेल, पहाड़ों पर बिछी बर्फ की चादर, बारिश से भीगे मैदान, इन जिलों में भारी बर्फबारी का ऑरेंज अलर्ट

भारी बर्फबारी से हिमाचल में टूटा ड्राई स्पेल ( ETV Bharat )