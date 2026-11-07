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जानें दिवाली पर कैसा रहेगा मौसम? इस दिन से हिमाचल में फिर शुरू होगा बारिश-बर्फबारी का दौर

हिमाचल में मौसम का हाल ( ETV Bharat )

शिमला: हिमाचल प्रदेश में 3 नवंबर से मौसम साफ बना हुआ है. बीते 24 घंटों के दौरान भी प्रदेश में मौसम शुष्क बना रहा. मौसम विभाग के मुताबिक बीते दिनों प्रदेश के अधिकांश हिस्से में न्यूनतम और अधिकतम तापमान में कोई बड़ा बदलाव दर्ज नहीं किया गया है. वहीं, 10 नवंबर से प्रदेश में एक नया पश्चिमी विक्षोभ सक्रिय हो रहा है. जिससे प्रदेश में ठंड में और बढ़ोतरी हो सकती है.

दिवाली पर मौसम का पूर्वानुमान

मौसम विज्ञान केंद्र शिमला के मुताबिक 8 और 9 नवंबर को प्रदेश में मौसम शुष्क बने रहने की संभावना है. ऐसे में दिवाली पर मौसम साफ रहने वाला है. हालांकि 10 नवंबर से मौसम करवट लेगा और प्रदेश में बारिश-बर्फबारी का दौर शुरू हो जाएगा. 10 नवंबर को ऊंचाई वाले इलाकों में हल्की बारिश-बर्फबारी की संभावना है, जबकि 11 नवंबर को ऊंचाई और मध्य पर्वतीय इलाकों में हल्की बारिश-बर्फबारी का पूर्वानुमान है. वहीं, 12 नवंबर को प्रदेशभर में हल्की बारिश-बर्फबारी हो सकती है.