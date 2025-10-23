ETV Bharat / state

हिमाचल में मौसम का हाल, जानें कब होगी बारिश और कब खिलेगी धूप?

मौसम विभाग के मुताबिक आगामी कुछ दिनों तक न्यूनतम तापमान में कमी आ सकती है.

Himachal Weather Update
हिमाचल का मौसम अपडेट (ETV Bharat)
author img

By ETV Bharat Himachal Pradesh Team

Published : October 23, 2025 at 5:30 PM IST

2 Min Read
शिमला: हिमाचल प्रदेश में पिछले 24 घंटों के दौरान कुछ जगहों पर हल्की बारिश और बर्फबारी दर्ज की गई. मौसम विज्ञान केंद्र शिमला के मुताबिक नए पश्चिमी विक्षोभ की 27 अक्टूबर से पश्चिमी हिमालय क्षेत्र को प्रभावित करने की संभावना है. वहीं, 23 अक्टूबर को प्रदेश के ऊंचाई वाले अलग-अलग स्थानों पर हल्की बारिश और बर्फबारी होने की संभावना है.

आज कैसा रहेगा मौसम?

मौसम विभाग के मुताबिक आज प्रदेश में हल्की बारिश और बर्फबारी का पूर्वानुमान है. कुल्लू, मंडी और कांगड़ा जिले के ऊंचे इलाकों में अलग-अलग स्थानों पर हल्की बारिश और बर्फबारी के साथ हल्की आंधी/बिजली गिरने की भी संभावना है. आज कुकुमसेरी में सबसे कम 0.3 डिग्री सेल्सियस न्यूनतम तापमान दर्ज किया गया. जबकि ऊना में सबसे ज्यादा 33.5 डिग्री सेल्सियस अधिकतम तापमान दर्ज किया गया.

सप्ताह भर कैसा रहेगा मौसम?

मौसम विज्ञान केंद्र शिमला के मुताबिक प्रदेश में आज के बाद मौसम साफ रहेगा. 29 अक्टूबर तक प्रदेश में मौसम शुष्क बना रहेगा. हालांकि अगले 2-3 दिन अधिकतम तापमान में कोई बड़ा बदलाव नहीं होगा. जबकि न्यूनतम तापमान 2-3 दिनों में 1 से 2 डिग्री सेल्सियस गिर सकता है. वहीं, पिछले 24 घंटों के दौरान जोत में 6.0 मिलीमीटर बारिश, कोठी में 3.0, कसोल में 2.0 और सेओबाग में 0.6 मिलीमीटर बारिश दर्ज की गई. इसके साथ ही सुंदरनगर में कोहरा छाया रहा और कांगड़ा, शिमला और जोत में मेघगर्जना हुई.

हिमाचल में न्यूनतम तापमान

हिमाचल में 0.3 डिग्री सेल्सियस न्यूनतम तापमान के साथ कुकुमसेरी सबसे ठंडा रहा. इसके अलावा शिमला में 11.5 डिग्री सेल्सियस, सुंदरनगर में 15.3, भुंतर में 13.0, कल्पा में 5.2, धर्मशाला में 11.8, ऊना में 13.4, नाहन में 15.1, पालमपुर में 12.0, सोलन में 12.2, मनाली में 7.2, कांगड़ा में 15.2, मंडी में 15.3, बिलासपुर में 17.1, हमीरपुर में 16.0, जुब्बरहट्टी में 14.2, कुफरी में 9.8, नारकंडा में 8.1, भरमौर में 13.0, रिकांगपिओ में 8.6, सेओबाग में 11.2, बरठीं में 15.1, पांवटा साहिब में 18.0, सराहन में 13.1, देहरा गोपीपुर में 16.0, ताबो में 2.5, नेरी में 20.4 और बजौरा में 12.5 डिग्री सेल्सियस न्यूनतम तापमान दर्ज किया गया है.

