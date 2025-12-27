ETV Bharat / state

नए साल से पहले मौसम विभाग का बड़ा अपडेट, हिमाचल के इन जिलों में लगातार बर्फबारी के आसार!

प्रदेश में 30 दिसंबर को एक नया पश्चिमी विक्षोभ प्रवेश कर रहा है, जिससे इस दिन प्रदेश के माध्यम ऊंचाई वाले क्षेत्रों में एक या दो स्थानों पर हल्की बारिश और बर्फबारी होने के आसार है. इसी तरह से मध्यम ऊंचाई वाले क्षेत्रों में 31 दिसंबर और 1 जनवरी को भी एक या दो स्थानों पर हल्की बारिश और बर्फबारी की संभावना बनी रहेगी. वहीं, अगले दो दिन तक ऊंचाई वाले क्षेत्रों में पश्चिमी विक्षोभ का अधिक प्रभाव नजर आएगा. जिससे 31 दिसंबर और 1 जनवरी को प्रदेश के अधिक ऊंचाई वाले क्षेत्रों में कुछ स्थानों पर हल्की से मध्यम बर्फबारी होने के संभावना है. ऐसे में साल की विदाई पर होने वाली बर्फबारी से हिमाचल के विभिन्न पर्यटन स्थलों में घूमने आए पर्यटकों को सुकून दे सकती है.

लगातार तीन दिन बर्फ गिरने से प्रदेश भर में दिन और रात के समय के अधिकतम और न्यूनतम तापमान में 2 से 3 डिग्री सेल्सियस की गिरावट आने की संभावना है. ऐसे में लंबे समय से बर्फबारी का इंतजार कर रहे पर्यटन स्थलों के लिए यह मौसम किसी सौगात से कम नहीं माना जा रहा. कुल मिलाकर, हिमाचल की वादियों में एक बार फिर सर्दियों की असली तस्वीर उभरने वाली है. वहीं, इस दौरान बर्फ से ढकी पहाड़ियां नज़रों को सुकून दे सकती हैं.

शिमला: हिमाचल में नए साल के आगमन से पहले एक बार फिर मौसम करवट लेने जा रहा है, जिससे प्रदेश में पिछले दो महीनों के अधिक समय से चल रहे ड्राई स्पेल के टूटने के आसार बन गए हैं. प्रदेश में 30 दिसंबर से एक और नई वेस्टर्न डिस्टरबेंस पहाड़ों पर छाई सूखे की खामोशी को तोड़ते हुए बर्फीली हवाएं दस्तक देने को तैयार है, जिससे प्रदेश की ऊंची चोटियों पर सफेद चादर बिछने की उम्मीद जताई जा रही है. मौसम विज्ञान केंद्र की ताजा जानकारी के मुताबिक प्रदेश के चंबा, लाहौल-स्पीति और कुल्लू जिलों के ऊंचाई वाले इलाकों में आगामी तीन दिनों तक लगातार बर्फबारी होने के आसार बन गए हैं. इस संभावित बर्फबारी को लेकर न केवल स्थानीय लोगों बल्कि प्रशासन और पर्यटक कारोबार से जुड़े लोगों की भी निगाहें आसमान पर टिकी हुई हैं.

इन जिलों में घने कोहरे का ऑरेंज और येलो अलर्ट

प्रदेश में 27 से 29 दिसंबर तक मौसम साफ रहेगा. इस दौरान धूप खिलने से कुछ हिस्सों में दिन का तापमान सामान्य से 2 से 3 डिग्री अधिक रहेगा. इस दौरान न्यूनतम तापमान भी सामान्य से अधिक रहेंगे. हालांकि, प्रदेश के कई जिलों में 30 दिसंबर तक घने कोहरे का छाए रहने का ऑरेंज और येलो अलर्ट जारी किया गया है. इसमें बिलासपुर जिला में एक या दो स्थानों पर 29 दिसंबर तक घने कोहरे छाए रहने का ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया है. वहीं, 30 दिसंबर को बिलासपुर जिला के एक या दो स्थानों पर घने कोहरे का येलो अलर्ट रहेंगे इसी तरह से ऊना, हमीरपुर, कांगड़ा, मंडी, सोलन व सिरमौर में 30 दिसंबर तक येलो अलर्ट जारी किया गया है.

चार दिन छाया रहेगा घना कोहरा

मौसम विज्ञान केंद्र शिमला के सीनियर साइंटिस्ट संदीप कुमार शर्मा का कहना है कि, "27 से 29 दिसंबर तक पूरे प्रदेश में मौसम साफ रहेगा. हालांकि इस दौरान बीच-बीच में कुछ जिलों में शिमला, सोलन व कांगड़ा में बादल छा सकते हैं परंतु 29 दिसंबर तक बारिश की संभावना नहीं है. हालांकि आज (शनिवार, 27 दिसंबर) सुबह बिलासपुर में घना कोहरा छाया रहा. वहीं, सुंदरनगर और मंडी में भी घना कोहरा छाया रहा. इसके अलावा कांगड़ा के जवाली, फतेहपुर, इंदौरा और सिरमौर जिला के पांवटा साहिब में भी घना कोहरा छाए रहने की संभावना है. इसको देखते हुए आगामी चार दिनों तक बिलासपुर में घना कोहरा छाए रहने का ऑरेंज अलर्ट जारी रहेगा. इसके अलावा हमीरपुर, कांगड़ा, मंडी सोलन और सिरमौर में घने कोहरे का येलो अलर्ट जारी रहेगा."

इन जिलों में बर्फबारी यहां छाएंगे बादल

मौसम विज्ञान केंद्र शिमला के सीनियर साइंटिस्ट संदीप कुमार शर्मा ने कहा कि, 30 दिसंबर को प्रदेश में एक वेस्टर्न डिस्टरबेंस प्रवेश करेगी. हालांकि 30 दिसंबर को इसका प्रभाव जिला चंबा, लाहौल स्पीति और कुल्लू के ऊंचाई वाले क्षेत्रों में ही रहेगा, जिससे यहां हल्की बर्फबारी हो सकती है. उन्होंने कहा कि 31 दिसंबर और 1 जनवरी को चंबा, लाहौल स्पीति और कुल्लू जिला के ऊंचाई वाले क्षेत्रों में हल्की से मध्यम बर्फबारी के साथ बारिश भी हो सकती है.

मौसम वैज्ञानिक के अनुसार, कांगड़ा, मंडी और शिमला में एक या दो स्थानों पर हल्की बारिश हो सकती है. उन्होंने कहा कि कल्लू और किन्नौर में भी ऊंचाई वाले स्थानों में 31 और 1 जनवरी को हल्की बर्फबारी होने की संभावना है. उन्होंने कहा कि, मैदानी क्षेत्रों ऊना, बिलासपुर, हमीरपुर और सिरमौर में 31 दिसंबर और 1 जनवरी को बादल छाए रहेंगे. लेकिन, इस दौरान यहां बारिश की संभावना काफी कम है.

वहीं, 27 और 29 दिसंबर तक तापमान में कोई खास बदलाव नहीं आएगा. इस दौरान दिन के तापमान कई स्थानों में दो से तीन डिग्री सेल्सियस से अधिक रह सकता है और न्यूनतम तापमान भी सामान्य से अधिक रहेगा. लेकिन, जैसे ही 31 दिसंबर को ऊंचाई वाले क्षेत्रों में बर्फबारी होगी, इस कारण ऊंचाई वाले क्षेत्रों में दिन के तापमान और न्यूनतम तापमान में काफी गिरावट दर्ज की जा सकती है. इसके प्रभाव से मैदानी जिलों के तापमान में भी 2 से 3 डिग्री सेल्सियस की गिरावट बने रहने की संभावना है.

