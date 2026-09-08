ETV Bharat / state

हिमाचल में इस दिन से फिर जमकर बरसेंगे बादल, मानसून सीजन में 283 लोगों की मौत, 1,423 करोड़ का नुकसान

हिमाचल प्रदेश में मानसून की सक्रियता में भले ही कमी आई है, लेकिन बारिश का असर अब भी दिखाई दे रहा है.

Himachal Monsoon Season Report
हिमाचल में मानसून का कहर! (ETV Bharat)
author img

By ETV Bharat Himachal Pradesh Team

Published : September 8, 2026 at 11:21 AM IST

4 Min Read
Choose ETV Bharat

शिमला: हिमाचल में अब भारी बारिश से राहत मिलने वाली है. प्रदेश में अगले कुछ दिनों तक मौसम का मिजाज बदलता नजर आएगा. मौसम विभाग के पूर्वानुमान के अनुसार, मंगलवार 8 सितंबर से 10 सितंबर तक प्रदेश में कुछ स्थानों पर अब हल्की बारिश होने की संभावना है. लेकिन, प्रदेश में 11 और 12 सितंबर को कुछ स्थानों पर हल्की से मध्यम बारिश हो सकती है, जबकि 13 सितंबर को कई स्थानों पर हल्की से मध्यम बारिश के आसार जताए गए हैं.

हिमाचल में मानसून का कहर!

राज्य आपातकालीन परिचालन केंद्र की रिपोर्ट के मुताबिक, हिमाचल में इस साल मानसून भले ही धीमी रही है, लेकिन 30 जून से अब तक हिमाचल को 1,423 करोड़ रुपये का नुकसान हो चुका है. वहीं, इस दौरान प्रदेश में बारिश से जुड़ी विभिन्न घटनाओं में अब तक 283 लोगों की जान गई है. 114 लोगों की मौत प्राकृतिक आपदाओं में हुआ है, जबकि 169 लोगों की मौत सड़क दुर्घटनाओं में हुई है.

Himachal Monsoon Season Report
हिमाचल में मानसून का कहर! (@DepartmentofRevenue)

हिमाचल में 67 सड़कें अभी बंद

राज्य आपातकालीन परिचालन केंद्र की रिपोर्ट के अनुसार, प्रदेश में अभी भी 67 सड़कें बंद पड़ी हैं. सबसे अधिक मंडी जिला प्रभावित है. मंडी जिले में अभी भी 33 सड़कें बंद हैं. इसके बाद कुल्लू जिले में 11 सड़कें बंद हैं. कांगड़ा जिले में 10, सिरमौर जिले में 6, ऊना जिले में 3, शिमला जिले में 2 लाहौल स्पीति और सोलन जिले में एक-एक सड़क बंद है. बिलासपुर, चंबा, हमीरपुर और किन्नौर जिले में एक भी सड़क बाधित नहीं है. इसके अलावा प्रदेश में 2 बिजली ट्रांसफॉर्मर ठप हैं और 2 पेयजल योजनाएं भी बाधित हैं.

Himachal Monsoon Season Report
हिमाचल में मानसून सीजन में नुकसान (@DepartmentofRevenue)

हिमाचल में मौसम का पूर्वानुमान

मौसम विभाग के अनुसार, 8, 9 और 10 सितंबर को अलग-अलग स्थानों पर हल्की बारिश होने की संभावना है. वहीं, 11 और 12 सितंबर को बारिश का दायरा बढ़कर कुछ स्थानों तक पहुंच सकता है. 13 सितंबर को प्रदेश के कई हिस्सों में हल्की से मध्यम बारिश की संभावना है, जबकि कुछ क्षेत्रों में भी बारिश हो सकती है.

तेज हवाओं का भी रहेगा असर

मौसम विभाग ने 30 से 40 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से तेज हवाएं चलने की भी संभावना जताई है. ये हवाएं विशेषकर निचले और मध्य पर्वतीय क्षेत्रों में अलग-अलग स्थानों पर 7, 11, 12 और 13 सितंबर को चल सकती हैं. वहीं, मौसम विभाग ने इन दिनों के लिए कोई अलग से गंभीर मौसम की चेतावनी जारी नहीं की है.

Himachal Weather Update
11 सितंबर तक हल्की बारिश की संभावना (@MeteorologicalCentreShimla)

8 से 10 सितंबर तक कुछ क्षेत्रों में मौसम रहेगा शुष्क

मौसम विभाग के अनुसार, प्रदेश के कुछ क्षेत्रों में 8 से 10 सितंबर तक मौसम शुष्क रहने की भी संभावना है. इसके बाद 11 से 13 सितंबर के बीच अलग-अलग स्थानों पर हल्की बारिश होने के आसार हैं. ऐसे में प्रदेश में मानसून की गतिविधियां अगले सप्ताह के दौरान हल्की से मध्यम रहने के आसार हैं. जिससे लोगों को भारी बारिश से राहत मिल सकती है. खासकर उन स्थानों पर जहां पर लगातार हुई बारिश ने भारी तबाही मचाई है.

25 सितंबर के आसपास हिमाचल से मानसून की विदाई!

मौसम विज्ञान केंद्र शिमला के अनुसार, प्रदेश में फिलहाल मानसून की सक्रियता में कमी आई है, बावजूद इसके प्रदेश के कुछ क्षेत्रों में लैंडस्लाइड और सड़कें बंद होने का खतरा अभी भी बरकरार है. हिमाचल से मानसून की विदाई करीब 25 सितंबर के आसपास संभावित है. ऐसे में तब तक प्रदेशवासियों को बारिश से जुड़ी परेशानियों का सामना करना पड़ सकता है. प्रशासन ने लोगों से मौसम को देखते हुए सतर्क रहने और सावधानी बरतने को कहा है.

ये भी पढ़ें: लाहौल की घेपन झील का सर्वे शुरू, 13 सितंबर तक मौके पर रहेगी विशेषज्ञों की टीम, जल्द लगेगा अर्ली वार्निंग सिस्टम

ये भी पढ़ें: सेब के पेड़ के नीचे क्यों बनाए जाते हैं तौलिए, बगीचे में किन प्रोसेस से होकर थाली में पहुंचता है एप्पल, जानें कितनी बार होता है स्प्रे

TAGGED:

HIMACHAL WEATHER UPDATE
HIMACHAL DISASTER
ROADS BLOCKED
RAIN ALERT
MONSOON SEASON REPORT

Quick Links / Policies

संपादक की पसंद

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.