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हिमाचल में मौसम को लेकर बड़ा अपडेट, मानसून की विदाई का काउंटडाउन शुरू

हिमाचल वेदर अपडेट ( ETV Bharat )

शिमला: हिमाचल प्रदेश में लंबे इंतजार के बाद अब मानसून की विदाई का काउंटडाउन शुरू हो गया है. सितंबर के आखिरी दिनों में मौसम के बदले मिजाज के बीच प्रदेश से दक्षिण-पश्चिम मानसून के लौटने के लिए परिस्थितियां अनुकूल बन गई हैं. मौसम विभाग के अनुसार अगले दो से तीन दिनों के दौरान हिमाचल से मानसून की विदाई की स्थिति बन सकती है. यानी अब प्रदेश में मानसून का दौर अपने अंतिम पड़ाव पर पहुंच चुका है और जल्द ही आसमान से बरसने वाले मानसूनी बादलों का सिलसिला थमने वाला है.

मानसून की विदाई इस बार प्रदेश में सामान्य से कम बारिश के आंकड़े के साथ होगी. पूरे मानसून सीजन में अब तक हिमाचल में 652.6 मिलीमीटर बारिश दर्ज की गई है, जबकि सामान्य तौर पर इस अवधि में 733.4 मिलीमीटर बारिश होती है. इस तरह प्रदेश में मानसून सीजन के दौरान अब तक बारिश सामान्य से 11 फीसदी कम रही है. मानसून के अंतिम दिनों में हुई बारिश ने कमी के आंकड़े को कुछ हद तक जरूर कम किया है, लेकिन इसके बावजूद सीजन सामान्य बारिश के आंकड़े से पीछे ही है. सितंबर के अंतिम सप्ताह में मौसम ने अचानक करवट बदली और प्रदेश के कई हिस्सों में बारिश का दौर देखने को मिला. इससे बारिश की कमी के आंकड़े में भी तेजी से बदलाव आया. हालांकि अब मानसून की विदाई के लिए परिस्थितियां अनुकूल होने लगी हैं. ऐसे में अगले दो-तीन दिनों में दक्षिण-पश्चिम मानसून के प्रदेश से वापस लौटने की प्रक्रिया शुरू होने की संभावना है. यानी जिस मानसून का इंतजार पहाड़ों में लंबे समय तक किया गया, अब उसी मानसून की विदाई का इंतजार शुरू हो गया है. मानसून की विदाई के बाद प्रदेश में मौसम का मिजाज धीरे-धीरे साफ और शुष्क होने की ओर बढ़ेगा. 11 फीसदी कम बारिश के साथ विदाई