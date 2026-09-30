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हिमाचल में मौसम को लेकर बड़ा अपडेट, मानसून की विदाई का काउंटडाउन शुरू

हिमाचल प्रदेश से अगले दो से तीन दिनों में मानसून के विदा होने की संभावना है.

हिमाचल वेदर अपडेट
हिमाचल वेदर अपडेट (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Himachal Pradesh Team

Published : September 30, 2026 at 9:54 PM IST

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शिमला: हिमाचल प्रदेश में लंबे इंतजार के बाद अब मानसून की विदाई का काउंटडाउन शुरू हो गया है. सितंबर के आखिरी दिनों में मौसम के बदले मिजाज के बीच प्रदेश से दक्षिण-पश्चिम मानसून के लौटने के लिए परिस्थितियां अनुकूल बन गई हैं. मौसम विभाग के अनुसार अगले दो से तीन दिनों के दौरान हिमाचल से मानसून की विदाई की स्थिति बन सकती है. यानी अब प्रदेश में मानसून का दौर अपने अंतिम पड़ाव पर पहुंच चुका है और जल्द ही आसमान से बरसने वाले मानसूनी बादलों का सिलसिला थमने वाला है.

मानसून की विदाई इस बार प्रदेश में सामान्य से कम बारिश के आंकड़े के साथ होगी. पूरे मानसून सीजन में अब तक हिमाचल में 652.6 मिलीमीटर बारिश दर्ज की गई है, जबकि सामान्य तौर पर इस अवधि में 733.4 मिलीमीटर बारिश होती है. इस तरह प्रदेश में मानसून सीजन के दौरान अब तक बारिश सामान्य से 11 फीसदी कम रही है.

मानसून के अंतिम दिनों में हुई बारिश ने कमी के आंकड़े को कुछ हद तक जरूर कम किया है, लेकिन इसके बावजूद सीजन सामान्य बारिश के आंकड़े से पीछे ही है. सितंबर के अंतिम सप्ताह में मौसम ने अचानक करवट बदली और प्रदेश के कई हिस्सों में बारिश का दौर देखने को मिला. इससे बारिश की कमी के आंकड़े में भी तेजी से बदलाव आया.

हालांकि अब मानसून की विदाई के लिए परिस्थितियां अनुकूल होने लगी हैं. ऐसे में अगले दो-तीन दिनों में दक्षिण-पश्चिम मानसून के प्रदेश से वापस लौटने की प्रक्रिया शुरू होने की संभावना है. यानी जिस मानसून का इंतजार पहाड़ों में लंबे समय तक किया गया, अब उसी मानसून की विदाई का इंतजार शुरू हो गया है. मानसून की विदाई के बाद प्रदेश में मौसम का मिजाज धीरे-धीरे साफ और शुष्क होने की ओर बढ़ेगा.

11 फीसदी कम बारिश के साथ विदाई

हिमाचल में इस बार मानसून सीजन के दौरान अब तक 652.6 मिलीमीटर बारिश दर्ज की गई है. इसके मुकाबले सामान्य बारिश का आंकड़ा 733.4 मिलीमीटर है. इस लिहाज से प्रदेश में अब तक सामान्य से 80.8 मिलीमीटर कम बारिश हुई है. बारिश की कुल कमी 11 फीसदी के आसपास है.

हालांकि, प्रदेश में बारिश का वितरण एक समान नहीं रहा. कुछ क्षेत्रों में मानसून के दौरान सामान्य से अधिक बारिश दर्ज हुई, जबकि कई इलाकों में बारिश सामान्य से कम रही. इसी असमान वितरण के कारण प्रदेश के अलग-अलग हिस्सों में मानसून का असर भी अलग-अलग देखने को मिला.

अब विदाई की ओर मानसून

मौसम विभाग के मुताबिक दक्षिण-पश्चिम मानसून की हिमाचल प्रदेश से वापसी के लिए परिस्थितियां अनुकूल हो रही हैं. अगले दो से तीन दिनों में मानसून के प्रदेश से विदा होने की संभावना है. इसके बाद बारिश की गतिविधियों में कमी आने के साथ मौसम में धीरे-धीरे बदलाव देखने को मिलेगा. मानसून की विदाई के साथ ही प्रदेश में अब मौसम अगले चरण की ओर बढ़ेगा.

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