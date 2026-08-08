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हिमाचल में 14 दिन ऐसा रहेगा मौसम, कहीं सामान्य से कम बारिश तो कहीं जमकर बरसेंगे बादल

हिमाचल में 10-11 अगस्त को बारिश का ऑरेंज अलर्ट है, जबकि अगले दो हफ्तों में बारिश का वितरण असमान रहेगा.

अगस्त माह के दूसरे सप्ताह में बदल सकती है तस्वीर
अगस्त माह के दूसरे सप्ताह में बदल सकती है तस्वीर (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Himachal Pradesh Team

Published : August 8, 2026 at 8:26 AM IST

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Updated : August 8, 2026 at 11:54 AM IST

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शिमला: हिमाचल प्रदेश में मानसून अभी थमा नहीं है, लेकिन आने वाले दो सप्ताह का मौसम एक दिलचस्प तस्वीर पेश कर सकता है. एक तरफ 10 और 11 अगस्त को प्रदेश के कई हिस्सों में भारी से बहुत भारी बारिश का ऑरेंज अलर्ट है. वहीं, 7 से 20 अगस्त तक के विस्तारित पूर्वानुमान में प्रदेश के बड़े हिस्से में बारिश सामान्य से नीचे रहने के संकेत है. यानी आसमान पर बादल छाए रहेंगे, बारिश भी होगी, लेकिन हर जगह बरसात का मिजाज एक जैसा नहीं रहने वाला है.

भारत मौसम विज्ञान विभाग की 6 अगस्त को जारी विस्तारित रेंज मौसम पूर्वानुमान के मुताबिक 7 से 13 अगस्त के दौरान प्रदेश के अधिकांश हिस्सों में हल्की से मध्यम बारिश होने की संभावना है. 8 और 9 अगस्त को कई स्थानों पर हल्की से मध्यम बारिश के साथ कुछ जगहों पर भारी बारिश हो सकती है. इसके बाद 10, 11 और 12 अगस्त को भी अधिकांश स्थानों पर हल्की से मध्यम बारिश और कुछ अलग-अलग स्थानों पर भारी बारिश का अनुमान है. हालांकि चंबा के कुछ हिस्सों में बारिश सामान्य और लाहौल-स्पीति के कुछ क्षेत्रों में सामान्य से अधिक रह सकती है.

दूसरे सप्ताह में बदलेगी बारिश की तस्वीर

मौसम विभाग के मुताबिक 14 से 20 अगस्त के दूसरे सप्ताह में भी प्रदेश के कई हिस्सों में हल्की से मध्यम बारिश जारी रहने की संभावना है. सप्ताह के कुछ दिनों में मध्य पर्वतीय क्षेत्रों और उनसे सटे निचले पहाड़ी और मैदानी क्षेत्रों में अलग-अलग स्थानों पर भारी बारिश हो सकती है. इस सप्ताह चंबा, कांगड़ा, ऊना और हमीरपुर के कई हिस्सों में बारिश सामान्य से कम या सामान्य रह सकती है. किन्नौर और लाहौल-स्पीति के कुछ हिस्सों में सामान्य बारिश का अनुमान है, जबकि सोलन और शिमला के कुछ क्षेत्रों में बारिश सामान्य से काफी कम रहने का संकेत दिया गया है. यानी अगस्त के अगले 14 दिन हिमाचल में एक ही समय पर कहीं तेज बारिश और कहीं बारिश की कमी देखने को मिल सकती है.

10 से 12 अगस्त तक अधिकांश स्थानों पर मध्यम से हल्की बारिश पूर्वानुमान
10 से 12 अगस्त तक अधिकांश स्थानों पर मध्यम से हल्की बारिश पूर्वानुमान (ETV Bharat)

क्या बदल रहा है मानसून का मिजाज

इस पूरे मौसम पैटर्न को वैश्विक स्तर पर विकसित हो रहे अलनीनो से जोड़कर भी देखा जा रहा है. हालांकि यह कहना सही नहीं होगा कि हिमाचल में अगले दो सप्ताह तक बारिश में कमी केवल अलनीनो की वजह से है. अलनीनो बड़े पैमाने पर मानसून के व्यवहार को प्रभावित करने वाला प्रमुख महासागरीय वायुमंडलीय कारक है, जबकि किसी खास सप्ताह की बारिश पर स्थानीय मौसम प्रणालियों, पश्चिमी विक्षोभ, मानसूनी ट्रफ, निम्न दबाव क्षेत्रों और अन्य मौसमी परिस्थितियों का भी असर पड़ता है, लेकिन मौजूदा वैश्विक पूर्वानुमानों में 2026 के दौरान अलनीनो के मजबूत होने का संकेत दिया गया है. विश्व मौसम संगठन ने जुलाई से सितंबर 2026 के पूर्वानुमान में भी अलनीनो के तेजी से मजबूत होने की संभावना जताई है.

हिमाचल में अलनीनो का असर कैसे दिख सकता है

अलनीनो का मतलब यह नहीं है कि हिमाचल में बारिश पूरी तरह गायब हो जाएगी. इसका प्रभाव मानसून की समग्र सक्रियता, बारिश के वितरण और लंबे समय के पैटर्न पर पड़ सकता है. यही वजह है कि एक तरफ कुछ दिनों में भारी बारिश की घटनाएं हो सकती हैं, जबकि पूरे सप्ताह या पखवाड़े का औसत बारिश सामान्य से कम रह सकता है। प्रदेश 7 से 13 अगस्त के दौरान अधिकांश हिस्सों में बारिश का अनुमान है, लेकिन कई क्षेत्रों में यह सामान्य से कम रह सकती है. इसके बाद 14 से 20 अगस्त के बीच भी बारिश जारी रहने की संभावना है, मगर जिलावार तस्वीर काफी अलग होगी.

24 घंटे में सामान्य से 72 फीसदी अधिक बारिश

अगस्त के पहले सप्ताह में मानसून की सुस्ती साफ नजर आ रही थी, लेकिन एक ही दिन में बदले मौसम के मिजाज ने पूरे आंकड़े की तस्वीर बदल दी. 24 घंटे तक बादल ऐसे बरसे कि अगस्त की बारिश का घाटा देखते ही देखते काफी कम हो गया. मौसम विभाग के आंकड़े बताते हैं कि 7 अगस्त सुबह 8:30 बजे तक बीते 24 घंटों में प्रदेश में सामान्य से 72 फीसदी अधिक बारिश रिकॉर्ड की गई. इस दौरान 17.3 मिलीमीटर बारिश हुई, जबकि सामान्य बारिश 10.1 मिलीमीटर होनी चाहिए थी. यानी अगस्त के पहले सप्ताह में जहां बारिश का आंकड़ा सामान्य से लगातार नीचे जा रहा था, वहीं पिछले 24 घंटों की जोरदार बारिश ने मानसून के आंकड़ों को अचानक ऊपर खींच दिया. 6 अगस्त तक इस महीने में बारिश सामान्य से 19 फीसदी कम थी, लेकिन अगले ही दिन हुई सामान्य से 72 फीसदी अधिक बारिश ने इस कमी को घटाकर महज 6 फीसदी तक ला दिया.

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Last Updated : August 8, 2026 at 11:54 AM IST

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