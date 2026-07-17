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हिमाचल पांच दिन झमाझम बरसेगा आसमान, कल से एक्टिव होगा मानसून, 20 से 22 जुलाई सबसे भारी

मौसम विभाग ने कई जिलों के लिए येलो और ऑरेंज अलर्ट जारी करते हुए लोगों, पर्यटकों और प्रशासन से विशेष सतर्कता बरतने की अपील की है. ऐसे में आने वाले पांच दिन प्रदेश के लिए मौसम की कड़ी परीक्षा साबित हो सकती है. मौसम विभाग के मुताबिक 18 से 23 जुलाई तक पूरे प्रदेश में मानसून सक्रिय रहेगा. मध्य पर्वतीय क्षेत्रों और उनसे सटे निचले पर्वतीय व मैदानी इलाकों में भारी से बहुत भारी बारिश होने की संभावना है. वहीं, ऊंचाई वाले क्षेत्रों में भी कई स्थानों पर हल्की से मध्यम वर्षा का पूर्वानुमान है. लगातार बारिश के चलते संवेदनशील इलाकों में भूस्खलन और अचानक बाढ़ का खतरा भी बढ़ सकता है.

शिमला: पिछले कई दिनों से धूप और छिटपुट बारिश के बीच राहत महसूस कर रहे हिमाचल के लोगों के लिए मौसम को लेकर बड़ा अपडेट है. प्रदेश में 18 जुलाई से मानसून दोबारा पूरी रफ्तार पकड़ने जा रहा है. इस दौरान कई जिलों में भारी से बहुत भारी वर्षा होने का अलर्ट जारी किया गया है. प्रदेश में 20 से 22 जुलाई के बीच मानसून सबसे अधिक सक्रिय रहने का अनुमान है, जिससे पहाड़ी क्षेत्रों में भूस्खलन, फ्लैश फ्लड, सड़कें बंद होने, नदियों-नालों के उफान पर आने और जनजीवन के व्यापक रूप से प्रभावित होने का खतरा बढ़ सकता है.

18 जुलाई को मंडी-कांगड़ा में येलो अलर्ट

हिमाचल प्रदेश में 18 जुलाई को मंडी और कांगड़ा के एक-दो स्थानों पर भारी बारिश, कुल्लू, शिमला और सिरमौर में एक या दो स्थानों पर मध्यम से भारी बारिश का येलो अलर्ट जारी किया गया है.

19 जुलाई को कई जिलों में ऑरेंज अलर्ट

प्रदेश में 19 जुलाई को चंबा, शिमला, मंडी और कांगड़ा में एक दो स्थानों पर भारी से बहुत भारी बारिश का ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया है. इसी तरह से हमीरपुर और सिरमौर में एक से स्थानों पर भारी बारिश और सोलन, ऊना, बिलासपुर और कुल्लू में मध्यम से भारी वर्षा होने का येलो अलर्ट है. लाहौल-स्पीति में भी मध्यम बारिश की संभावना जताई गई है.

आगामी चार दिनों के जिलावार मौसम की चेतावनी (@MeteorologicalCentreShimla)

20 जुलाई, सबसे ज्यादा असर के आसार

प्रदेश में 20 जुलाई को चंबा, कुल्लू, शिमला, मंडी और कांगड़ा में भारी से बहुत भारी बारिश का ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया है. इसके अलावा हमीरपुर और सिरमौर में भारी बारिश का और सोलन, ऊना, बिलासपुर, किन्नौर और लाहौल-स्पीति में भी मध्यम से भारी बारिश की संभावना के चलते येलो अलर्ट जारी किया गया है.

21 से 23 जुलाई लगातार बरसेंगे बादल

प्रदेश में 21 से 23 जुलाई के दौरान मध्य पर्वतीय क्षेत्रों में एक या दो स्थानों पर भारी से बहुत भारी बारिश का ऑरेंज अलर्ट जारी रहेगा. निचले पर्वतीय और मैदानी इलाकों में भारी बारिश को लेकर येलो अलर्ट रहेगा, जबकि ऊंचाई वाले क्षेत्रों में मध्यम बारिश का पूर्वानुमान है. मौसम विभाग ने लोगों से अपील की है कि खराब मौसम के दौरान नदी-नालों के किनारे जाने से बचें, अनावश्यक यात्रा न करें और प्रशासन द्वारा जारी एडवाइजरी का पालन करें. लगातार बारिश की स्थिति को देखते हुए संबंधित विभागों को भी अलर्ट मोड पर रहने के निर्देश दिए गए हैं, ताकि किसी भी आपात स्थिति से समय रहते प्रभावी ढंग से निपटा जा सके.

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