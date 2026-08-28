ETV Bharat / state

हिमाचल में इस दिन से मानसून फिर होगा सक्रिय, इन जिलों के लिए मौसम विभाग ने जारी किया येलो अलर्ट

हिमाचल में मानसून फिर होगा सक्रिय ( ETV Bharat )

शिमला: हिमाचल प्रदेश में पिछले कुछ दिनों की राहत के बाद मानसून एक बार फिर रफ्तार पकड़ेगा. पिछले एक सप्ताह से मानसून की गतिविधियां कमजोर पड़ने के साथ ही कम बारिश हुई थी. मौसम विभाग के अनुसार एक बार फिर से मानसून सक्रिय होगा इसके चलते बारिश का दौर एक बार फिर लौटने की संभावना है. मौसम विज्ञान केंद्र शिमला के अनुसार, 30 अगस्त की शाम से प्रदेश में मानसून सक्रिय होगा. मानसून की ये सक्रियता 3 सितंबर तक रहेगी. इस दौरान 1 सितंबर को चंबा, कांगड़ा, मंडी, सोलन, बिलासपुर और सिरमौर जैसे छह प्रमुख जिलों में भारी बारिश का येलो अलर्ट जारी किया गया है. मौसम विभाग ने अगले चार दिनों तक नदियों और स्थानीय नदी-नालों के जलस्तर में बढ़ोतरी और दृश्यता कम होने की आशंका जताई है. हिमाचल में मानसून फिर होगा सक्रिय (ETV Bharat) कब कैसा रहेगा मौसम वहीं, राजधानी शिमला में शुक्रवार को दिन भर बादलों की लुका छुप्पी जारी रही. मौसम वैज्ञानिक संदीप शर्मा के ने कहा कि 28 और 29 अगस्त को मध्यवर्ती जिलों में दोपहर या शाम के समय केवल 1-2 घंटे के लिए ही बारिश का दौर देखने को मिलेगा. इसके बाद 30 अगस्त की देर शाम से मानसून एक बार फिर सक्रिय होगा, जिसका असर 3 सितंबर तक रहेगा. इस दौरान मैदानी और मध्यवर्ती क्षेत्रों में हल्की से मध्यम बारिश होगी. बीते 24 घंटों के दौरान सिरमौर, कांगड़ा, बिलासपुर और ऊना के कई हिस्सों में हल्की से मध्यम बारिश दर्ज की गई है. इसमें सबसे अधिक 50 एमएम, सिरमौर के नाहन में, जबकि कांगड़ा और बिलासपुर में लगभग 35 एमएम बारिश हुई है. बारिश से मिलेगी ठंडक