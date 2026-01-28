ETV Bharat / state

बर्फ की मोटी चादर में लिपटी सराज घाटी, कई सड़क मार्ग बंद, बिजली-पानी की आपूर्ति भी ठप

हिमाचल में हुई भारी बर्फबारी से सराज घाटी में भी जनजीवन अस्त-व्यस्त हो गया है.

सराज में भारी बर्फबारी के बाद का नजारा
सराज: हिमाचल में 23 जनवरी को साल की पहली अच्छी बर्फबारी हुई और उसके पांच दिन बाद दूसरी बार 27 जनवरी को बर्फबारी हुई. जिससे जनजीवन अस्त-व्यस्त हो गया है. प्रदेश भर में कई सड़कें आवाजाही के लिए पूरी तरह से बाधित हो गई हैं. वहीं, बात करें मंडी जिले के सराज की तो पूरी घाटी भारी बर्फबारी के बाद चांदी सी चमक रही है, क्योंकि पूरी घाटी ने ही बर्फ की मोटी चादर लपेट रखी है. हालांकि सराज में अधिकांश सड़क मार्ग बंद हो गए हैं और जनजीवन पूरी तरह से प्रभावित हो गया है, लेकिन बर्फ से ढकी घाटी का नजारा किसी 'जन्नत' से कम नजर नहीं आ रहा है.

बर्फबारी के साथ आई दिक्कतें

मंडी जिले के सराज में इस बार हुई रिकॉर्ड तोड़ बर्फबारी से ऊंचाई वाले इलाकों में रहने वाले लोगों की दिक्कतें बढ़ गई हैं. समूचे सराज में बिजली, पेयजल, यातायात प्रभावित हुआ है. सराज क्षेत्र की सभी सड़कें बर्फबारी के कारण बंद है. सराज के शिकारी देवी, कमरुनाग, तुंगासीगढ़, नारायणगढ़, जंजैहली, छतरी, मगरुगला, गाड़ागुशैणी, शैटाधार, देवीदहढ़, थुनाग जंजैहली थुनाग बगलियारा और अन्य ऊंचाई वाले इलाके बर्फ से पूरी तरह से लद गए हैं. कई गांवों में बिजली गुल होने से लोगों को दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है. जिससे उनके रोजमर्रा के काम भी प्रभावित हो रहे हैं.

"पिछले दिनों हुई बर्फबारी के कारण कई ट्रांसफर बंद हो गए थे. मंगलवार को 18 ट्रांसफार्मर को छोड़कर सभी चला दिए गए थे, लेकिन मंगलवार देर रात तक हुई भारी बर्फबारी के चलते सराज उपमंडल जंजैहली के सभी 212 ट्रांसफार्मर बंद हो गए हैं. आज बुधवार को धूप निकलने पर बिजली बोर्ड के कर्मचारी बर्फबारी के कारण टूटी तारों को ठीक करने में जुट गए हैं. जिसमें लोग भी उनका साथ दे रहे हैं." - रविंद्र कुमार, एसडीओ, बिजली बोर्ड सराज

बर्फबारी से चांदी सी चमकी सराज घाटी

ठंड में घरों से निकलना हुआ मुश्किल

वहीं, पहाड़ों पर लोगों को हाड़ कंपा देने वाली ठंड का सामना करना पड़ रहा है. लोग ठंड से बचने के लिए हीटर और आग का सहारा ले रहे हैं. अधिक ऊंचाई वाले क्षेत्रों में तो बर्फबारी के चलते लोगों का घरों से निकलना भी मुश्किल हो गया है. बर्फबारी होने से पूरा क्षेत्र शीतलहर की चपेट में है. जिससे लोग घर पर दुबक कर बैठने को मजबूर हो गए हैं. इससे लोग अपने रोजमर्रा के काम भी नहीं कर पा रहे हैं. कई जगहों पर पानी की पाइपों में पानी जम गया है, जिससे लोगों को पीने के पानी की भी दिक्कत आ रही है.

सराज स्थित नेता प्रतिपक्ष जयराम ठाकुर का घर

अभी नहीं हुआ मौसम साफ, पर्यटकों से अपील

एसडीएम थुनाग संजीत शर्मा ने कहा कि मौसम विभाग के मुताबिक अभी मौसम खराब बना रहेगा. सराज के ऊंचाई वाले क्षेत्रों के साथ-साथ यहां के सभी धार्मिक स्थलों में भी पिछले दो दिनों से जमकर बर्फबारी हुई है. सराज प्रशासन ने पिछले नवंबर महीने में ही माता शिकारी देवी मंदिर के कपाट बंद कर दिए थे और लोगों से अपील की थी कि वे ऊंचाई वाले क्षेत्रों में न जाएं. प्रदेश में अभी हुई बर्फबारी से माता शिकारी देवी की पहाड़ी पूरी तरह से बर्फ की मोटी सफेद चादर से ढक गई है. मौसम विभाग ने अभी भी प्रदेश में ऊंचाई वाले इलाकों में बर्फबारी होने की संभावना जताई है. जिससे घाटी में बर्फबारी होने के आसार बने हुए हैं. ऐसे में जरा सी लापरवाही घातक सिद्ध हो सकती है. उन्होंने कहा कि बर्फबारी से होने वाली समस्याओं से निपटने के लिए संबंधित विभागों को अलर्ट रहने के आदेश दे दिए गए हैं. वहीं, उन्होंने पर्यटकों से भी अपील की है कि बर्फ की चाहत में अपनी जान जोखिम में न डालें. ऊंचाई वाले इलाकों की ओर बिल्कुल न जाएं. बीते दिनों भी रात भर ऐसे ही पर्यटकों को रात भर रेस्क्यू करना पड़ा था.

बर्फबारी के बाद का खूबसूरत नजारा

बर्फबारी के कारण ये सड़क मार्ग अवरुद्ध

बर्फबारी के कारण सराज में कई सड़क मार्ग प्रभावित हुए हैं. सराज को जिला मुख्यालय से जोड़ने वाला सड़क मार्ग, जंजैहली-मंडी के साथ-साथ लंबाथाच-शिल्हिबागी, गाड़ागुशैणी-टपनाली, टपनाली-घाट, मींच-देयोगी, बासन-सोमगाड़, नारायण गलु-डिडर, थाची-डिडर, नारायण गलु-शैटाधार, थाटा-समलवास, टिक्की-शैटाधार, बाउंचरी-कांडा, महुधार-नलवागी, छतरी-गाड़ागुशैणी, छतरी-जंजैहली वाया लस्सी, छतरी-मगरुगला, जंजैहली-बखरोट- रायगढ़, बाली-थाची, बुंग-रेशन, थाची-बिजेहर, कोट-जैंसला, जंजैहली-शिकारी देवी सड़क आवाजाही के लिए पूरी तरह बंद हैं. जिसके कारण इन रूटों पर अभी बसें नहीं चल रही हैं. सराची रूट की तीनों बसों में से एक भी बस नहीं चल पाई है.

सेब बागवानों के लिए संजीवनी साबित हुई बर्फबारी

सेब बागानों के लिए संजीवनी

सराज में लंबे अंतराल के बाद इस बार जमकर बर्फबारी हुई है, जो कि बागवानों और सेब बगीचों के लिए किसी संजीवनी से कम नहीं है. अब भारी बर्फबारी के कारण सेब बगीचों में लंबे समय तक नमी बनी रहेगी. जिससे सेब की पैदावार में बढ़ोतरी होगी. जिला मंडी में सराज घाटी सेब उत्पादन के लिए सबसे प्रसिद्ध है. जिले के तहत जंजैहली घाटी एप्पल वेली, बगस्याड़ मिडिल बेल्ट और भाटकीधार क्षेत्र के सेब प्रदेश ही नहीं, बल्कि पूरे देश में प्रसिद्ध हैं. इन क्षेत्रों में हर साल हजारों टन के हिसाब से सेब की पैदावार होती है और यहां का सेब देश की विभिन्न मंडियों में पहुंचता है.

सराज के बागवान सतीश ठाकुर, शिव दयाल और नारायण साईं का कहना है कि "काफी लंबे समय बाद इस बार अच्छी बर्फबारी देखने को मिली है. जिससे सेब उत्पादन एवं अन्य फसलों के उत्पादन में वृद्धि होने की किसानों में आस जगी है."

बर्फबारी के बाद सराज घाटी का नजारा

हालांकि पिछले कुछ सालों से सेब बागानों के लिए अनुकूल मौसम नही होने के कारण सेब उत्पादन में गिरावट देखने को मिल रही थी. ऐसे में इस बार भारी बर्फबारी होने से किसानों-बागवानों के चेहरों पर मुस्कान लौट आई है. बर्फबारी होने से इस बार घाटी में सेब के साथ-साथ अन्य फसलों के उत्पादन में बढ़ोतरी की उम्मीद है.

"खेती के लिए बर्फबारी बहुत उपयोगी है. इस बार बहुत अच्छी बर्फबारी हुई है, जो कि सेब की फसल के लिए संजीवनी का काम करेगी. इससे बीते सालों की तुलना में इस बार सेब का अधिक उत्पादन होगा. सेब के साथ-साथ ये बर्फबारी अन्य सभी तरह की फसलों का भी अच्छा उत्पादन देखने को मिलेगा. अच्छी बर्फबारी होने से जमीन में ज्यादा समय तक नमी बनी रहेगी और सेब के उत्पादन के लिए जरूरी न्यूनतम तापमान भी बना रहेगा. जिससे फसल की पैदावार ज्यादा होगी." - संजय कुमार, एसएमएस, सराज

