हिमाचल में बारिश का असर जारी, 3 डिग्री तक तापमान गिरने की संभावना, जानें कैसा रहेगा आने वाले दिनों में मौसम
हिमाचल में मानसून के चलते 55 सड़कें बंद और कई पेयजल योजनाएं प्रभावित हैं. आने वाले दिनों में अधिकतम और न्यूनतम तापमान गिर सकता है.
By ETV Bharat Himachal Pradesh Team
Published : September 15, 2026 at 7:26 AM IST
शिमला: हिमाचल प्रदेश में मानसून की विदाई से पहले मौसम का असर सार्वजनिक सेवाओं पर अभी भी बना हुआ है. बारिश और भूस्खलन के कारण प्रदेश के कई हिस्सों में सड़क संपर्क प्रभावित हुआ है, जबकि बिजली और पेयजल आपूर्ति पर भी असर पड़ा है. राज्य आपातकालीन संचालन केंद्र (SEOC) की ओर से 14 सितंबर शाम पांच बजे जारी रिपोर्ट के मुताबिक, प्रदेश में 55 सड़कें यातायात के लिए अवरुद्ध थीं. इसके अलावा 7 डिस्ट्रीब्यूशन ट्रांसफार्मर (DTR) बाधित होने से बिजली आपूर्ति प्रभावित हुई, जबकि शिमला जिले में 19 पेयजल आपूर्ति योजनाएं भी बंद रहीं.
मौसम विभाग शिमला के अनुसार 15 से 17 सितंबर 2026 के बीच राज्य में कुछ जगहों पर हल्की से मध्यम बारिश होने की संभावना है. सिरमौर, ऊना में आज और कल मध्यम बारिश के आसार है. इसके अलावा सभी जिलों में अलग अलग स्थानों पर हल्की से मध्यम बारिश की संभावना है. इसके साथ ही अगले 2-3 दिनों में राज्य के कई हिस्सों में न्यूनतम तापमान धीरे-धीरे 2-3℃ तक गिर सकता है. अगले 24 घंटों के दौरान राज्य के कई हिस्सों में अधिकतम तापमान में कोई बड़ा बदलाव होने की संभावना नहीं है. इसके बाद, अगले 2-3 दिनों में राज्य के कई हिस्सों में अधिकतम तापमान धीरे-धीरे 2-3℃ तक गिर सकता है. तापमान गिरने से पहाड़ी इलाकों में ठंड दस्तक दे सकती है.
55 सड़कें अभी भी बंद
SEOC की रिपोर्ट में पिछले 24 घंटों के दौरान सार्वजनिक उपयोगिताओं की स्थिति में उतार-चढ़ाव सामने आया है. 14 सितंबर की सुबह प्रदेश में 75 सड़कें बंद थीं और 65 ट्रांसफार्मर बाधित थे. दोपहर तक सड़कें बंद होने का आंकड़ा 75 पर ही रहा, जबकि बाधित ट्रांसफार्मर की संख्या बढ़कर 107 हो गई. शाम तक स्थिति में कुछ सुधार हुआ और बंद सड़कों की संख्या घटकर 55 रह गई, वहीं बाधित DTR की संख्या भी घटकर 7 रह गई. पेयजल आपूर्ति की स्थिति में हालांकि शाम तक कोई बदलाव नहीं हुआ. प्रदेश में 19 वाटर सप्लाई स्कीमें प्रभावित रहीं और ये सभी मामले शिमला जिले से संबंधित बताए गए हैं.
मंडी में सबसे ज्यादा सड़कें बंद
शाम पांच बजे तक जिलेवार स्थिति देखें तो मंडी जिला सड़क अवरोध के मामले में सबसे आगे रहा. यहां कुल 24 सड़कें बंद थीं. इसके बाद कुल्लू में 12 और कांगड़ा में 10 सड़कें बंद रहीं. वहीं, शिमला में 3, ऊना में 3, सिरमौर में 2 और लाहौल-स्पीति में 1 सड़क बंद रही. बिलासपुर, चंबा, हमीरपुर, किन्नौर और सोलन में शाम की रिपोर्ट के अनुसार कोई सड़क बंद नहीं थी.
चंबा, कुल्लू और शिमला में बिजली व्यवस्था प्रभावित
बिजली आपूर्ति पर भी मौसम का असर देखने को मिला. शाम की रिपोर्ट के अनुसार चंबा में 3, कुल्लू में 2 और शिमला में 2 DTR बाधित थे. हालांकि दोपहर की रिपोर्ट में प्रदेशभर में बाधित DTR की संख्या 107 तक पहुंच गई थी, लेकिन शाम तक इसमें बड़ी गिरावट दर्ज की गई.
ये भी पढ़ें: इस साल 'सुपर फूड' सीबकथॉर्न की फसल हुई कम, ग्रामीणों ने की घाटी में प्रोसेसिंग प्लांट खोलने की मांग