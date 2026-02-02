ETV Bharat / state

मनाली में ओढ़ी बर्फ की चादर, सैंज में बारिश का कहर, कुल्लू में 77 सड़कें बंद, जानें कैसा रहेगा मौसम?

सैंज में भारी बारिश से 6 सड़कें हुई बंद. कुल्लू जिले में अभी भी 77 सड़कें और 87 बिजली ट्रांसफार्मर ठप.

Snowfall in Manali
मनाली में हुई 2 इंच ताजा बर्फबारी (ETV Bharat)
author img

By ETV Bharat Himachal Pradesh Team

Published : February 2, 2026 at 10:01 AM IST

3 Min Read
कुल्लू: जिला कुल्लू में बीती रात भारी बर्फबारी और बारिश का दौर जारी रहा. जिसके चलते कुल्लू जिले की पर्यटन नगरी मनाली में भी 2 इंच ताजा बर्फबारी हुई है. इसके अलावा ऊंचाई वाली चोटियों पर भी एक फीट से ज्यादा ताजा हिमपात हुआ है. वही सैंज घाटी में हुई भारी बारिश के चलते 6 सड़कों पर मलबा आ गया है और इन सड़कों पर वाहनों की आवाजाही फिलहाल बंद हो गई है. ऐसे में रेला, देहुरीधार और गाड़ा पारली पंचायत के लोगों को सैंज मुख्यालय आने के लिए दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है.

Kullu Rain
सैंज में भारी बारिश से सड़कों पर आया मलबा (ETV Bharat)

कुल्लू में 77 सड़कें बंद, 87 ट्रांसफार्मर ठप

बीती रात के समय जिला कुल्लू के निचले इलाकों में भारी बारिश हुई. वहीं, ऊपरी इलाकों में बर्फबारी होती रही. ऐसे में घाटी का जन जीवन अभी तक सामान्य नहीं हो पाया है. वहीं, बारिश और बर्फबारी के बाद कुल्लू में 77 सड़कें बंद पड़ी हैं. हालांकि लोक निर्माण विभाग की ओर से सड़कों को बहाल किया जा रहा है, लेकिन खराब मौसम सड़कों की बहाली में बाधा बन रहा है. जिले में बिजली के 87 ट्रांसफार्मर भी बंद चल रहे हैं. बिजली बोर्ड को भी जनवरी के तीसरे सप्ताह से लेकर अब तक बिजली बहाल रखने में कड़ी मशक्कत करनी पड़ रही है. हालांकि अधिकतर बिजली के ट्रांसफार्मर बहाल कर दिए गए हैं, लेकिन जिला कुल्लू के ऊपरी इलाकों में अभी भी लोगों को बिजली की समस्या का सामना करना पड़ रहा है. ऐसे में लोक निर्माण विभाग और बिजली बोर्ड के कर्मचारी लोगों को सुविधाओं देने के लिए लगातार काम कर रहे हैं.

"बारिश और बर्फबारी के चलते घाटी में जनजीवन प्रभावित हुआ है और प्रशासन द्वारा लगातार लोगों को राहत दी जा रही है. सड़कों से बर्फ हटाने का काम किया जा रहा है और बिजली के ट्रांसफार्मर भी ठीक किए जा रहे हैं." - तोरुल एस रवीश, डीसी कुल्लू

Snowfall in Manali
कुल्लू-मनाली में हुई बारिश-बर्फबारी (ETV Bharat)

कैसा रहेगा प्रदेश में मौसम?

वहीं, आज सोमवार को भी घाटी में हल्के बादल छाए हुए हैं. मौसम विज्ञान केंद्र शिमला ने आज भी प्रदेश के ऊंचाई वाले इलाकों में कुछ स्थानों पर हल्की से मध्यम बारिश और बर्फबारी होने की संभावना जताई है. जबकि मध्यम ऊंचाई वाले इलाकों में एक-दो स्थानों पर हल्की बारिश-बर्फबारी हो सकती है. निचले व मैदानी इलाकों में मौसम साफ रहने वाला है. इसके अलावा 3 फरवरी को भी ऊंचाई और मध्यम पर्वतीय क्षेत्रों में कुछ स्थानों पर हल्की से मध्यम बारिश-बर्फबारी होने के आसार हैं. मैदानी इलाकों में मौसम साफ रहेगा. वहीं, 4-5 और 7 को प्रदेशभर में मौसम शुष्क बना रहेगा. 6 फरवरी को ऊंचाई वाले इलाकों में एक-दो जगहों पर हल्की बारिश-बर्फबारी होने के पूर्वानुमान है, लेकिन मध्य पहाड़ी और निचले व मैदानी इलाकों में मौसम साफ बना रहेगा.

संपादक की पसंद

