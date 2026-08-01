हिमाचल में आने वाले दिनों में ऐसा रहेगा मौसम, जुलाई में इतने बरसे मेघ, जानें कौन से जिले में हुई सबसे अधिक बारिश
हिमाचल में 4 अगस्त तक भारी बारिश का येलो अलर्ट जारी किया गया है. मौसम के अनुसार जुलाई में सामान्य से अधिक बारिश हुई है.
By ETV Bharat Himachal Pradesh Team
Published : August 1, 2026 at 9:49 AM IST
शिमला: हिमाचल प्रदेश में जुलाई के महीने में झमाझम बारिश के बाद अब अगस्त की शुरुआत भी मौसम के कड़े तेवरों के साथ हो रही है. मौसम विज्ञान केंद्र शिमला (IMD शिमला) ने राज्य के कई जिलों के लिए आने वाले दिनों में भारी बारिश की चेतावनी जारी की है. 1 से 4 अगस्त तक प्रदेश के अधिकांश हिस्सों में हल्की से मध्यम बारिश का दौर जारी रहेगा, जबकि कई जिलों में एक-दो स्थानों पर भारी बारिश की संभावना जताई गई है.
वहीं, शुक्रवार को प्रदेश के कई जिलों में भारी बारिश दर्ज की गई. शिमला समेत पूरे प्रदेश में झमाझम बरसात हुई. इस दौरान नदी नाले उफान पर आ गए. पिछले 24 घंटों में धर्मशाला में 147.1 मिलीमीटर, जौत (शिमला) में 76.8, भटियात चुवाड़ी में 75.3, मंडी के गोहर में 60 मिमी, किन्नौर के निचार में 52 मिमी बारिश हुई.
आज चंबा, कांगड़ा, सिरमौर में बारिश का येलो अलर्ट जारी किया है. 2 अगस्त को कांगड़ा, कुल्लू, मंडी, शिमला, सिरमौर में बारश क येलो अलर्ट जारी किया है, इसके अलावा अन्य जिलों में भारी बारिश की संभावना व्यक्त की गई है. वहीं, 3 अगस्त को ऊना, बिलासपुर, हमीरपुर, चंबा, कांगड़ा, कुल्लू, मंडी में बारिश का येलो अलर्ट के साथ अन्य जिलों में भारी बारिश का पूर्वानुमान है.
जुलाई में सामान्य से 8% अधिक हुई बारिश
मौसम केंद्र शिमला द्वारा जारी 1 जुलाई से 31 जुलाई 2026 तक के आंकड़ों के अनुसार, प्रदेश में जुलाई महीने में सामान्य से 8 प्रतिशत अधिक बारिश दर्ज की गई है. राज्य में इस अवधि के दौरान सामान्यतः 255.9 मिलीमीटर बारिश होती है, जबकि इस बार 275.6 मिलीमीटर बारिश हुई है.
किन्नौर में सामान्य से अधिक बारिश
जुलाई के आंकड़ों के विश्लेषण से पता चलता है कि जनजातीय जिले किन्नौर में सामान्य (65.9 मिमी) के मुकाबले 118 मिमी बारिश हुई, जो सामान्य से 79 प्रतिशत अधिक है. इसके अलावा कुल्लू में 59 फीसदी (292.9 मिमी), चंबा में 46 फीसदी (446.4 मिमी) और राजधानी शिमला में सामान्य से 42 फीसदी अधिक (297.7 मिमी) बारिश दर्ज की गई. सिरमौर में 12 प्रतिशत और सोलन में 14 प्रतिशत अधिक मेघ बरसे. दूसरी ओर, हमीरपुर और लाहौल-स्पीति जिलों में सामान्य से काफी कम बारिश हुई है. हमीरपुर में सामान्य 328.5 मिमी के मुकाबले महज 184.9 मिमी बारिश हुई, जो सामान्य से 44 प्रतिशत कम है. लाहौल-स्पीति में भी 43 प्रतिशत कम (75.4 मिमी) बारिश दर्ज की गई. वहीं मंडी में सामान्य से 17 फीसदी कम बारिश हुई, जबकि बिलासपुर, कांगड़ा और ऊना में बारिश का आंकड़ा सामान्य के आसपास ही रहा.
बंद सड़कों को खोलने का काम जारी
मौसम विभाग ने लगातार हो रही बारिश और भारी बारिश के अलर्ट को देखते हुए संवेदनशील इलाकों में भूस्खलन और नदियों-नालों के जलस्तर में बढ़ोतरी की आशंका जताई है. प्रशासन ने स्थानीय लोगों और पर्यटकों से नदी-नालों के करीब न जाने और एहतियात बरतने की अपील की है. वहीं, भूस्खलन से बंद सड़कों को खोलन का काम जारी है. शुक्रवार को कैबिनेट मंत्री विक्रमादित्य सिंह ने कहा था कि हिमाचल प्रदेश में बारिश से 211 सड़कें बंद थीं, जिनमें से 121 सड़कों को शुक्रवार शाम तक बहाल कर दिया जाएगा. मशीनरी को मौके पर तैनात किया गया है और लोगों की सुविधा के लिए युद्धस्तर पर काम किया जा रहा है.
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