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हिमाचल में आने वाले दिनों में ऐसा रहेगा मौसम, जुलाई में इतने बरसे मेघ, जानें कौन से जिले में हुई सबसे अधिक बारिश

हिमाचल में बारिश से नहीं मिलेगी राहत ( FILE PHOTO )

शिमला: हिमाचल प्रदेश में जुलाई के महीने में झमाझम बारिश के बाद अब अगस्त की शुरुआत भी मौसम के कड़े तेवरों के साथ हो रही है. मौसम विज्ञान केंद्र शिमला (IMD शिमला) ने राज्य के कई जिलों के लिए आने वाले दिनों में भारी बारिश की चेतावनी जारी की है. 1 से 4 अगस्त तक प्रदेश के अधिकांश हिस्सों में हल्की से मध्यम बारिश का दौर जारी रहेगा, जबकि कई जिलों में एक-दो स्थानों पर भारी बारिश की संभावना जताई गई है. वहीं, शुक्रवार को प्रदेश के कई जिलों में भारी बारिश दर्ज की गई. शिमला समेत पूरे प्रदेश में झमाझम बरसात हुई. इस दौरान नदी नाले उफान पर आ गए. पिछले 24 घंटों में धर्मशाला में 147.1 मिलीमीटर, जौत (शिमला) में 76.8, भटियात चुवाड़ी में 75.3, मंडी के गोहर में 60 मिमी, किन्नौर के निचार में 52 मिमी बारिश हुई. आज चंबा, कांगड़ा, सिरमौर में बारिश का येलो अलर्ट जारी किया है. 2 अगस्त को कांगड़ा, कुल्लू, मंडी, शिमला, सिरमौर में बारश क येलो अलर्ट जारी किया है, इसके अलावा अन्य जिलों में भारी बारिश की संभावना व्यक्त की गई है. वहीं, 3 अगस्त को ऊना, बिलासपुर, हमीरपुर, चंबा, कांगड़ा, कुल्लू, मंडी में बारिश का येलो अलर्ट के साथ अन्य जिलों में भारी बारिश का पूर्वानुमान है. जुलाई में सामान्य से 8% अधिक हुई बारिश मौसम केंद्र शिमला द्वारा जारी 1 जुलाई से 31 जुलाई 2026 तक के आंकड़ों के अनुसार, प्रदेश में जुलाई महीने में सामान्य से 8 प्रतिशत अधिक बारिश दर्ज की गई है. राज्य में इस अवधि के दौरान सामान्यतः 255.9 मिलीमीटर बारिश होती है, जबकि इस बार 275.6 मिलीमीटर बारिश हुई है.