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हिमाचल में आने वाले दिनों में ऐसा रहेगा मौसम, जानें क्यो जारी हुआ येलो अलर्ट

हिमाचल में बारिश बर्फबारी की संभावना ( ETV Bharat )

शिमला: हिमाचल प्रदेश में मौसम ने एक बार फिर करवट ली है. मौसम विज्ञान केंद्र शिमला के अनुसार, पिछले 24 घंटों के दौरान प्रदेश के कई हिस्सों में हल्की से मध्यम बारिश दर्ज की गई है. राज्य के ऊंचे पहाड़ी इलाकों में जहां हल्की ठंड का दौर शुरू हो चुका है, वहीं मैदानी और निचले पहाड़ी क्षेत्रों में तापमान सामान्य के आसपास बना हुआ है.

बीते 24 घंटों के आंकड़ों पर नजर डालें तो कांगड़ा जिले के पालमपुर में सबसे अधिक 3 सेमी बारिश दर्ज की गई. इसके अलावा शिमला जिले के सराहन में 2 सेमी, कुल्लू के बजाउरा और कोठी में 1-1 सेमी तथा मंडी जिले के पंडोह में 1 सेमी बारिश हुई. बारिश के साथ-साथ राज्य के कुछ क्षेत्रों में तेज हवाएं भी चलीं, जिनमें ताबो में 63 किमी/घंटे और हमीरपुर के नेरी में 33 किमी/घंटे की रफ्तार से हवाएं दर्ज की गईं. सुंदरनगर, कांगड़ा, भुंतर और जोत क्षेत्र में गर्जना भी दर्ज की गई.

कैसा रहेगा मौसम 10 और 13 अक्टूबर 2026 तक प्रदेश के 12 जिलों में कुछ स्थानों पर हल्की से मध्यम बारिश और बर्फबारी की संभावना है. सप्ताह के बाकी दिनों में भी अलग-अलग स्थानों पर छिटपुट हल्की बारिश/बर्फबारी हो सकती है. 13 अक्तूबर को मंडी, कांगड़ा सिरमौर में आंधी, तेज तूफान को लेकर येलो अलर्ट जारी किया गया है.