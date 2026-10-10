हिमाचल में आने वाले दिनों में ऐसा रहेगा मौसम, जानें क्यो जारी हुआ येलो अलर्ट
हिमाचल प्रदेश में 13 अक्टूबर तक कई जिलों में बारिश की संभावना है. इसके साथ पहाड़ों पर बर्फबारी भी हो सकती है.
By ETV Bharat Himachal Pradesh Team
Published : October 10, 2026 at 10:38 AM IST
शिमला: हिमाचल प्रदेश में मौसम ने एक बार फिर करवट ली है. मौसम विज्ञान केंद्र शिमला के अनुसार, पिछले 24 घंटों के दौरान प्रदेश के कई हिस्सों में हल्की से मध्यम बारिश दर्ज की गई है. राज्य के ऊंचे पहाड़ी इलाकों में जहां हल्की ठंड का दौर शुरू हो चुका है, वहीं मैदानी और निचले पहाड़ी क्षेत्रों में तापमान सामान्य के आसपास बना हुआ है.
बीते 24 घंटों के आंकड़ों पर नजर डालें तो कांगड़ा जिले के पालमपुर में सबसे अधिक 3 सेमी बारिश दर्ज की गई. इसके अलावा शिमला जिले के सराहन में 2 सेमी, कुल्लू के बजाउरा और कोठी में 1-1 सेमी तथा मंडी जिले के पंडोह में 1 सेमी बारिश हुई. बारिश के साथ-साथ राज्य के कुछ क्षेत्रों में तेज हवाएं भी चलीं, जिनमें ताबो में 63 किमी/घंटे और हमीरपुर के नेरी में 33 किमी/घंटे की रफ्तार से हवाएं दर्ज की गईं. सुंदरनगर, कांगड़ा, भुंतर और जोत क्षेत्र में गर्जना भी दर्ज की गई.
कैसा रहेगा मौसम
10 और 13 अक्टूबर 2026 तक प्रदेश के 12 जिलों में कुछ स्थानों पर हल्की से मध्यम बारिश और बर्फबारी की संभावना है. सप्ताह के बाकी दिनों में भी अलग-अलग स्थानों पर छिटपुट हल्की बारिश/बर्फबारी हो सकती है. 13 अक्तूबर को मंडी, कांगड़ा सिरमौर में आंधी, तेज तूफान को लेकर येलो अलर्ट जारी किया गया है.
केलांग सबसे ठंडा, ऊना में पारा 33°C पार
एक तरफ जहां पहाड़ों पर ठंड का मौसम दस्तक दे चुका है. वहीं, मैदानों में अभी भी तापमान 31 डिग्री को पार कर गया. मौसम विभाग के मुताबिक, लाहौल-स्पीति का केलांग प्रदेश में सबसे ठंडा स्थल रहा, जहां न्यूनतम तापमान 3.6 °C दर्ज किया गया. वहीं, मैदानी इलाके ऊना में अधिकतम तापमान 31.4°C तक पहुंच गया, जो राज्य में सर्वाधिक रहा. पहाड़ी क्षेत्रों में न्यूनतम तापमान 3 से 9°C और अधिकतम तापमान 14 से 22°C के बीच रहा. मध्य पहाड़ी इलाके में न्यूनतम तापमान 9 से 17 °C और अधिकतम तापमान 21 से 29°C रहा. निचले/मैदानी इलाके में न्यूनतम तापमान 13 से 23 °C और अधिकतम तापमान 26 से 33°C के बीच दर्ज किया गया. अगले 3-4 दिनों तक न्यूनतम तापमान में कोई बड़ा फेरबदल नहीं होगा. हालांकि, अगले 24 घंटों के बाद राज्य के कई हिस्सों में अधिकतम तापमान में धीरे-धीरे 2 से 3 °C की बढ़ोतरी देखने को मिल सकती है.
|स्थान
|अधिकतम तापमान (°C)
|न्यूनतम तापमान (°C)
|शिमला
|19.2
|12.5
|सुंदरनगर
|29.7
|15.9
|भुंतर
|28.3
|12.9
|कल्पा
|16.8
|6.8
|धर्मशाला
|26.0
|NA
|ऊना
|31.4
|19.0
|नाहन
|26.7
|16.4
|केलांग
|18.5
|4.1
|पालमपुर
|24.9
|13.5
|सोलन
|26.0
|13.2
|मनाली
|20.8
|9.4
|कांगड़ा
|29.5
|17.0
|मंडी
|28.2
|16.8
|बिलासपुर
|29.0
|19.0
|हमीरपुर
|NA
|NA
|चंबा
|27.1
|NA
|डलहौजी
|NA
|NA
|जुब्बड़हट्टी
|24.4
|15.2
|कुफरी
|15.6
|7.8
|कुकुमसेरी
|NA
|1.9
|नारकंडा
|NA
|NA
|बरमाणा
|NA
|16.0
|रिकांगपिओ
|NA
|NA
|सियोबाग
|NA
|11.5
|धौलाकुआं
|NA
|NA
|बर्थिन
|29.9
|17.5
|कोटखाई
|NA
|NA
|कसौली
|NA
|NA
|पांवटा साहिब
|NA
|23.0
|ताबो
|17.7
|5.2
|मशोबरा
|NA
|NA
|नेरी
|29.0
|19.2
|सैंज
|NA
|NA
|बजौरा
|28.3
|12.7
|सराहन
|NA
|18.2
|देहरा गोपीपुर
|NA
|19.0
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