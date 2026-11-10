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हिमाचल में आज से करवट बदलेगा मौसम, इन जिलों में बारिश-बर्फबारी की संभावना

हिमाचल में बारिश-बर्फबारी की संभावना ( ETV Bharat )

शिमला: नया वेस्टर्न डिस्टर्बेंस एक्टिव होने के साथ हिमाचल में मौसम एक बार फिर से करवट बदलने जा रहा है. मौसम विभाग ने आने वाले दो से तीन दिनों के दौरान प्रदेश के विभिन्न जिलों में बारिश-बर्फबारी के साथ बादल गरजने और बिजली चमकने का येलो अलर्ट जारी किया है. आज, (मंगलवार, 10 नवंबर को) प्रदेश के ऊंचाई वाले क्षेत्रों में हल्की बारिश/बर्फबारी की संभावना है.

तीन जिलों में बारिश/बर्फबारी