हिमाचल में आज से करवट बदलेगा मौसम, इन जिलों में बारिश-बर्फबारी की संभावना
मौसम विभाग ने 12 और 13 नवंबर को प्रदेश के कई जिलों बारिश-बर्फबारी और गरज-चमक के साथ बिजली गिरने का येलो अलर्ट जारी किया है.
By ETV Bharat Himachal Pradesh Team
Published : November 10, 2026 at 10:28 AM IST
शिमला: नया वेस्टर्न डिस्टर्बेंस एक्टिव होने के साथ हिमाचल में मौसम एक बार फिर से करवट बदलने जा रहा है. मौसम विभाग ने आने वाले दो से तीन दिनों के दौरान प्रदेश के विभिन्न जिलों में बारिश-बर्फबारी के साथ बादल गरजने और बिजली चमकने का येलो अलर्ट जारी किया है. आज, (मंगलवार, 10 नवंबर को) प्रदेश के ऊंचाई वाले क्षेत्रों में हल्की बारिश/बर्फबारी की संभावना है.
तीन जिलों में बारिश/बर्फबारी
मौसम विज्ञान केंद्र शिमला के अनुसार, आज रात से एक नया वेस्टर्न डिस्टर्बेंस उत्तर-पश्चिमी हिमालयी क्षेत्र को प्रभावित कर सकता है. ऐसे में आज प्रदेश के कांगड़ा, किन्नौर और लाहौल स्पीति जिले में एक-दो स्थानों पर हल्की बारिश/बर्फबारी की संभावना है. वहीं, मंगलवार को चंबा, कांगड़ा और लाहौल स्पीति जिले में एक-दो स्थानों पर हल्की बारिश/बर्फबारी के आसार है. प्रदेश के शेष जिले में मौसम सामान्य रहने वाला है.
इन जिलों में 12-13 नवंबर के लिए येलो अलर्ट
मौसम विभाग ने गुरुवार, 12 नवंबर को चंबा, कांगड़ा, कुल्लू और मंडी इन चार जिलों में येलो अलर्ट जारी किया है. एक-दो स्थानों पर बादल गरजने, बिजली चमकने के साथ 30-40 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से तेज हवाएं चलने की संभावना है. मौसम विभाग के अनुसार, हमीरपुर, मंडी और शिमला जिले में एक-दो स्थानों पर हल्की बारिश की संभावना है. जबकि, चंबा, कांगड़ा, कुल्लू, किन्नौर और लाहौल स्पीति में एक-दो स्थानों पर हल्की बारिश/बर्फबारी की संभावना है.
वहीं, मौसम विभाग ने 13 नवंबर को प्रदेश के चंबा, कांगड़ा, कुल्लू, मंडी और शिमला पांच जिले में येलो अलर्ट जारी किया है. इन जिलों में एक-दो स्थानों पर बादल गरजने के साथ बिजली कड़कने और 30-40 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से तेज हवाएं चलने की संभावना है.
कुकुमसेरी में माइनस में तापमान
मौसम विभाग के अनुसार, सोमवार को सबसे कम न्यूनतम तापमान लाहौल-स्पीति के कुकुमसेरी में -1.8 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया, जो जमाव बिंदु से नीचे चला गया है. वहीं, मैदानी इलाकों में दिन के समय अभी भी हल्की गर्मी का एहसास हो रहा है, जहां रविवार को सबसे अधिक अधिकतम तापमान ऊना में 33.8 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया. प्रदेश के कई हिस्सों में आगामी 2-3 दिनों तक न्यूनतम तापमान में कोई बड़ा बदलाव होने की संभावना नहीं है. इसके बाद अगले 2-3 दिनों में न्यूनतम तापमान धीरे-धीरे 2-3 डिग्री सेल्सियस गिर सकता है. वहीं, प्रदेश के कई हिस्सों में अगले 2-3 दिनों तक अधिकतम तापमान में कोई बड़ा बदलाव होने की संभावना नहीं है. इसके बाद अगले 2-3 दिनों में अधिकतम तापमान धीरे-धीरे 2-3 डिग्री सेल्सियस तक गिर सकता है.
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