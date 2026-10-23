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हिमाचल में कहीं 0 पर लुढ़का पारा, कहीं 32 डिग्री तापमान, पहाड़ों पर सर्दी, मैदान गर्मी से बेहाल

हिमाचल में मौसम का हाल ( ETV Bharat )

शिमला: हिमाचल प्रदेश में कुछ दिनों से मौसम शुष्क और साफ बना हुआ है. हालांकि बीते दिनों हुई बारिश-बर्फबारी के चलते प्रदेश में अक्टूबर महीने में ही सर्दियों की एंट्री हो गई है. ऐसे में हिमाचल में मौसम के अलग-अलग रंग देखने को मिल रहे हैं. जहां पहाड़ों पर पारा शून्य तक लुढ़क गया है. वहीं, निचले व मैदानी इलाके गर्मी से बेहाल हो रहे हैं और पारा 32.0 डिग्री सेल्सियस अधिकतम तापमान तक पहुंच गया है.

कहीं ठंड तो कहीं गर्मी का मौसम