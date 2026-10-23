हिमाचल में कहीं 0 पर लुढ़का पारा, कहीं 32 डिग्री तापमान, पहाड़ों पर सर्दी, मैदान गर्मी से बेहाल
मौसम विभाग ने हिमाचल प्रदेश में आगामी दिनों के लिए पूर्वानुमान जारी किया है, फिलहाल प्रदेश में न्यूनतम तापमान बढ़ सकता है.
By ETV Bharat Himachal Pradesh Team
Published : October 23, 2026 at 11:29 AM IST
शिमला: हिमाचल प्रदेश में कुछ दिनों से मौसम शुष्क और साफ बना हुआ है. हालांकि बीते दिनों हुई बारिश-बर्फबारी के चलते प्रदेश में अक्टूबर महीने में ही सर्दियों की एंट्री हो गई है. ऐसे में हिमाचल में मौसम के अलग-अलग रंग देखने को मिल रहे हैं. जहां पहाड़ों पर पारा शून्य तक लुढ़क गया है. वहीं, निचले व मैदानी इलाके गर्मी से बेहाल हो रहे हैं और पारा 32.0 डिग्री सेल्सियस अधिकतम तापमान तक पहुंच गया है.
कहीं ठंड तो कहीं गर्मी का मौसम
मौसम विभाग के मुताबिक, ताबो में सबसे कम 0.1 डिग्री सेल्सियस न्यूनतम तापमान, जबकि ऊना में सबसे ज्यादा 32.0 डिग्री सेल्सियस अधिकतम तापमान दर्ज किया गया है. ऊंचे पहाड़ी इलाकों में न्यूनतम तापमान 0 से 10 °C, मध्यम पहाड़ी इलाकों में 6 से 17 °C और निचले इलाकों में 11 से 19 °C दर्ज किया गया है. वहीं, बात करें अधिकतम तापमान की तो ऊंचाई वाले इलाकों में 15 से 20 °C, मध्य पर्वतीय इलाकों में 21 से 29 °C और निचले व मैदानी इलाकों में 27 से 32 °C के बीच रहा.
अगले 24 घंटे तक बढ़ेगा तापमान
मौसम विज्ञान केंद्र शिमला के अनुसार मौसम साफ रहने के चलते अगले 24 घंटे तक प्रदेश में कई हिस्सों में न्यूनतम तापमान 2 से 3 °C तक बढ़ने की संभावना है. इसके बाद अगले 2-3 दिनों में प्रदेश के कई हिस्सों में न्यूनतम तापमान 2-4 °C तक गिर सकता है और इस दौरान अधिकतम तापमान में भी 2-5 °C तक गिरावट दर्ज की जा सकती है. 24 अक्टूबर को प्रदेश में नए पश्चिमी विक्षोभ के सक्रिय होने की संभावना है.
प्रदेश में कब होगी बारिश-बर्फबारी ?
ऐसे में 24 अक्टूबर से मौसम फिर से करवट लेने वाला है और दो दिन प्रदेश के कई हिस्सों में हल्की बारिश-बर्फबारी होने की संभावना है. मौसम विज्ञान केंद्र शिमला के पूर्वानुमान के अनुसार, 24 अक्टूबर को चंबा, कांगड़ा, कुल्लू, मंडी, शिमला, किन्नौर और लाहौल-स्पीति में हल्की बारिश-बर्फबारी हो सकती है. वहीं, 25 अक्टूबर को चंबा, कांगड़ा, कुल्लू, किन्नौर और लाहौल-स्पीति में हल्की बारिश-बर्फबारी होने की संभावना है.
प्रदेश में न्यूनतम तापमान
प्रदेश में सबसे कम 0.1 °C न्यूनतम तापमान ताबो में दर्ज किया गया. इसके अलावा शिमला में 12.0 °C, सुंदरनगर में 9.4, भुंतर में 8.4, कल्पा में 4.2, धर्मशाला में 14.6, ऊना में 13.0, नाहन में 14.6, केलांग में 0.5, पालमपुर में 10.2, सोलन में 8.5, मनाली में 6.4, कांगड़ा में 13.0, मंडी में 11.1, बिलासपुर में 12.0, चंबा में 10.5, जुब्बड़हट्टी में 13.0, कुफरी में 10.4, कुकुमसेरी में 0.8, भरमौर में 12.0, सेउबाग में 7.3, बरठीं में 12.2, पांवटा साहिब में 19.0, सराहन में 17.2, देहरा गोपीपुर में 15.0, नेरी में 15.6 और बजौरा में 7.8 डिग्री सेल्सियस न्यूनतम तापमान दर्ज किया गया.
हिमाचल में अधिकतम तापमान
हिमाचल में ऊना 32.0 °C अधिकतम तापमान के साथ सबसे गर्म रहा. वहीं, शिमला में 22.2 °C, सुंदरनगर में 28.9, भुंतर में 28.8, कल्पा में 19.2, धर्मशाला में 26.0, नाहन में 24.9, केलांग में 15.4, पालमपुर में 24.4, सोलन में 25.4, मनाली में 21.0, कांगड़ा में 28.7, मंडी में 28.2, बिलासपुर में 28.0, चंबा में 26.4, जुब्बड़हट्टी में 24.2, कुफरी में 16.1, बरठीं में 28.8, ताबो में 17.3, नेरी में 29.2 और बजौरा में 28.4 डिग्री सेल्सियस अधिकतम तापमान दर्ज किया गया.